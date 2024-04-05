بالتنسيق مع دائرة الصحة - أبوظبي جي بي مورغان لايف ساينسز برايفت كابيتال تُعلن أسماء المتأهلين لقمة الابتكار في علوم الحياة 2024 قُبيل انعقادها في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- قبيل انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، الذي تستضيفه دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أعلنت لايف ساينسز برايفت كابيتال التابعة لجي بي مورغان لإدارة الأصول، و"بلو هورايزون أدفايزرز" ومجموعة الصقر المتحدة أسماء 11 متؤهلاً للنسخة الافتتاحية من قمة الابتكار في علوم الحياة 2024 التي ستقام يومي 14 و15 مايو 2024.

Healthcare Innovation

وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين نخبة من المرشحين من أكثر من 20 بلداً حول العالم يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية التي تعمل على تطوير حلول علاجية مبتكرة. وأظهر جميع المتأهلين التزامهم بتطوير نظم الرعاية الصحية من خلال الإبداع والأبحاث الرائدة، مع التركيز على الهدف الرئيسي القائم على تلبية احتياجات المرضى وفق التحديات الصحية المحددة في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن قائمة المتأهلين كلاً من:

• تشون هاو هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Algen Biotechnologies

• باتريك سترومبرج، الرئيس التنفيذي في AnaCardio

• ماثيو لورانس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Chimera Therapeutics

• ريس الرحمن، الرئيس التنفيذي في Harmonic Discovery

• أنطون ماليشيف، المؤسس والرئيس التنفيذي في Lactocore

• سياه ليم، دكتوراه، الرئيس التنفيذي لشركة Medicovestor

• سيزار سبادوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في Oncoheroes Biosciences

• ناتالي جالانت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Paradox Immunotherapeutics

• مازن حسنين، الرئيس التنفيذي في SaudiVax

• دونجكسينج تشا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ypsilon Therapeutics

• جادين هيونجسيوك، الرئيس التنفيذي لشركة ZTI Biosciences

وقال ستيفن سكوينتو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في جي بي مورغان لايف ساينسز برايفت كابيتال: "سعداء بالتعاون مع الشركاء في دائرة الصحة – أبوظبي، وبلو هورايزون أدفايزرز، ومجموعة الصقر المتحدة، وكليفلاند كلينك أبوظبي ونخبة من الشركاء المحليين من أجل إطلاق النسخة الافتتاحية من قمة الابتكار في علوم الحياة."

من جهته، قال نبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو هورايزون أدفايزرز: "ممتنون لكوكبة العلماء وقادة الأعمال البارزين لحضورهم إلى أبوظبي للمشاركة في منظومة الابتكار في الرعاية الصحية التي تشهد نمواً متسارعاً والالتقاء بالمتأهلين للتصفيات النهائية، حيث تُظهر الطلبات الـ150 التي تلقيناها الاهتمام الكبير من مجتمع البحث والابتكار في الرعاية الصحية بهذا الحدث العالمي الهام."

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: "تعكس استضافة قمة جي بي مورغان للابتكار في علوم الحياة لعام 2024 بالتزامن مع أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية التزام الدائرة في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الصحية في المنطقة وتسريع عجلة تطوير الابتكار والرعاية الصحية. وتعتز دائرة الصحة – أبوظبي بالمساهمة في تعزيز بيئة مبتكرة تُمكّن المواهب والباحثين والمبتكرين من تقديم حلول وعلاجات رائدة تساهم في الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي وحول العالم.

وأضافت المناعي: "يهدف أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية إلى جمع نخبة من المبدعين والمستثمرين وقادة الرعاية الصحية تحت سقف واحد لاستكشاف أحدث التطورات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاع، حيث نتطلع إلى هذا الحدث العالمي، مرسخين مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في علوم الحياة، وواثقين من أنه سيمثل نقطة انطلاق هامة لحقبة جديدة من التعاون مع نخبة من الشركاء الرائدين على ساحة الرعاية الصحية العالمية."

وتضم لجنة التحكيم للمتأهلين كلاً من:

• الدكتورة لوري جليمشر، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا فاربر للسرطان

• الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظب

• البروفيسور شاروخ خورشيد هاشمي، مدير الأبحاث في دائرة الصحة - أبوظبي

• الدكتور ديفيد هونغ، المدير العام والمؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفيشن بيو

• الدكتورة ياسمين حايك قبيسي، المدير التنفيذي لشركة بلو هورايزون أدفايزرز

• أنيا شيس، الشريك الإداري في شركة جي بي مورغان لايف ساينسز برايفت كابيتال

بالإضافة إلى استعراض العروض التقديمية، ستتضمن القمة كلمات رئيسية وفعاليات للتواصل وتوطيد أطر التعاون لتزويد الحضور بفرص استثمارية ورؤى قيمة حول مستقبل الابتكار في علوم الحياة. يمكن التعرف على المزيد حول المتأهلين للتصفيات النهائية والقمة هنا.

ويُعد أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية حدثاً عالمياً هاماً تستضيفه دائرة الصحة – أبوظبي، ويُقام بين 13 و15 مايو 2024 تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويسعى هذا الحدث لحفز وتيرة التعاون والابتكار والاستثمار، واستقطاب الباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في الرعاية الصحية والمستثمرين ورواد الأعمال المعنيين بمنظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة العالمية.

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