بايسيدج تحصل على استثمار بقيمة 20 مليون دولار من Metier Private Equity لتوسيع حضورها في قطاع اللوجستيات الداخلية الكهربائية

جوهانسبرغ، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bisedge Logistics & Infrastructure اليوم عن حصولها على استثمار بقيمة 20 مليون دولار من Metier Private Equity، وهي شركة استثمار في الملكية الخاصة على مستوى أفريقيا تلتزم بخلق القيمة من خلال دعم الشركات الأفريقية في مسارات نموها.

سيسرّع هذا الاستثمار توسع بايسيدج في الأسواق الأفريقية، بما يعزز مكانتها في قطاع اللوجستيات الداخلية ويوسّع أسطولها من معدات مناولة المواد الكهربائية.

Jasper Graf von Hardenberg, Co-Founder & COO (left) and Christian Wessels, Co-Founder & CEO (right)

سيُوجَّه استثمار Metier لتلبية الطلب القوي من العملاء على أساطيل معدات مناولة المواد الكهربائية المقدَّمة بالتعهيد الخارجي وبصيغة التأجير طويل الأجل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتجه الشركات على نحو متزايد إلى إلغاء الحاجة إلى تكبّد النفقات الرأسمالية (CapEx) المرتبطة بالمعدات مع تحسين موثوقية الأسطول والجاهزية التشغيلية.

يتيح نموذج "صفر نفقات رأسمالية" لدى بايسيدج للعملاء تحديث أساطيلهم من الرافعات الشوكية ورافعات التخزين الكهربائية ورافعات السحب بأحدث التقنيات من ليندي لمناولة المواد. ينتج عن ذلك خفض كبير في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، وتقليص الانبعاثات من خلال التحول من معدات الديزل والغاز إلى المعدات الكهربائية، ورفع الكفاءة الإجمالية لعمليات اللوجستيات الداخلية.

تتيح الشراكة مع Metier والالتزام بتقديم رأس مال للنمو لبايسيدج الاستجابة لهذا الطلب على نطاق واسع، من خلال توسيع نطاق أسطولها وتعزيز قدرات خدماتها التشغيلية في الأسواق الرئيسية.

وقال Christian Wessels، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبايسيدج: "هدفنا هو ترسيخ الاستدامة بما يتجاوز مجرد توريد المعدات، من خلال حلول قائمة على الأداء تعزز الكفاءة التشغيلية لعملائنا يومًا بعد يوم. تتيح لنا هذه الشراكة مع Metier التوسع بوتيرة أسرع وتوسيع نطاق حضورنا في قطاع اللوجستيات الداخلية في أفريقيا."

وقال Grant Howarth، المدير وأحد المسؤولين الرئيسيين في Metier: "تتميّز بايسيدج بوصفها شركة رائدة في فئتها في قطاع اللوجستيات الداخلية في أفريقيا، بفضل نموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه، وانضباطها في التنفيذ، وما تتمتع به من آفاق نمو واضحة. يسعدنا أن نتعاون مع Christian وJasper والفريق لتوسيع أعمال الشركة على مستوى القارة."

نبذة عن بايسيدج

بايسيدج شركة لوجستية خضراء متخصصة في توفير معدات مناولة المواد الكهربائية من خلال نموذج "صفر نفقات رأسمالية"، وتقدم إدارة متكاملة للمعدات لتعزيز الجاهزية التشغيلية في عمليات اللوجستيات الداخلية لدى عملائها. توفر بايسيدج حلول مناولة المواد بصيغة المعدات كخدمة (EaaS) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال فريق يضم أكثر من 1,250 عضوًا، تدعم عمليات اللوجستيات الداخلية عبر توريد المعدات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ومساعدة العملاء على خفض الانبعاثات من خلال التحول من معدات الديزل إلى المعدات الكهربائية. تُعد بايسيدج الشريك الحصري لشركة ليندي لمناولة المواد، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات مناولة المواد، في نيجيريا وتنزانيا وكينيا (شرق أفريقيا) وجنوب أفريقيا. شارك في تأسيس بايسيدج Christian Wessels، الرئيس التنفيذي، وJasper Graf von Hardenberg، الرئيس التنفيذي للعمليات.

نبذة عن Metier Private Equity

تُعد Metier شركة استثمار في الملكية الخاصة على مستوى أفريقيا، ولديها سجل حافل في خلق القيمة من خلال شراكات قائمة على روح المبادرة. تستثمر الشركة في شركات ذات نمو مرتفع في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وتتعاون مع فرق الإدارة لبناء شركات تحقق عوائد مستدامة طويلة الأجل. تمتد محفظة Metier عبر قطاعات متعددة، مع التركيز على الشركات التي تُظهر مقومات تشغيلية قوية وإمكانات نمو كبيرة في الأسواق الأفريقية.

