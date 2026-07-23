بطائرة تتوشح بشعار البطولة الخطوط السعودية الناقل الجوي الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية يسيّر رحلات بين الرياض وباريس ويكشف عن أول طائرة تجارية في العالم تحمل هوية الرياضات الإلكترونية ويستضيف تجارب متميزة للمشجعين في الحدث الأضخم عالمياً للرياضات الإلكترونية.

● الناقل الوطني للمملكة يدعم النسخة الدولية الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المُقامة في باريس

● تسيير طائرة مزينة بشعار البطولة على مسار الرياض - باريس طوال فترة الحدث، لتسهيل التنقّل أمام اللاعبين والمشجعين وصنّاع المحتوى وفريق عمل البطولة.

● الخطوط السعودية تطلق بطولة مجتمعية في لعبة فورتنايت بخريطة تضم مطاراً وطائرة تحمل شعار البطولة والشركة، وتمنح الفائزين تذاكر لحضور فعاليات الحدث في باريس.

[الحقيبة الإعلامية]

جدة والرياض، المملكة العربية السعودية وباريس, 23 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية توسيع شراكتها مع الخطوط السعودية لتصبح الناقل الجوي الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، والتي تُقام في مركز باريس بورت دو فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس في نسختها الدولية الأولى.

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وكشفت "السعودية" عن أول طائرة تجارية تتوشح بشعار بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتجوب رحلاتها بين الرياض وباريس طوال فترة البطولة، قبل ان تواصل تشغيلها على شبكة وجهاتها الدولية لمدة عامين، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويجسد حضور البطولة عالمياً. وأُزيح الستارَ عنها خلال فعالية رسمية في مقرّ "السعودية لهندسة الطيران" بمدينة جدّة، بحضور كوكبةٍ من المسؤولين الحكوميين والشركاء والإعلاميين وصنّاع المحتوى.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للتعاون بين الطرفين، حيث ستوفّر "السعودية" مجموعة من المبادرات والخدمات المخصصة للمشاركين في البطولة، تشمل نقل اللاعبين والأندية والمشجعين وصناع المحتوى وفرق العمل، إلى جانب تقديم محتوى خاص بالبطولة عبر نظام "بيوند" للترفيه على متن الطائرات، يتضمن الفيلم الوثائقي كأس العالم للرياضات الإلكترونية "Level Up"، إضافة إلى نقل فعاليات ومنافسات مختارة عبر صالات "السعودية" طوال فترة إقامة البطولة.

كما تواصل "السعودية" دعم حضور مجتمع الرياضات الإلكترونية واستضافة عدد من المشاركين في برنامج "نخبة المشجعين" التابع للبطولة، بما يتيح لهم خوض تجربة الحدث على أرض الواقع؛ إضافة إلى نقل عدد من صنّاع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العاصمة الفرنسية لتغطية البطولة وإبراز فعالياتها للجمهور.

وضمن المبادرات المصاحبة، تطلق "السعودية" بطولة مجتمعية في لعبة فورتنايت عبر خريطة افتراضية جديدة تضم مطاراً وطائرة مستوحاة من الطائرة المتوشحة بشعار البطولة، حيث يتنافس اللاعبون للفوز بتذاكر لحضور بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانسوا ديزير، مدير الرعايات والإعلانات لدى مؤسسة الرياضات الإلكترونية: "لطالما حملت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رؤيةً طموحة لجمع عشاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم تحت سقفٍ واحد. واليوم، مع إقامة البطولة في باريس، فإن الخطوط السعودية تلعب دوراً محورياً في تفعيل هذه الرؤية ضمن إطار هذه الشراكة الموسّعة، التي تنقل المجتمعات الشغوفة بالرياضات الإلكترونية من المملكة إلى العاصمة الفرنسية وتمنحها تجارب غامرة بطابع البطولة على متن الرحلات. تتمتع الرياضات الإلكترونية اليوم بحضورٍ ممتدّ عالمياً وبصمة ثقافية آخذةٍ في الاتساع، وخيرُ دليلٍ عليها هي شراكتنا مع الخطوط السعودية، بما تنطوي عليه من فعاليات جماهيرية ومحتوى ترفيهي على متن الطائرة وفعالية تنافسية كُبرى وصولاً إلى تسيير أول طائرة تجارية في العالم مزينة بهوية حدث للرياضات الإلكترونية".

من جانبه، قال إبراهيم بن عقيل، مدير التسويق في مجموعة السعودية: "تعكس هذه الشراكة دور الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني في دعم الفعاليات العالمية التي تعزز مكانة المملكة، وتتيح لنا تقديم تجربة سفر متكاملة تربط الضيوف بإحدى أكبر البطولات العالمية في قطاع الرياضات الإلكترونية، كما تمثل فرصة للتواصل مع الأجيال الجديدة حول العالم، وإبراز ما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات".

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لنجاح نسخة البطولة لعام 2025، والتي استقبلت أكثر من 3 ملايين زائر في الرياض وشهدت ابتكار أول توقيع افتراضي لاتفاقية شراكة عبر منصة رقمية تفاعلية، في خطوة عكست توجه الطرفين نحو تبني الحلول التقنية المبتكرة.

وتُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، ويتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب العالمية بإجمالي جوائز قياسية تتجاوز قيمتها 75 مليون دولار أمريكي.

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للبطولة: esportsworldcup.com، ومتابعة حسابات مؤسسة الرياضات الإلكترونية على لينكد إن.

حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الرياضي الأبرز على روزنامة فعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية، وهو حدث سنوي واحتفاليةً عالميةً كبرى تحتفي بالتميّز التنافسي وشغف جماهير الرياضات الإلكترونية. وتتميز البطولة بصيغة فريدة تشمل مختلف الألعاب، تتنافس فيها نخبة أندية الرياضات الإلكترونية العالمية للفوز بأكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ومع انتقالها هذا العام إلى العاصمة الفرنسيّة باريس في صيف عام 2026، تجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجدداً مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية لتتويج بطل الأندية القادم لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

لمحة حول الخطوط السعودية

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكل كبير مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يُعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 153 طائرة تطير إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، وتحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2021م

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخراً على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من مؤسسة سكاي تراكس، كما جاءت في المركز 17 عالمياً بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقاً لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2026" للسنة الخامسة على التوالي وجائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التواليضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudia.com.