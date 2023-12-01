برنامج Win in China الخاص بكلية CKGSB يحقق نجاحاً مدهشًا في عمان

بكين, 1 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) بنجاح برنامجها Economic Leadership - Win in China""، بالشراكة مع الأكاديمية السلطانية للإدارة (RAM) في مسقط بسلطنة عمان، في الفترة ما بين 20 إلى 22 نوفمبر 2023.

شهد البرنامج مشاركة 40 من الرؤساء التنفيذيين من الشركات العمانية العامة والخاصة، وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في السوق الصينية، وبناء قدرتهم على التوسع إلى الأسواق الصينية، وتعزيز وتوثيق العلاقات التجارية بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

وحضر البرنامج مجموعة كبيرة من أصحاب المقامات الرفيعة على غرار سعادة Li Lingbing، سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان، سعادة Nasser Mohammed Khalifa Albusaidi سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية (افتراضيا)، سعادة Qais Mohammed Al Yousef، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إلى جانب سعادة Abdulsalam Mohamed A-Murshidi، رئيس جهاز الاستثمار العماني.

استضاف البرنامج محاضرات من قبل أساتذة كلية CKGSB والشخصيات القيادية مثل عميد الكلية السيد Xiang Bing ، وأستاذ الاقتصاد والعميد المشارك في CKGSB السيد Li Wei ، وكذلك السيد Fu Chengyu الرئيس السابق لشركة Sinopec، و Liao Jianwen الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في شركة JD.com. وقد تناولوا العديد من الموضوعات الهامة على غرار التنمية الاقتصادية في الصين وتأثيراتها العالمية، والإصلاح والانفتاح في الصين، وقطاع الشركات المملوكة للدولة SOE والاستثمار الأجنبي في الصين، والرؤى حول التجارة الإلكترونية الصينية، والتي قد تكون مفيدة للشركات العمانية خلال توسعها في الأسواق الصينية والأسواق الخارجية الأخرى. كما تضمن البرنامج جلسات نقاش مع كبار رجال الأعمال الذين دعتهم شركة CKGSB وأكاديمية RAM.

وقد أعرب السيد Xiang Bing، عميد كلية CKGSB، عن رضاه، قائلاً: "كوني العميد المؤسس لكلية CKGSB وعضوًا في المجلس الاستشاري الدولي للأكاديمية السلطانية للإدارة، يسعدني أن كلتا المؤسستين قد استفادتا من علاقة العمل المثمرة لاتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية الوثيقة بين جمهورية الصين الشعبية وسلطنة عُمان".

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور Ali Qassim Al Lawati رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، قائلًا: "إن تنفيذ برنامج القيادات الاقتصادية (Economic Leadership - Win in China) يأتي انطلاقًا من الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة بتطوير قيادات وطنية ذات قدرات ومهارات متجددة قادرة على تحقيق التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام. كما يعكس البرنامج سعي سلطنة عُمان إلى تنويع وتعزيز مصادر الدخل والاستثمار، وتمكين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص من التوسع في الأسواق المحلية وصولًا للأسواق العالمية".