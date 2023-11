Certificado por MCERTS: Dustroid da Oizom redefine os padrões em monitoramento ambiental

AHMEDABAD, Índia, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Oizom tem orgulho de anunciar sua mais recente realização: o Monitor de Qualidade de Ar Dustroid obteve com sucesso a certificação MCERTS. Este feito significativo, premiado pelo CSA Group (Sira) em benefício da Agência Ambiental (EA), destaca a adesão do Dustroid aos rigorosos padrões de desempenho MCERTS para monitoração indicativa de partículas ambientais.

MCERTS Certified: Dustroid by Oizom

A certificação MCERTS representa um importante marco, adicionando uma camada de credibilidade e confiança à capacidade de monitoramento da qualidade do ar do Dustroid. A certificação MCERTS estabelece uma estrutura abrangente para avaliação do desempenho do equipamento de monitoramento para emissões aéreas, terrestres e aquáticas. Conseguir esta certificação significa que o Dustroid atende e excede os altos padrões para qualidade do ar, necessários para o monitoramento preciso do ar ambiente.

O Dustroid é excelente na medição de matéria particulada, principalmente a MP2,5 e a MP10, com precisão extraordinária. Isso o torna um monitor de poeira de qualidade do ar essencial para o rastreamento de eventos de poluição em setores com altas emissões de poeira, como locais de construção, áreas de mineração e zonas de demolição. Sua coleta de dados precisa e em tempo real provou ser essencial para se manter a conformidade ambiental e proteção da saúde pública.

Kruti Davda, liderança ambiental da Oizom, compartilhou suas percepções: "A certificação MCERTS do Dustroid é mais do que uma realização; é um compromisso com a excelência. A certificação garante que as indústrias que confiam em nosso produto para o monitoramento da qualidade do ar, podem fazer isso com total confiança, sabendo que estão em conformidade com os regulamentos ambientais.

Esta certificação não só reforça a reputação do Dustroid no mercado regulatório, mas também o posiciona como uma solução autorizada e econômica para a coleta de dados precisa e confiável. Isso é essencial para a tomada de decisões informadas em contextos regulatórios, tornando o Dustroid a opção preferida das indústrias sujeitas a rigorosos padrões ambientais.

Com tecnologia avançada e a certificação MCERTS, o Dustroid solidifica o seu status como um favorito em monitoramento da qualidade do ar. Permanece como um símbolo de confiabilidade e precisão, oferecendo soluções de monitoramento da qualidade do ar em vários setores.

Sobre a Oizom:

A Oizom é uma empresa de tecnologia inovadora, especializada em soluções de monitoramento. A empresa é renomada por seus avançados sistemas de monitoramento da qualidade do ar, que são projetados para rastrear com precisão uma ampla faixa de parâmetros ambientais. As soluções da Oizom são fundamentais para o fornecimento de dados de gestão da qualidade do ar para ajudar a mitigar a poluição e aprimorar a saúde pública.

Para perguntas da mídia e informações adicionais, entre em contato com:

Jainam Mеhta - CBO na Oizom

[email protected]

