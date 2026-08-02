La première phase du parc éolien d'Ummbila Emoyeni, équipé de turbines Goldwind, devient opérationnelle, marquant une étape importante dans la transition énergétique équitable de l'Afrique du Sud

JOHANNESBURG,/PRNewswire/ -- La première phase du plus grand parc éolien d'Afrique du Sud est devenue opérationnelle, franchissant ainsi une étape importante dans la « transition énergétique équitable » du pays. Cette première phase du parc éolien d'Ummbila Emoyeni, développée par Seriti Green et équipée de 25 éoliennes intelligentes Goldwind GWH182-6,2 MW, a une capacité totale de 155 MW. Avec un diamètre de rotor de 183,5 mètres, ces éoliennes possèdent le plus grand diamètre de rotor parmi tous les projets éoliens en service en Afrique du Sud à ce jour.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, de l'ambassadeur de Chine en Afrique du Sud Wu Peng, du PDG de Seriti Resources Group Mike Teke et du PDG de Seriti Green Peter Venn, ainsi que du vice-président et président de Goldwind Cao Zhigang et du vice-président chargé des activités Wang Hai, aux côtés de responsables des pouvoirs publics nationaux, provinciaux et locaux, ainsi que divers leaders communautaires.

Le complexe d'Ummbila est conçu comme un pôle intégré dédié aux énergies renouvelables, comprenant 750 MW d'énergie éolienne, 150 MW d'énergie solaire photovoltaïque et 800 MWh de stockage d'énergie. À la suite de la mise en service de la première phase, la construction des phases deux et trois est en cours, l'achèvement complet étant prévu pour 2027 afin de faire de ce pôle un pilier de la transition vers les énergies propres en Afrique du Sud.

Le président Ramaphosa a salué ce projet comme une étape décisive pour la transition énergétique équitable de l'Afrique du Sud et son programme national de développement durable. Il a félicité Goldwind, le fournisseur de solutions éoliennes à l'origine de la réussite de ce projet, affirmant que cette installation emblématique orientait l'économie et la société du pays vers une voie à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique, et contribuait à respecter les engagements de l'Afrique du Sud en matière de développement durable, tant au niveau national qu'international.

L'ambassadeur de Chine en Afrique du Sud, Wu Peng, a félicité les responsables du projet pour la conclusion de cette étape décisive, soulignant que cette initiative constituait un témoignage éloquent de la collaboration bilatérale pragmatique et fructueuse entre la Chine et l'Afrique du Sud.

Peter Venn, PDG de Seriti Green, a souligné le rôle essentiel joué par Goldwind dans la réussite du projet. « Goldwind est depuis longtemps un partenaire incontournable pour nous, et nous avons hâte d'approfondir notre coopération lors des prochaines phases du projet », a-t-il déclaré.

À l'occasion de la cérémonie, Goldwind et Seriti Green ont également signé l'accord de coopération portant sur la phase 4, renforçant ainsi leur partenariat stratégique à long terme.

Lors de la cérémonie, Cao Zhigang, vice-président et président de Goldwind, a remercié le gouvernement sud-africain, l'ambassade de Chine, Seriti Green et tous les partenaires. « Le fait que la première phase du parc éolien d'Ummbila Emoyeni soit entrée en exploitation commerciale avant la date prévue témoigne de la confiance et de la collaboration ouverte que nous avons su mettre en place. Il ne s'agit pas simplement d'un parc éolien : c'est un projet stratégique qui fournit une énergie fiable, stimule les investissements dans les infrastructures, crée des emplois locaux et favorise le développement de la communauté. Nous ne nous contentons pas de fournir de l'énergie propre ; nous nous engageons à long terme en Afrique du Sud. »

En tant que premier projet éolien de la province du Mpumalanga, le complexe d'Ummbila a passé avec succès les tests rigoureux de raccordement au réseau, tant au niveau provincial que national, lors de la synchronisation de l'ensemble du site, démontrant ainsi la grande capacité d'adaptation au réseau des éoliennes GWH182-6,2 MW. Ces installations ont été spécialement conçues pour les conditions de vent en haute altitude et les orages fréquents de la province. Équipées d'une plateforme de contrôle intelligente intégrant des diagnostics d'état, l'adaptation à la charge et des technologies respectueuses du réseau, elles protègent à la fois les équipements et le réseau électrique en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Au cours de la première phase de construction, plus de 1 200 emplois ont été créés ; le nombre d'emplois devrait atteindre 2 000 au plus fort de l'activité sur l'ensemble du pôle. Ce projet produira environ 480 000 MWh par an – soit suffisamment pour alimenter environ 500 000 foyers – et permettra de réduire les émissions de CO₂ d'environ 400 000 tonnes chaque année. Avec plus de 50 % des postes du secteur éolien requérant des compétences similaires à celles du secteur du charbon, ce projet offre une voie concrète aux travailleurs locaux souhaitant se reconvertir après avoir travaillé dans le secteur des énergies fossiles.

Goldwind a mis en place un centre local de surveillance SCADA et une plateforme de pièces de rechange, avec une assistance à l'exploitation et à la maintenance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2025, l'entreprise a inauguré au Cap un centre de solutions dédié aux formations à la sécurité GWO, à l'inspection des pales par drone et à la maintenance prédictive.

Goldwind est présente en Afrique du Sud depuis 16 ans depuis son arrivée dans ce pays en 2010, fidèle à son engagement « En Afrique, pour l'Afrique ». Grâce au parc éolien d'Ummbila Emoyeni et à d'autres projets, la capacité installée de l'entreprise en Afrique du Sud devrait dépasser les 2,2 GW d'ici le deuxième trimestre 2027.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.goldwind.com

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