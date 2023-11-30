بعد اعتماده من وكالة التقييم البيئي البريطانية MCERTS، جهاز داسترويدDustroid من شركة أويزوم Oizom يعيد صياغة المعايير في مجال المراقبة البيئية

أحمد آباد، الهند، 30 نوفمبر، 2023 /PRNewswire/-- شركة أويزوم تفخر بالإعلان عن أحدث إنجازاتها: جهاز مراقبة جودة الهواء داسترويد Dustroid الحاصل على شهادة MCERTS. هذا الإنجاز الكبير، الذي منحته مجموعة سي إس إيه (سيرا) CSA (Sira) نيابة عن وكالة البيئة، يسلط الضوء على مدى امتثال جهاز داسترويد بمعايير أداء MCERTS الدقيقة لأجهزة مراقبة الجسيمات العابرة بشكل إشاري في الهواء.

MCERTS Certified: Dustroid by Oizom

وتمثل شهادة MCERTS أحد اهم المراحل حيث تضيف درجة من درجات المصداقية والثقة إلى إمكانات جهاز داسترويد في مراقبة جودة الهواء. يضع نظام MCERTS إطارًا شاملاً لتقييم أداء معدات مراقبة انبعاثات الهواء والأرض والمياه. فالهدف من الحصول على هذه الشهادة هو أن يستوفي جاز داسترويد المعايير العالية لجودة البيانات المطلوبة لمراقبة الهواء المحيط بدقة بل يتجاوز.

إن جهاز داسترويد هو جهاز فائق في مجال قياس الجسيمات الدقيقة، ولاسيما : الجسيمات العابرة بقطر 2.5 ميكرومتر و10 ميكرومتر بدقة ملحوظة. وهذا ما يجعله جهازًا أساسيًا لمراقبة الغبار بالهواء حيث يهدف لتتبع حالات التلوث في القطاعات ذات انبعاثات الغبار العالية مثل مواقع البناء ومناطق التعدين ومناطق الهدم. وقد أثبت الجهاز دقته في جمع البيانات في الوقت الفعلي وهو أمر حيوي للحفاظ على الامتثال البيئي وحماية الصحة العامة.

وقد صرحت السيدة كروتي دافدا، مسئولة البيئة في شركة أويزوم، وأفادت: "إن حصول جهاز داسترويد على اعتماد نظام MCERTS هي أكثر من مجرد إنجاز؛ إنما التزام بالتميز. يضمن الجهاز أن القطاعات التي تعتمد علينا في مراقبة جودة الهواء يمكنها ضمان ذلك بثقة تامة، مع العلم أنها متوافقة مع اللوائح البيئية.

لا تعمل هذه الشهادة على تعزيز سمعة داسترويد في السوق التنظيمية فحسب، بل تضعه أيضًا كحل معتمد وموفر من حيث التكلفة لجمع بيانات دقيقة وموثوقة. وهذا الأمر بالغ الأهمية بهدف اتخاذ قرارات مستنيرة في السياقات التنظيمية، مما يجعل جهاز داسترويد خيارًا مفضلاً للقطاعات التي تتقيد بتطبيق معايير بيئية صارمة.

يعمل جهاز داسترويد على ترسيخ مكانته باعتباره رائدًا في مراقبة جودة الهواء وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة وشهادة نظام MCERTS، هذا الجهاز يمثل رمزًا للمصداقية والدقة، ويوفر حلولًا شاملة لمراقبة جودة الهواء عبر مختلف القطاعات.

نبذة عن شركة اويزوم

شركة اويزوم هي شركة تكنولوجيا مبتكرة متخصصة في حلول المراقبة البيئية. حيث تشتهر الشركة بأنظمتها المتقدمة لمراقبة جودة الهواء، والمخصصة لتطبيق نطاق واسع من المعايير البيئية بدقة. كما تعتبر حلول شركة اويزوم محورية في توفير بيانات ضبط جودة الهواء، والمساعدة في تخفيف التلوث، وتعزيز الصحة العامة.

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جاينام ميهتا - المدير التنفيذي للعلامة التجارية بشركة أويزوم

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