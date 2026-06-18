اهتفوا وشجعوا فريقكم المفضل مع تلفزيونات إل جي OLED الأفضل في العالم

إل جي الخليج تحتفل بمرور 13 عاماً على ريادتها في مجال شاشات OLED من خلال عروض ترويجية حصرية لكأس العالم 2026 ومسابقة مشوقة على منصات التواصل الاجتماعي

ملخص الأخبار

أطلقت إل جي الخليج حملة Olé! LG OLED التي تحتفي بمرور 13 عاماً متتالية من الريادة العالمية في مجال تلفزيونات OLED وحماس كأس العالم لكرة القدم 2026.

تتوفر العروض الترويجية الحصرية على طرازات مختارة من تلفزيونات "إل جي" لدى أبرز متاجر التجزئة الإقليمية التي تشمل لولو وكارفور وشرف دي جي وإيماكس وجامبو وأمازون ونون.

يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء الخليج المشاركة في الحملة التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي عبر حساب @lg_gulf للفوز بتلفزيون إل جي OLED الجديد كلياً في الوقت المناسب لمشاهدة نهائي كأس العالم بجودة صورة مذهلة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- ستحول شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) كل غرفة معيشة إلى مقعد في الصف الأمامي بمدرجات الملاعب من خلال إطلاق حملتها الحماسية Olé! LG OLED التي تجمع بين شغف كأس العالم لكرة القدم 2026 وأداء الصورة الذي لا مثيل له لأفضل تلفزيونات OLED في العالم، وهو لقب احتفظت به إل جي بكل فخر لمدة 13 عاماً متتالية.

Olé with LG OLED: Cheer On the Beautiful Game with the World's No. 1 OLED TV

وبينما يجتاح حماس كرة القدم العالم بأسره، تقدم "إل جي" جلف للجماهير الإقليمية أسباباً عديدة أكثر من أي وقت مضى لترقية تجربة الترفيه المنزلي والاحتفال بالمباريات بطريقة مذهلة.

تتميز تلفزيونات LG OLED بتقنية البكسل ذاتية الإضاءة التي توفر درجات سوداء مثالية وتبايناً لا نهائياً وألواناً جميلة، وصُممت لالتقاط كل لحظة حاسمة على أرض الملعب، من التسديدات القوية بعيدة المدى إلى الاحتفالات المبهجة التي تليها. ومع كأس العالم فيفا 2026 الذي يجمع عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، يتعيّن أن تكون تجربة المشاهدة المنزلية على قدر الشغف بهذه المناسبة الرياضية وتلفزيونات LG OLED هنا للاحتفال بهذا الموسم بأفضل طريقة.



عروض حصرية لكأس العالم لدى أبرز متاجر التجزئة

تعاونت "إل جي" جلف في إطار احتفالات حملة Olé! LG OLED وإطلاق تلفزيونات LG OLED الجديدة مع بعض من أشهر متاجر التجزئة في المنطقة لتقديم القيمة الاستثنائية لعشاق كرة القدم، حيث تتوفر عروض ترويجية خاصة على طرازات مختارة من تلفزيونات "إل جي" في متاجر لولو وكارفور وشرف دي جي وإيماكس وجامبو وأمازون ونون، وغيرها. وهذه هي اللحظة المثالية لاقتناء تلفزيون LG OLED والارتقاء بتجربة المشاهدة قبل انطلاق مباريات البطولة الأكثر تشويقاً.

وسواء كنتم تجتمعون مع العائلة أو تستضيفون الأصدقاء لحضور ليلة المباراة، فإن مجموعة شاشات OLED من "إل جي" تضمن أن تشعرو بكل هتاف وهدف وليس فقط أن تشاهدونه.



اربحوا تلفزيون LG OLED وشاهدوا المباراة النهائية بأناقة

ستُطلق LG Gulf بهدف إضفاء المزيد من التشويق على البطولة، حملةً مميزة على منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام @lg_gulf تحت شعار "شاهدوا المباراة النهائية على أفضل تلفزيون LG OLED".

ستطلق "إل جي" خلال بطولة كأس العالم سلسلة مسابقات شيّقة تتضمن أسئلة مستوحاة من أبرز مباريات البطولة وتقنية شاشات OLED الرائدة عالمياً من "إل جي". ويمكن للجماهير المشاركة عبر تسجيل الإعجاب والتعليق ومشاركة المنشورات. ولفرصة إضافية للفوز، نشجع المتابعين على مشاركة لحظاتهم الخاصة أثناء مشاهدة المباريات، من جلسات المشاهدة المنزلية المريحة إلى حفلات المشاهدة الحماسية في المكاتب وذِكر حساب @lg_gulf والاحتفال بالبطولة معاً.

ستختار "إل جي" فائزاً واحداً محظوظاً ليحصل على تلفزيون OLED الجديد كلياً، ليستمتع بمشاهدة نهائي كأس العالم على أفضل شاشة على الإطلاق، لأن كل نهائي عظيم يستحق شاشة عظيمة.



تجربة كأس العالم المثالية تبدأ مع تلفزيونات LG OLED

يُعدّ تصدّر "إل جي" لقائمة أفضل العلامات التجارية العالمية لتلفزيونات OLED على مدار 13 عاماً دليلاً قوياً على التزامها الراسخ بتقديم صورة فائقة الجودة وابتكارات ذكية وتصاميم تركز على المستخدم. وتوفر تلفزيونات LG OLED بفضل منصة webOS الذكية سهلة الاستخدام نظاماً ترفيهياً متكاملاً ومتصلاً بسلاسة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي منزل خلال الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم.

للحصول على التفاصيل الكاملة حول المتاجر المشاركة والطرازات المؤهلة والعروض الترويجية، يرجى زيارة: UAE Home Entertainment Promotions.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2997207/Ole_with_LG_OLED.jpg