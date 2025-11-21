منصة Xinhua Silk Road: تقرير يكشف عن مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي

بكين، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تم إصدار تقرير بارز بعنوان "رسم رؤية جديدة للتحديث: مبادرات واكتشافات مقاطعة هونان في التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - الأفريقي" في منتدى وسائل الإعلام ومراكز الفكر للجنوب العالمي للشراكة الصينية - الأفريقية، الذي عقد مؤخراً في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، مقدمًا نموذجًا عمليًا لتعميق التعاون بين بلدان الجنوب.

ويستعرض التقرير بشكلٍ منهجي الإنجازات المحققة في التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - الأفريقي، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز في بناء المنطقة الرائدة للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وأفريقيا، باعتبارها مبادرة مهمة في إطار خطط التعاون العشر الصينية وبرامج التعاون التسعة بين الصين وأفريقيا.

ويشير التقرير إلى أن المنطقة الرائدة حققت إنجازات إيجابية في مجال الابتكار المؤسسي والاستكشاف التجريبي والنجاحات النموذجية. وقد قدمت سلسلة مبادرات "رائدة" تم إطلاقها في المنطقة، تتميز بابتكارات طليعية وتجارب مبدئية ونماذج عرض أولية، أمثلة عملية قيّمة لتعميق التعاون بين بلدان الجنوب.

ومن حيث "الابتكارات الطليعية"، كانت مقاطعة هونان رائدة في إطلاق نظام التقييم المسبق للمساعدة في دخول الأغذية الأفريقية إلى السوق الصينية.

وفي الوقت نفسه، بدأت مقاطعة هونان عملية تجريبية لنوع جديد من تجارة المقايضة مع أفريقيا واستحدثت منتجات تأمينية متخصصة. وبحلول نهاية أكتوبر، شهدت المقاطعة قيمة تراكمية لتجارة المقايضة الجديدة هذه مع أفريقيا وصلت إلى 204 ملايين يوان (حوالي 28.7 مليون دولار أمريكي)، مثلت المرتبة الأولى على مستوى البلاد. كما تم استحداث نموذج مبتكر من "المستودعات الخارجية + حسابات FTN + التسوية بالعملة المحلية".

بالإضافة إلى ذلك، أظهر بناء علامة "المنتجات الأفريقية عالية الجودة" التجارية نتائج ملحوظة، الأمر الذي ساعد المنتجات الأفريقية في استكشاف أسواقها في الصين. ويتوفر الآن ما يزيد على 120 منتجًا من منتجات العلامات التجارية الأفريقية في مراكز التسوق الصينية.

وقد أشار التقرير إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا على مدار 16 عامًا متتالية، مع تنامي عقود الاستثمار والمشاريع على نحو متواصل، وهو ما يُسهم بصورة إيجابية في تنمية أفريقيا.

ويرى التقرير أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - الأفريقي يكتسب أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية المشتركة وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وذلك في إطار التحولات العميقة التي تطرأ على المشهد العالمي.

يقترح التقرير أنه ينبغي على الجانبين العمل على تحسين آليات التعاون، وتعميق التعاون الصناعي والابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز التمكين الرقمي والذكي لزيادة مستوى التعاون إلى درجة أعلى.

