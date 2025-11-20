منصة Xinhua Silk Road: وسائل الإعلام ومراكز الفكر تعزز التعاون بين بلدان الجنوب العالمي

بكين، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- عُقد مؤخراً في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، مؤتمر الشراكة الصينية-الأفريقية لمنتدى الإعلام ومراكز الفكر للجنوب العالمي، بمشاركة ضيوف من دول مثل الصين وسيراليون وجنوب أفريقيا وأوغندا، لمناقشة التنمية المشتركة للصين وأفريقيا، واستكشاف الفرص الجديدة أمام بلدان الجنوب العالمي لتحقيق التحديث.

وتؤدي وسائل الإعلام ومراكز الفكر دور الجسور الحيوية لتعزيز "التواصل من القلب إلى القلب" بين الصين وأفريقيا، كما تضطلع بدور متزايد الأهمية في ترسيخ تأثير الجنوب العالمي.

Visitors are consulting at the South Africa booth of the Fourth China-Africa Economic and Trade Expo, June 12, 2025. (Photo provided by Wang Jingqiang)

وبوصفها رائداً ومناصراً للتعاون الاقتصادي والتجاري العميق بين الصين وأفريقيا، وجبهة حيوية للتبادلات الشعبية بين الجانبين، تواصل مقاطعة هونان بوسط الصين استكشاف مسارات جديدة لتعميق التعاون مع وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأفريقية.

وقد أصدر المكتب العام للحكومة الشعبية لمقاطعة هونان خطة في أبريل من هذا العام، تقترح تعزيز الشراكة من أجل التعلم المتبادل بين الحضارات، والسعي بنشاط إلى إنشاء مراكز فكر رفيعة المستوى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، وتعزيز التواصل والتبادلات الثقافية مع أفريقيا، وتشجيع التعاون بين هونان والمؤسسات الإعلامية والثقافية الأفريقية.

وفي الوقت الحالي، تعمل وسائل الإعلام ومراكز الفكر من هونان وأفريقيا بشكل وثيق على رواية قصص الصداقة، ومشاركة الإنجازات الفكرية، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، مما يضخ زخماً جديداً في التعاون والتنمية في بلدان الجنوب العالمي.

وقد أطلقت وسائل الإعلام المحلية في هونان، مثل صحيفة «هونان ديلي» وتلفزيون هونان، سلسلة من التقارير متعددة الوسائط التي تركز على التبادلات الشعبية بين هونان وأفريقيا، ومشاريع التعاون الصيني-الأفريقي، وعدد من الموضوعات الرئيسية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مراكز الفكر ذات الصلة عدداً من المخرجات البحثية الاستشرافية، بما في ذلك تقارير حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا.

كما أنشأت العديد من الجامعات المحلية معاهد بحثية تركز على البحث الأساسي وإعداد الكفاءات في مجالات مثل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، وترجمة القوانين الأفريقية، وإجراء بحوث حول الحوكمة في الدول الأفريقية، وذلك ضمن حزمة من الجهود الأخرى.

وشهد المؤتمر الكشف عن عدد من النتائج البحثية الجديدة الرامية إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا، من بينها تقرير حول تجارب هونان واستكشافاتها في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، الصادر عن مقر شانغهاي لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية، ونظام «نيانسابو» المعرفي للأسئلة والأجوبة حول أفريقيا الذي طوّره معهد الدراسات الأفريقية بجامعة هونان، وغيرها من المبادرات.

