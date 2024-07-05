بروفيسور كلية Cheung Kong للدراسات العليا في إدارة الأعمال يُجري بحثًا عن القيمة الكمية للبيانات الشخصية في التجارة الإلكترونية

بكين، 5 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في عالم تُقدِم فيه منصات التجارة الإلكترونية للمستهلكين مجموعة كبيرة من المنتجات، تُعد أصول البيانات المحور الأساسي لعمليات المنصة الرقمية؛ حيث تساعد توصيات الخوارزمية المُعالجة للبيانات المستخدمين على اكتشاف العناصر التي يرغبون فيها وشرائها. ولكن ماذا سيحدث إذا توقفت هذه التوصيات؟

أجرى Sun Tianshu، البروفيسور عميد كلية Cheung Kong للدراسات العليا في إدارة الأعمال وأستاذ نظم المعلومات ومدير مركز التحول الرقمي، بحثًا استطلاعيًّا عن هذه المسألة من خلال قياس قيمة البيانات الشخصية لمنصات التجارة الإلكترونية من خلال أول تجربة ميدانية عشوائية واسعة النطاق في العالم أُجريت على 550.000 شخص من مستخدمي التجارة الإلكترونية بالتعاون مع جامعة تشجيانغ وموقع علي بابا، بالتفصيل في ورقته البحثية الأخيرة المنشورة في مجلة Management Science، وهي من أكبر مجالات الإدارة، بعنوان "قيمة البيانات الشخصية في التجارة عبر الإنترنت: تجربة ميدانية ذات أهمية عالية بشأن سياسة تنظيم البيانات".

قيّمت التجربة أهمية أصول البيانات لاقتصاد المنصة الرقمية بشكل فريد من خلال تعطيل نظام التوصية الخوارزمية المبنية على البيانات الشخصية على صفحة المنصة الرئيسية لمجموعة الاختبار. وجاءت النتائج واضحة: عندما حُرِم المستخدمون الوصول إلى تدفقات المعلومات الموصى بها لهم بناءً على الخصائص المُستنتجة من بياناتهم الشخصية، شَهدت منصات التجارة الإلكترونية عدم اتساق في المنتجات الموصى بها، مما أَضر بتنوع المنتجات على المنصات، وأدى إلى الحصول على عدد أقل من المعاملات الشرائية وانخفاض معدل المشاركة.

وانخفضت المنتجات الموصى بها على الصفحة الرئيسية من 4 ملايين إلى نحو 280,000، واستحوذ أفضل 1000 منتج من العلامات التجارية الرائدة على 90٪ من الفتحات الموصى بها للحصول على نسبة عرض عالية بشكل غير متناسب. انخفض معدل النقر من خلال العملاء (CTR) ومشاهدات الصفحة (PV) بنسبة 75.3٪ و33.6٪ تباعًا، وانخفضت القيمة الإجمالية للبضائع (GMV) وحجم المعاملات من قبل البائعين بنسبة 81.1٪ و86٪. شهد البائعون الصغار والمتوسطون على المنصة انخفاضًا بنسبة 54٪ في مشاهدات الصفحات وانخفاضًا بنسبة 90٪ في قيمة البضائع الإجمالية، مما يشير إلى أنهم تأثروا أكثر من البائعين البارزين، الذين انخفضت لديهم مشاهدات الصفحات بنسبة 27٪ وقيمة البضائع الإجمالية بنسبة 79٪. وقد وَجد البحث أن المستهلكين ذوي القوة الشرائية المنخفضة يتأثرون سلبًا.

تُوفر هذه الورقة أساسًا مقدرًا لكيفية موازنة استخدام أصول البيانات وحماية الخصوصية الشخصية من خلال التجارب الواسعة النطاق، ولكنها تساعد أيضًا الشركات على صياغة سياسات اقتصادية رقمية أكثر استنارة.

يَقود البروفيسور Sun مركز كلية Cheung Kong للدراسات العليا في إدارة الأعمال نحو التحول الرقمي، مع التركيز على الأعمال الرقمية والتكنولوجيا الرقمية والتأثير في الأعمال التجارية التقليدية. ويؤكد هذا البحث التزام كلية Cheung Kong للدراسات العليا في إدارة الأعمال بالمعرفة الرائدة التي تُحفز الوعي والابتكار في مجال الاقتصاد الرقمي.