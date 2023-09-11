بحوث علمية تكشف أسرار "المستطيلات" في العلا وشمال غرب الجزيرة العربية

وتفتح النتائج آفاقًا جديدة لفهم أوسع للطقوس الاجتماعية والثقافية والدينية للحضارات القديمة، ورجح الباحثون على أن هذه المنشآت من المحتمل أن تكون مقراً لإقامة الطقوس المختلفة، حيث كان يتوجه الافراد معاً إلى "المستطيلات، والتي تمثل أولى ملامح العمارة الدينية/المعابد في الجزيرة العربية. .

وكشفت الدراسات أنّ المنطقة احتوت على العديد من القرابين الحيوانية من الأنواع الداجنة مما يؤكد على الطبيعة البدوية الرعوية للمجتمع، والذي قام أفراده ببناء المستطيلات كشكل من أشكال الترابط الاجتماعي، فضلاً عن وضع علامة تحدد أرضهم.

وتعد "المستطيلات" منشآت مستطيلة الشكل واسعة النطاق مفتوحة ذات جدران حجرية منخفضة، ورصد الباحثون من خلال المسح الجوي، عن تواجد أكثر من 1600 منها في شمال شبه الجزيرة العربية.

وعلى الرغم من أن وظيفتهاكانت غير معروفة في البداية، إلا أن عمليات التنقيب التي بدأت منذ عام 2018 أكدت على أهميتها الروحية والاجتماعية لمستوطني تلك الحقبة، وقد خضعت نتائج أخر الدراسات المتعلقة بالمستطيلات لمراجعات علمية، منها الدراسة التي أجراها الدكتور وائل أبو عزيزة من مختبر الآثار الشرقية وجامعة ليون 2 الفرنسية في كتاب "الكشف عن المشاهد الطبيعية الثقافية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية"، الذي قام بتحريره فريق من الخبراء بقيادة الدكتورة ريبيكا فوت، مديرة البحوث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وكشفت دراسة الدكتور أبو عزيزة في عام 2018 عن "غرفة خاصة بالقرون" في أحد المستطيلات شمال شرق العلا، حيث يعود تاريخها إلى 5300 – 5000 قبل الميلاد، وكشفت الغرفة عن معلومات استثنائية بحسب وصف علماء الآثار، حيث منحتهم فهماً أكبر للطقوس الجماعية المتبعة في المنطقة والحيوانات المدجنة فيها.

إضافة الى دراسة أخرى بقيادة الدكتورة ميليسا كينيدي من جامعة سيدني الأسترالية، نُشرت في مجلة "بلوس ون" في مارس الماضي، حيث ركزت الدراسة على مستطيل موجود ضمن وديان الصخور الرملية شرق العلا، وأظهرت أعمال التنقيب غرفة مماثلة لدراسة الدكتور أبو عزيزة وتعود إلى حوالي 5200 – 5000 قبل الميلاد.

ويأتي الإعلان عن نتائج الأكتشافات في وقت تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتنظيم "قمة العلا العالمية للآثار" خلال الفترة بين 13 و15 سبتمبر الجاري، والتي تجمع بين أبرز رواد علم الآثار والتراث الثقافي، وتعد القمة حدثاً دولياً يهدف إلى مناقشة وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والآثار العالمية.

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