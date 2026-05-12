Bisedge obtient un investissement de 20 millions de dollars de Metier Private Equity lui permettant d'étendre sa présence dans le secteur de l'intralogistique électrique

JOHANNESBURG, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Bisedge Logistics & Infrastructure a annoncé aujourd'hui un investissement de 20 millions de dollars de Metier Private Equity, une société panafricaine de capital-investissement qui s'engage à créer de la valeur en soutenant la croissance des entreprises africaines.

L'investissement accélérera l'expansion de Bisedge sur les marchés africains, renforçant ansi sa position dans le secteur de l'intralogistique et augmentant son parc d'équipements électriques de manutention.

Jasper Graf von Hardenberg, Co-Founder & COO (left) and Christian Wessels, Co-Founder & CEO (right)

L'investissement de Metier servira à répondre à la forte demande des clients en matière de parc de chariots élévateurs électriques en externalisation et en location longue durée dans toute l'Afrique subsaharienne, où les entreprises cherchent de plus en plus à réduire leurs dépenses d'investissement en équipement tout en améliorant la fiabilité et le temps de fonctionnement de leur parc.

Le modèle « Zero CapEx » de Bisedge permet aux clients de moderniser leur parc de chariots élévateurs, de chariots à mât rétractable et de tracteurs grâce aux dernières technologies de Linde Material Handling. Résultat : des réductions significatives du coût total de possession, une diminution des émissions grâce au passage d'équipements diesel et à essence à des équipements électriques, et une efficacité globale accrue des opérations intralogistiques.

Son partenariat avec Metier et l'apport de capital de croissance permettent à Bisedge de répondre à cette demande à grande échelle, en augmentant à la fois l'étendue de son parc et la portée de ses opérations de service sur les marchés clés.

Christian Wessels, cofondateur et PDG de Bisedge, a commenté : « Notre objectif est de promouvoir la durabilité au-delà de la fourniture d'équipements, grâce à des solutions axées sur la performance qui améliorent chaque jour l'efficacité opérationnelle de nos clients. Ce partenariat avec Metier nous permet de nous développer plus rapidement et d'atteindre un plus grand nombre de personnes dans le secteur de l'intralogistique en Afrique ».

Grant Howarth, directeur et responsable de Metier, a déclaré : « Bisedge s'impose comme un leader dans le domaine de l'intralogistique en Afrique, avec un modèle éprouvé, une exécution disciplinée et un parcours de croissance évident. Nous sommes ravis de nous associer à Christian, Jasper et l'équipe pour développer l'activité sur le continent ».

À propos de Bisedge

Bisedge est une entreprise de logistique écologique spécialisée dans la fourniture d'équipements de manutention électrique selon un modèle « Zero CapEx », offrant une gestion complète des équipements pour améliorer le temps de fonctionnement des opérations intralogistiques de ses clients. Bisedge fournit des solutions de manutention sous forme d'équipement en tant que service dans toute l'Afrique subsaharienne et le CCG, et soutient des opérations intralogistiques, grâce à ses plus de 1 250 collaborateurs, en fournissant des équipements, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en aidant les clients à réduire leurs émissions de carbone en passant d'un équipement diesel à un équipement électrique. Bisedge est le partenaire exclusif de Linde Material Handling, premier fabricant mondial d'équipements de manutention, au Nigeria, en Tanzanie, au Kenya (Afrique de l'Est) et en Afrique du Sud. Bisedge a été cofondée par Christian Wessels, directeur général, et Jasper Graf von Hardenberg, directeur des opérations.

À propos de Metier Private Equity

Metier est une société panafricaine de capital-investissement qui a fait ses preuves en matière de création de valeur grâce à des partenariats dynamiques. La société investit dans des entreprises à forte croissance sur l'ensemble du continent africain, en s'associant à des équipes de gestion pour créer des entreprises qui génèrent des rendements durables à long terme. Le portefeuille de Metier couvre de nombreux secteurs et se concentre sur les entreprises présentant des fondamentaux opérationnels solides et un potentiel de croissance significatif sur les marchés africains.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974802/Bisedge_Holding_Photo.jpg