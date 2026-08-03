بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مزرعة رياح Ummbila Emoyeni المدعومة من شركة Goldwind، في خطوة بارزة ضمن مسار التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ, 3 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- دخلت المرحلة الأولى من أكبر مجمع لمزارع الرياح في جنوب إفريقيا حيز التشغيل التجاري، في خطوة ملموسة تعكس تقدم البلاد في تنفيذ التحول العادل للطاقة. إن القدرة الإجمالية للمرحلة الأولى من مزرعة رياح Ummbila Emoyeni، التي طورتها شركة Seriti Green والمزودة بـ 25 توربينًا ذكيًا من طراز Goldwind GWH182-6.2 MW تبلغ 155 ميجاواط. بقطر دوّار يبلغ 183.5 مترًا، تضم المزرعة أكبر قُطر دوّار بين جميع مشاريع طاقة الرياح العاملة في جنوب إفريقيا حتى الآن.

حضر مراسم تدشين التشغيل كل من رئيس جنوب إفريقيا Cyril Ramaphosa، وسفير الصين لدى جنوب إفريقيا Wu Peng، وMike Teke الرئيس التنفيذي لمجموعة Seriti Resources، وPeter Venn الرئيس التنفيذي لشركة Seriti Green، وCao Zhigang نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة Goldwind، وWang Hai نائب رئيس قطاع الأعمال، إلى جانب مسؤولين من الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية وقادة المجتمعات المحلية.

صُمم مجمع Ummbila ليكون مركزًا متكاملًا للطاقة المتجددة، يضم 750 ميجاواط من طاقة الرياح، و150 ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى 800 ميجاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة. عقب تشغيل المرحلة الأولى، يجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، على أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2027، ليصبح هذا المجمع ركيزة أساسية في مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة في جنوب إفريقيا.

أشاد الرئيس Ramaphosa بالمشروع، واصفًا إياه بأنه محطة محورية في مسار التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا، وفي تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية. كما أثنى على شركة Goldwind، بصفتها مزود حلول توربينات الرياح للمشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الرائد يُسهم في توجيه اقتصاد البلاد ومجتمعها نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، ويساعد جنوب إفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال الاستدامة.

من جانبه، هنأ سفير الصين لدى جنوب إفريقيا Wu Peng جميع الأطراف على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا بارزًا للتعاون العملي والمثمر بين الصين وجنوب إفريقيا.

أكد Peter Venn، الرئيس التنفيذي لشركة Seriti Green، الدور الحيوي الذي لعبته Goldwind في نجاح المشروع. كما علَّق: "كانت Goldwind شريكنا الإستراتيجي الذي لا غنى عنه على المدى الطويل، ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا في المراحل المقبلة من المشروع".

خلال مراسم التدشين، وقّعت Goldwind وSeriti Green أيضًا اتفاقية التعاون الخاصة بالمرحلة الرابعة، بما يعزز شراكتهما الإستراتيجية طويلة الأمد.

في كلمته خلال مراسم التدشين، توجه Cao Zhigang، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة Goldwind، بالشكر إلى حكومة جنوب إفريقيا، والسفارة الصينية، وشركة Seriti Green، وجميع الشركاء. "إن دخول المرحلة الأولى من مزرعة رياح Ummbila Emoyeni حيز التشغيل التجاري قبل الموعد المحدد يُعد دليلًا على الثقة والتعاون المنفتح الذي بنيناه معًا. فهذا ليس مجرد مشروع لطاقة الرياح، بل مشروع إستراتيجي يوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء، ويحفز الاستثمار في البنية التحتية، ويخلق فرص عمل محلية، ويدعم تنمية المجتمعات المحلية. إننا لا نوفر طاقة نظيفة فحسب، بل نقدم التزامًا طويل الأمد متجذرًا في جنوب إفريقيا".

بصفته أول مشروع لطاقة الرياح في مقاطعة مبومالانغا، اجتاز مجمع Ummbila اختبارات الربط بالشبكة الكهربائية على المستويين الإقليمي والوطني خلال عملية المزامنة الكاملة للموقع، مما برهن على قدرة توربينات GWH182-6.2 MW العالية على التكيف مع متطلبات شبكة الكهرباء. تتميز التوربينات بتصميم هندسي مخصص ليتلاءم مع ظروف الرياح في المرتفعات بمقاطعة مبومالانغا، إلى جانب قدرتها على تحمل العواصف الرعدية المتكررة. كما زُودت بمنصة تحكم ذكية تجمع بين تشخيص الحالة الفنية للمعدات، والتكيف مع الأحمال، وتقنيات صديقة لشبكة الكهرباء، بما يضمن حماية المعدات والشبكة الكهربائية حتى في الظروف الجوية القاسية.

خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، تم توفير أكثر من 1,200 فرصة عمل، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي عدد الوظائف عند ذروة تنفيذ المجمع بالكامل إلى 2,000 وظيفة. سيُنتج المشروع نحو 480,000 ميجاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا - وهو ما يكفي لتزويد ما يقرب من 500,000 منزل بالطاقة - إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 400,000 طن سنويًا. نظرًا لأن أكثر من 50% من الوظائف في قطاع طاقة الرياح تتداخل مهاراتها مع الوظائف في قطاع الفحم، فإن المشروع يوفر مسارًا عمليًا لانتقال العمال المحليين من صناعة الوقود الأحفوري إلى قطاع الطاقة النظيفة.

كما أنشأت Goldwind مركزًا محليًا لمراقبة أنظمة SCADA، إلى جانب مركز لتوفير قطع الغيار مع خدمات تشغيل وصيانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفي عام 2025، افتتحت الشركة Solution Factory في كيب تاون لتقديم برامج تدريب السلامة وفق معايير المنظمة العالمية لطاقة الرياح (GWO)، وفحص شفرات التوربينات باستخدام الطائرات المسيّرة، وخدمات الصيانة التنبؤية.

منذ دخولها السوق الإفريقية عام 2010، تواصل Goldwind عملياتها في جنوب إفريقيا منذ 16 عامًا في إطار التزامها بشعار "في إفريقيا، ومن أجل إفريقيا". مع مشروع مزرعة رياح Ummbila Emoyeni وغيره من المشاريع، من المتوقع أن تتجاوز القدرة المركبة للشركة في جنوب إفريقيا 2.2 جيجاواط بحلول الربع الثاني من عام 2027.

اعرف المزيد على: www.goldwind.com

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