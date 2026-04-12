أكثر من 100 ألف لاعب من 100 دولة ومنطقة يتنافسون في 16 لعبة ضمن جولات التصفيات المؤهلة لكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 في الرياض

تفتح مئات التصفيات حول العالم المجال أمام اللاعبين لتمثيل منتخباتهم الوطنية على المسرح العالمي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة المؤكدة والكاملة للألعاب الست عشرة المشمولة ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وهي البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية القائمة على تمثيل الدول، والمقرر أن تنطلق نسختها الأولى في العاصمة السعودية الرياض بين 2 و 29 نوفمبر 2026. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف لاعب في مئات من جولات التصفيات المؤهلة التي ستُقام على امتداد 100 دولة ومنطقة خلال عام 2026، لحجز مقاعدهم والحصول على فرصة تمثيل أوطانهم ومناطقهم في أضخم بطولة عالمية لمنتخبات الرياضات الإلكترونية.

Esports Nations Cup

وتجسّد قائمة الألعاب في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 التنوّع الواسع الذي يميّز مشهد الرياضات الإلكترونية عالمياً، حيث تشمل الشطرنج وApex Legends، و Counter-Strike 2، و Dota 2، و EA SPORTS FC، و Fatal Fury، و Honor of Kings، و League of Legends، و Mobile Legends: Bang Bang ، و PUBG: Battlegrounds، و PUBG MOBILE، و Tom Clancy's Rainbow Six Siege، و Rocket League، و Street Fighter 6، و Trackmania، و VALORANT.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: "ارتكزت أهدافنا الرئيسية لدى اختيارنا لقائمة ألعاب كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 على الدمج ما بين أبرز الألعاب العالمية وأكثرها شهرة، وتحقيق أوسع انتشار وحضور ممكن للبطولة على مستوى العالم ؛ إذ تمتلك كل لعبة جمهورها الخاص في مناطق ومجتمعات مختلفة، وجمعُ هذه العناوين تحت مظلة واحدة هو ما يمنح البطولة طابعها المفتوح والشامل تماماً. وينطبق الأمر ذاته على الامتداد الوطني؛ فبعض الألعاب معروفةٌ ومحبوبة في عدد محدود من الدول، فيما تتمتع ألعاب أخرى بشهرةٍ أكبر في العديد من الدول. ولذلك نعمل بالتعاون مع شركائنا، على توفير منصة مشتركة تحتضن الملايين من محبّي الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، وتفتح المجال أمام المواهب العالمية للظهور والتميّز، وتمنح المجتمعات حافزًا كبيرًا لدعم وتشجيع منتخباتها الوطنية، ما يرسّخ قوّة وأهمية الرياضات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم".

وتسهم بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في إدخال مفهوم المنافسة القائمة على تمثيل الدول إلى الجداول العالمية للرياضات الإلكترونية ضمن صيغة منتظمة وواضحة ومتكررة. وتقوم هذه الصيغة على تمكين الدول والمناطق من تشكيل منتخباتها، وتطوير مسارات اكتشاف المواهب، ومن ثم التنافس عبر منصة عالمية، مما يوفر إطاراً مؤسسياً مستداماً يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز منظومات الرياضات الإلكترونية حول العالم.

وستقدّم البطولة للفائزين والمشاركين إجمالي جوائز مالية يبلغ 45 مليون دولار أمريكي، يشمل 20 مليون دولار أمريكي كجوائز مالية تقدّم مباشرةً للاعبين والمدربين عبر الألعاب الست عشرة، استناداً إلى هيكل جوائز موحّد وشفاف يضمن المساواة في المكافآت بين اللاعب والمدرب ضمن المركز نفسه. وعليه، يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف دولار أمريكي لكل لاعب، فيما ينال صاحب المركز الثاني 30 ألف دولار أمريكي، وصاحب المركز الثالث 15 ألف دولار أمريكي.

إشعار بشأن تنظيم الفعالية وآلية اختيار المنتخبات الوطنية في الألعاب التابعة لشركة EA Games والتي تشمل Apex Legends و EA SPORTS FC: مؤسسة الرياضات الإلكترونية هي المسؤول الحصري عن تنظيم بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية وإدارتها. وتجاوزاً لأي لبس، فإن شركة إلكترونيك آرتس (EA) ليست الجهة المنظمة لهذه البطولات ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذها.

ويتم تحديد الفرق التي ستمثل دولها أو مناطقها وتشارك في منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب التابعة لشركة EA Games، من خلال تصفيات مخصّصة تنظمها الشركة أو عبر دعوات مباشرة، ولا يرتبط بممثلي المنتخبات الوطنية في البطولة.

حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية:

كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (ENC) هي أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية. أُطلقت البطولة من قبل مؤسسة الرياضات الإلكترونية (EF)، حيث ستُقام البطولة كل عامين وستنطلق في دورتها الأولى من العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2026. وتقدّم هذه البطولة منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليًا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية وعبر مجموعة من أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية، وترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية باعتبارها رياضة وطنية. وبُنيت البطولة بالتعاون مع ناشرين وأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، لتعزّز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، ولتقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين، ولتوفّر مسارات مستدامة للدول واللاعبين والشركاء للنمو ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية. esportsnationscup.com

حول مؤسسة الرياضات الإلكترونية:

تعدّ مؤسسة الرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية ولكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتدعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم. تركزّ المؤسسة على تحويل هذا القطاع إلى منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع المحلي. ويتحقق هذا من خلال دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي عبر توسيع الفرص المهنية والترفيهية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته من خلال دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتقديم أفضل التجارب التفاعلية، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية للمشجعين، وتوفير فرص متميّزة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيره من القطاعات للمشاركة الفعّالة والتعاون المثمر. تستخدم المؤسسة عائداتها الاستثمارية لتطوير وتنمية القطاع عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لإطلاق مبادرات متنوّعة تخدم هذا الهدف.

