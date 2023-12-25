Gotion High-tech провела 13 Конференцию поставщиков и Старт стратегии-2024

News provided by

Gotion High-tech

25 Dec, 2023, 13:57 ET

ХЭФЭЙ, Китай, 25 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Gotion High-tech 23 декабря 2023 года в городе Хэфэе успешно провела 13-ую Конференцию поставщиков и Старт стратегии-2024. Данное мероприятие послужило для Gotion High-tech платформой, чтобы представить четыре стратегии на 2024 год: качества, глобализации, НИОКР, системы снабжения, а также выразить признательность своим выдающимся поставщикам в 2023 году и подписать контракты с некоторыми стратегическими поставщиками на 2024 год.

Что касается качества, Gotion планирует усилить контроль технологических возможностей, привести общие показатели качества в соответствие с отраслевыми эталонами, устранить важнейшие болевые точки и в приоритетном порядке повысить качество электрических компонентов. В отношении НИОКР, Gotion всесторонне улучшит показатели своих ячеек второго поколения в массовом производстве, добьется полной автоматизации своих ячеек третьего поколения и приостановит разработку ячеек четвертого поколения, адаптированных под будущий рынок суперзарядки. На фронте глобализации Gotion в 2024 году уделит внимание прорыву на трех ключевых внешних рынках: Америка, Европа и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Gotion к 2027 году стремится поставить на внешние рынки более 100 ГВт/ч, при этом объем экспортных продаж превысит 100 миллиардов юаней, а доля рынка — 10%. Компания Gotion нацелена позиционироваться как поставщик комплексных услуг в области альтернативной энергетики. Относительно системы снабжения Gotion планирует выстроить эту систему на принципах устойчивого развития, чтобы она отвечала требованиям корпоративной социальной ответственности и экологическим требованиям. Это предполагает помощь в регулировании углеродных выбросов у поставщиков, проведение исследований выбросов углерода поставщиками и постепенную минимизацию выбросов углерода поставщиками.

По сравнению с 2023 годом компания Gotion заметно ускорила усилия по глобализации. Так, аккумуляторы, поступающие с базы в Гёттингене в Германии и совместного производственного предприятия в Таиланде, сходили с конвейера. Были сделаны первые шаги для инвестирования в завод по производству аккумуляторных батарей в США. Кроме того, компания Gotion подписала соглашение о сотрудничестве с Pacific Green Technologies (PGT) о поставке систем хранения электроэнергии объемом 450 МВт/ч для II очереди проекта связки аккумуляторных батарей PGT в энергетическом парке Ричборо, графство Кент, Великобритания, который на сегодняшний день является крупнейшим проектом Великобритании по аккумуляторному хранению электроэнергии. Gotion GmbH также подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Pod Point, одним из крупнейших поставщиков инфраструктуры зарядных станций для автомобилей в Великобритании. Эта инициатива направлена на содействие сотрудничеству в области исследований и разработок технологий, а также производства аккумуляторных батарей, что позволит создать для клиентов конкурентоспособные предложения по хранению электроэнергии.

Also from this source

Gotion High-tech Held the 13th Supplier Conference and 2024 Strategy Launch

On December 23, 2023, Gotion High-tech successfully held the 13th Supplier Conference and 2024 Strategy Launch in Hefei. The occasion served as a...

Gotion High-tech Held the 13th Supplier Conference and 2024 Strategy Launch

On December 23, 2023, Gotion High-tech successfully held the 13th Supplier Conference and 2024 Strategy Launch in Hefei. The occasion served as a...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Supply Chain/Logistics

Image1

Supply Chain/Logistics

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Utilities

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.