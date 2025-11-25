مجموعة إكويتي تعيّن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لأمن المعلومات ورئيسًا للامتثال ضمن خطط توسّعها في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة إكويتي، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية، عن تعيينها رئيسًا تنفيذيًا لأمن المعلومات ورئيسًا لقسم الامتثال، وذلك بهدف تعزيز فريقها الإداري وترسيخ التزامها المستمر بالحوكمة الصارمة. وتؤكد هذه التعيينات تركيز إكويتي على تطوير خدماتها بما يعزّز الثقة والشفافية في أعمالها ويضيف قيمة أكبر لعملائها في الأسواق العالمية.

وتم تعيين باتريك بيتشابّا في منصب الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، حاملاً معه أكثر من 28 عامًا من الخبرة العالمية في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة مخاطر تقنية المعلومات، وعمليات التكنولوجيا. وسبق أن شغل مناصب قيادية في مؤسسات دولية كبرى، من بينها بنك أبوظبي الأول، ومجموعة "بي إن بي باريبا"، و"سوسيتيه جنرال"، و"غولدمان ساكس"، وشركة "فيزا".

وسيعمل باتريك من خلال منصبه الجديد على مواصلة تطوير إطار الأمن السيبراني في إكويتي، بما يضمن استناد الابتكار وتجربة العملاء إلى أعلى مستويات الحماية والحوكمة بصورة مستدامة. وقال باتريك بيتشابّا: "إن تلبية معايير الأمان تُعدّ مسؤولية مشتركة. وفي إكويتي نعمل باستمرار على مواكبة المخاطر السيبرانية المتغيّرة، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وحماية خصوصية العملاء في كل خطوة. كما يجب أن تعكس أنظمتنا مبادئ الأمان بدءًا من مرحلة التصميم، لضمان تحقيق التوازن المستدام بين الثقة والابتكار."

كما تمّ تعيين عبداللطيف منلا رئيسًا للامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تعزز منظومة الحوكمة القوية لدى إكويتي وتميّزها التنظيمي. ويتمتع عبداللطيف بخبرة واسعة في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القطاع المالي في الإمارات، وقد شغل سابقًا مناصب مهمة في "إيه دي إس سيكيوريتيز" وبنك أبوظبي الأول. وسيواصل في دوره الجديد تطوير استراتيجية الامتثال بما يدعم الابتكار المسؤول ويعزز النمو المستدام للمجموعة.

وقال عبداللطيف منلا: "تشكل الحوكمة والامتثال عنصرين أساسيين في نجاح إكويتي، فهما ما يرسّخ الثقة والشفافية ويمكِّن الابتكار. وسيتمثل تركيزي في ضمان وجود أطر قوية ومرنة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. علمًا أن ثقافة الحوكمة في إكويتي تُعدّ قاعدة مثالية لتعزيز خدماتنا ودعم خطط النمو طويلة المدى."

تمكين الابتكار من خلال الحوكمة القوية وأطر الأمان الشاملة

وقال إسكندر نجّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي: "لقد شكّلت أسس الحوكمة والأمان والابتكار في إكويتي الركائز التي انطلقت منها مسيرتنا على مدى السنوات الماضية. ومع انضمام باتريك وعبداللطيف، نواصل ترسيخ هذه المبادئ بينما نمضي بثبات على نهج توسّع قائم على المسؤولية في الأسواق العالمية".

تجسّد هذه التعيينات استمرار إكويتي في ترسيخ حوكمتها وتعزيز ابتكارها، بينما توسّع نطاق عملياتها في الإمارات والأسواق العالمية.

مجموعة إكويتي شركة رائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية تتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، وتقدّم حلولًا متطورة في مجالات تقنية التداول، وإدارة الثروات، وبرمجيات الدفع، والأصول الرقمية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. تعمل المجموعة ضمن ثماني مناطق تنظيمية، وتقدّم خدماتها لعملاء في أكثر من 170 دولة حول العالم.

