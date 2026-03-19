دبي, 19 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- يمثل عيد الفطر المبارك، مناسبة خاصة لملايين العائلات حول العالم، إذ يُعد فرصة للتواصل مع الأحبة، وصُنع ذكريات رائعة، والاحتفاء بتقاليد اجتماعية عريقة. ومع اقتراب هذه المناسبة، تصبح تهيئة أجواء المنزل عاملاً أساسياً في استقبال تلك اللحظات العائلية المُميزة، وإحيائها.

بهجة العيد .. تقنيات هايسنس المنزلية تصنع اللحظات العائلية المُميزة (PRNewsfoto/Hisense)

وخلال الأسابيع التي تسبق أيام العيد، تتحول المنازل إلى أماكن نابضة بالحياة استعداداً للاحتفالات، بدءاً من تحضير الأطباق التقليدية والتراثية التي تعكس الإرث العائلي، وصولاً إلى إعداد مساحات مريحة تستقبل أفراد العائلة والضيوف. وفي هذا السياق، تلعب التقنيات المنزلية الحديثة دوراً مهماً في دعم أسلوب الحياة المُعاصر مع الحفاظ على روح وأصالة التقاليد الاجتماعية.

تجارب مشاهدة عائلية بجودة سينمائية

يُشكل مجلس العائلة أو غرفة المعيشة محوراً رئيسياً في تجمعات العيد، حيث تلتقي الأسر لتبادل الأحاديث ومشاركة اللحظات المميزة بينما ينشغل الأطفال باللعب أو متابعة برامجهم المفضلة. وهنا تبرز تقنيات التلفزيون المتقدمة من (Hisense) هايسنس، ولا سيما الطرازات الرائدة (RGB MiniLED)، و(ULED MiniLED)، التي ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية إلى مستوى أقرب إلى العروض السينمائية الغامرة. ويعتمد هذا الأداء على مجموعة من التقنيات المتطورة، مثل الإضاءة الخلفية المتقدمة ULED MiniLED، المُعززة بمعالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح مستويات أعلى من عمق الألوان وسطوعاً أكثر دقة، مما يمنح الصورة واقعية استثنائية تجعلها تنبض بالحياة. كما تعمل تقنيات التعرف الذكي على المُشاهد بالذكاء الاصطناعي على ضبط إعدادات الصورة والصوت تلقائياً وفق نوع المحتوى، لضمان تجربة مشاهدة مثالية في كل لحظة.

وبالنسبة لأفراد الأسرة التي تتنوع اهتماماتهم الترفيهية، من متابعة الأحداث الرياضية إلى مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب الإلكترونية، توفر هذه التقنيات تجربة مشاهدة مُخصصة تلبي مختلف الأذواق.كما تقدم تقنية (Laser TV) من هايسنس، عبر طرازات مثل (L9Q)، و(C2 Ultra)، تجربة عرض سينمائي فائق الجودة داخل المنزل، ما يحول اللحظات العائلية اليومية إلى تجارب ترفيهية استثنائية.

أُسس الضيافة في موسم العيد

وراء كل مأدبة احتفالية عامرة، ساعات طويلة من التحضير في المطبخ. فالأطباق اللذيذة والوجبات التقليدية غالباً ما تتطلب مكونات طازجة ذات جودة عالية غالباً ما يتم شراؤها وتخزينها قبل أيام من انعقاد المناسبات. وهنا تأتي حلول التبريد المُتقدمة من هايسنس، مثل الثلاجات من طرازات (Pure View 780L)، و(Pure Flat 759L)، لتلعب دوراً محورياً في الحفاظ على جودة الطعام وسلامة الوصفات العائلية الأصيلة.

كما يُتيح تصميم الباب الزجاجي في طراز (PureView)، رؤية واضحة لمحتويات الثلاجة دون الحاجة إلى فتحها بشكل مُتكرر، ما يُساعد العائلات على الوصول السريع إلى المكونات أثناء تحضيرات العيد مع الحفاظ على كفاءة التبريد. وفي المقابل، يلتقي التصميم الفريد لــطراز (PureFlat)، مع التقنيات المتقدمة للتبريد وحفظ الطعام، ليتكاملا بانسجام مع تصميم المطابخ الحديثة، وأسلوب المنازل العصرية. وتجمع هذه الثلاجات بين التصميم الأنيق وتقنيات الحفظ المتطورة، لضمان بقاء المكونات الغذائية في أفضل حالاتها، سواء كانت لتحضير وصفة حلوى عائلية تقليدية أو لحفظ التمور الطازجة والحلويات الشرقية بدرجة حرارة مثالية.

أناقة استثنائية طوال أيام الأعياد

غالباً ما تمتد احتفالات العيد لعدة أيام، مع زيارات عائلية مُتكررة واستقبال الضيوف وأداء صلاة العيد، ما يتطلب الحفاظ على الملابس في أفضل حالاتها. ولهذا تقدم مجموعة الغسالات والمجففات (7S Series)، من هايسنس تقنيات تنظيف ذكية تساعد جميع أفراد الأسرة على الحفاظ على أناقة ملابسهم طوال موسم الاحتفالات. وإلى جانب الأداء المتقدم، تتميز هذه الأجهزة بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يساهم في إدارة منزلية أكثر استدامة، ويمنح العائلات مزيداً من الوقت للتركيز على الجوانب الأهم في هذه المناسبة المباركة.

ولا يقتصر تميز هايسنس على تطور منتجاتها فحسب، بل يمتد إلى قدرتها على تقديم منظومة منزلية متكاملة تعمل في تناغم وكفاءة لدعم الحياة العائلية اليومية. فمن جهاز التلفزيون الذي يضبط إعداداته تلقائياً وفق المحتوى المعروض، إلى الثلاجة التي تحافظ على مكونات الطعام طازجة، وصولاً إلى أجهزة الغسيل التي تضمن بقاء الملابس في أفضل حالاتها. وبفضل هذا التكامل بين الابتكار والتصميم العملي، تُتيح تقنيات هايسنس للعائلات التركيز على جوهر موسم العيد، وهو الاحتفال والتواصل وصناعة ذكريات لا تُنسى مع من نحب.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937928/Hisense_Eid_ARB.jpg