بان كي مون يشيد بـ LEPAS مع توحد جهود الشركاء في الشرق الأوسط - LEPAS تسرّع وتيرة توسعها في الشرق الأوسط

ووهو، الصين ، 28 أكتوبر ، 2025 / PRNewswire / -- مع تحول التنقل الأخضر إلى إجماع عالمي وتطور السيارات من وسائل نقل إلى أدوات معبرة عن نمط الحياة ، فإن LEPAS ، وهي علامة تجارية جديدة للطاقة التابعة لمجموعة "شيري"، تصنف نفسها على أنها "العلامة التجارية المفضلة لحياة التنقل الأنيقة". من خلال التمسك بفلسفتها "استعرض أناقتك" ، تقود LEPAS فئة جديدة من "القيادة الأنيقة". مع الاعتراف بالشرق الأوسط كسوق ناشئة رئيسية ، جعلت LEPAS منه حجر الزاوية الاستراتيجي لخريطة طريق العولمة التي تهدف إلى جلب تجربة قيادة أنيقة للمستخدمين المحليين.

Ban Ki-moon Commends LEPAS as Middle Eastern Partners Join Forces — LEPAS Accelerates Expansion in the Middle East

خلال مؤتمر "قمة شيري للمستخدمين الدوليين لعام 2025" اجتمع ممثلو وسائل الإعلام والتجار من الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها من دول الشرق الأوسط في مدينة "ووهو" بمقاطعة "أنهوى" الصينية، لتجربة منظومة العلامة التجارية لـ LEPAS ومشاهدة كيف يتردد صوت "استعرض أناقتك" عبر المسرح العالمي. كما توصلت LEPAS إلى العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الموزعين الإقليميين ، مما يمثل علامة بارزة في توسعها في الشرق الأوسط.

كجزء حيوي من استراتيجية الطاقة الجديدة العالمية لمجموعة "شيري"، تؤمن LEPAS أن الأناقة الحقيقية هي الاستدامة في الأناقة والتصميم والتكنولوجيا. تم عرض هذا من خلال سلسلة من الفعاليات الغامرة ، بما في ذلك الرحلة العالمية للقيادة الأنيقة (محطة الصين) وتجربة اختبار القيادة الممتعة ، والتي سمحت للضيوف بتجربة قوة LEPAS مباشرة. افتُتِح أيضًا أول "منزل لنمط الحياة الراقية" تابع لـ LEPAS في العالم ، حيث قدم نموذجًا جديدًا للعيش الأنيق. زار السيد "بان كي مون"، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة ، المكان، واستعرض طرازات LEPAS L8 و LEPAS L6 و LEPAS L4 ، وأثنى على رؤية العلامة التجارية وابتكاراتها.

في جلسة إطلاق العلامة التجارية ، ظهرت "التكنولوجيا الأنيقة" لأول مرة على مستوى العالم ، وتضم بنية منصة ذاتية التطوير ، وأنظمة كهربائية متقدمة ، وأداء عالي الكفاءة. تقدم قمرة القيادة الذكية تفاعلاً يتمحور حول الإنسان ، في حين أن نظام السلامة الشامل ، الذي تم بناؤه وفقًا لمعيار Euro NCAP ذي الخمس نجوم لعام 2026 ، يضمن راحة البال في جميع الظروف. تم تكييف طراز LEPAS L8 مع المناخات الإقليمية ، وهو مجهز بزجاج عازل للأشعة فوق البنفسجية والحرارة ونظام لتكييف الهواء سريع التبريد ، مما يوفر الراحة والأناقة حتى في الحرارة الشديدة.

من خلال أبحاث المستخدمين و"البرنامج العالمي لشركاء نمط الحياة الأنيق"، تعزز LEPAS الإبداع المشترك مع المستخدمين. وبتوجيه من الرؤية العالمية لمجموعة تشيري التي تتجسد في شعار "في أي مكان، ولأي مكان، نتناغم مع روح هذا المكان" ، ستواصل LEPAS التوسع في الشرق الأوسط ، وخلق قيمة محلية، واتباع نهج الإبداع المشترك لخلق حياة أنيقة أرقى وأكثر استدامة مع المستخدمين العالميين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2805469/image.jpg