بنك AU Small Finance Bank يرفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) إلى 7.40% وأسعار الفائدة على الودائع لأجَل لحسابات الهنود غير المقيمين (NRE) إلى 7.60%

أسعار الفائدة الجديدة على ودائع الهنود غير المقيمين، إلى جانب هامش الربح الصفري لتحويل العملات الأجنبية والإعفاء الكامل من الرسوم المصرفية على التحويلات المالية، تعزز العرض المصرفي المتكامل الذي يقدمه بنك AU SFB

مومباي، الهند، 29 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلن بنك AU Small Finance Bank (AU SFB)، أكبر بنك تمويل صغير في الهند، وأول مؤسسة تحصل منذ أكثر من عقد على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للتحول إلى بنك شامل، عن تعزيز عروضه الخاصة بودائع الهنود غير المقيمين (NRI) من خلال رفع أسعار الفائدة على كلٍ من ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين ](FCNR) (في البنك)[ والودائع لأجَل لحسابات الهنود غير المقيمين (NRE)، وذلك اعتبارًا من 27 يوليو 2026.

رفع البنك أعلى سعر فائدة على ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) (في البنك) من 7.10% سنويًا إلى 7.40% سنويًا لفترة استحقاق تتراوح بين 3 و4 سنوات، كما رفع أعلى سعر فائدة على الودائع لأجَل لحسابات الهنود غير المقيمين (NRE) من 7.00% سنويًا إلى 7.60% سنويًا لفترة استحقاق تمتد من 36 شهرًا ويوم واحد إلى 45 شهرًا. يُصرف العائد على ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) (في البنك) كل ستة أشهر.

تظل ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) إحدى القنوات الرئيسية لاستقطاب مدخرات الهنود المقيمين في الخارج إلى الهند، مع توفير حماية من تقلبات أسعار صرف العملات. يأتي هذا التعديل مدعومًا أيضًا بإعلان بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الصادر في 8 يونيو 2026 (RBI/2026-27/99 FMOD.MAOG.No.S-56/01.06.016/2026-27)، والذي يمنح البنوك هامشًا إضافيًا لتقديم أسعار فائدة أكثر تنافسية على الودائع بالعملات الأجنبية.

وما تزال ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) الخيار المفضل للهنود غير المقيمين الراغبين في تنمية دخلهم المكتسب في الخارج مع الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف. تتوفر ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين (FCNR) بالدولار الأمريكي، مع إمكانية التحويل الكامل لكل من أصل الوديعة والعائد إلى الخارج، إلى جانب مزايا ضريبية في الهند. وبالمثل، توفر الودائع لأجَل لحسابات الهنود غير المقيمين (NRE) خيارًا جذابًا للادخار بالروبية الهندية، مع إمكانية التحويل الكامل للأموال إلى الخارج، وإعفاء عوائدها من الضرائب في الهند، وذلك وفقًا للوائح المعمول بها.

يواصل بنك AU SFB أيضًا تقديم هامش صفري لتحويل العملات الأجنبية وإعفاء كامل من الرسوم المصرفية على التحويلات المالية الواردة والصادرة المؤهلة. تتوفر أسعار الفائدة الجديدة لكل من العملاء الجدد والحاليين عبر شبكة بنك AU SFB الواسعة من نقاط الخدمة المصرفية، وكذلك من خلال منصاته الرقمية، بما في ذلك تطبيق AU 0101، والخدمة المصرفية عبر الواتساب، والخدمات المصرفية عبر الفيديو على مدار الساعة (247x).

للاطلاع على أسعار الفائدة التفصيلية بحسب مدة الوديعة، يُرجى زيارة: https://www.au.bank.in/interest-rates/au-fcnr

نبذة عن بنك AU SFB

بنك AU Small Finance Bank هو أكبر بنك تمويل صغير في الهند، حيث يمتلك 2,920 نقطة خدمات مصرفية موزعة عبر 21 ولاية و4 أقاليم اتحادية، ويخدم أكثر من 1.2 كرور (12 مليون) عميل. حتى 30 يونيو 2026، بلغت حقوق المساهمين في البنك 20,885 كرور روبية هندية، فيما وصل إجمالي الودائع إلى 1,57,727 كرور روبية هندية، وبلغت محفظة القروض 1,44,250 كرور روبية هندية.

https://www.au.bank.in/