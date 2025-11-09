بناء التعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية من خلال الابتكار السمعي البصري

تشونغتشينغ، الصين، 9 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تقرير إخباري من iChongqing : اختتم منتدى التعاون الإعلامي والبث التلفزيوني بين الصين والدول العربية السابع أعماله في تشونغتشينغ يوم 5 نوفمبر. جمع المنتدى 300 مندوب، بمن فيهم ممثلون عن هيئات تنظيم البث والتلفزيون، ومنظمات الإعلام السمعي والبصري، والمؤسسات الدولية، والمبعوثون الدبلوماسيون لدى الصين، والشركات المعنية، والمراكز البحثية الأكاديمية من الصين و16 دولة عربية.

On November 5, the 7th China-Arab States Broadcasting and Television Cooperation Forum commenced in Chongqing.

تحت شعار "التعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية، والنجاح المشترك في الابتكار السمعي البصري"، شهد المنتدى مناقشات متعمقة ركزت على مجالين رئيسيين: المحتوى والتكنولوجيا. شارك المشاركون في مناقشات حول موضوعات رئيسية، بما في ذلك "التعاون الصيني-العربي في المحتوى السمعي البصري في عصر الإعلام الرقمي" و"تمكين التكنولوجيا للتنمية عالية الجودة لصناعة الإعلام السمعي البصري". تطرَّقت الحوارات بشكلٍ خاص إلى التعاون في المحتوى، وتطبيقات التكنولوجيا، وتطوير نماذج أعمال جديدة.

اعتمد جميع المشاركين في المنتدى بالإجماع وأصدروا "الإعلان المشترك السابع لمنتدى التعاون الإعلامي والبث التلفزيوني بين الصين والدول العربية". تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التنسيق السياسي، وتبادل المحتوى، والتبادل التكنولوجي، والتفاعل بين الكوادر بين الصين والدول العربية في مجالي البث والإعلام السمعي البصري، سعيًا لإرساء نموذج جديد لحوار الحضارات في عصرنا.

استعرض المنتدى أكثر من 50 إنجازًا تعاونيًا في مجال الإعلام السمعي البصري بين الصين والدول العربية، وكشف عن الفائزين في الدورة الرابعة من مسابقة الفيديو القصير بين الصين والدول العربية. كما تم تنظيم سلسلة من الفعاليات المساندة، شملت حفلاً موسيقيًا موضوعيًا وجولة إعلامية لجمع المحتوى؛ بينما كان الحدث الرئيسي هو معرض تبادل المحتوى والتكنولوجيا السمعي البصري بين الصين والدول العربية، والذي جسد الالتزام العميق بتعزيز وتوسيع أطر التعاون بين الجانبين.

تماشيًا مع هذا المنتدى واستعدادًا لقمة الدول العربية والصينية لعام 2026، ستُقام حملة "طريق الحرير السمعي البصري: قصص صينية-عربية"، والتي تتضمَّن البث المتبادل لبرامج سمعية بصرية مختارة عالية الجودة، في الفترة من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026. ستتضمَّن المبادرة مجموعة من أبرز البرامج العربية مثل أم الدنيا، والإنتاجات الصينية المتميزة مثل زهرة الفاوانيا المزدهرة، إلى جانب الأعمال المشتركة بين الصين والدول العربية مثل عندما يلتقي نهر اليانغتسي بالنيل. سيتم عرض هذه الاختيارات على المنصَّات الإعلامية الرئيسية في كل من الصين والدول العربية، مما يعزِّز تجربة المشاهدة للجماهير ويُتيح تبادلاً مشتركًا لقصص الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية.

تم تنظيم منتدى التعاون الإعلامي والبث التلفزيوني بين الصين والدول العربية السابع بشكلٍ مشترك من قِبل الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين، وحكومة بلدية تشونغتشينغ، وأمانة جامعة الدول العربية، والاتحاد الإذاعي للدول العربية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2815822/1.jpg