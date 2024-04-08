بورصة Bybit تضع معايير مرتفعة للصناعة مع مراجعة دليل الاحتياطيات: 40 رمز مصادقة تم التحقق منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- Bybit تحافظ على مكانتها في سوق العملات الرقمية، حيث تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم التداول، وتثبت مرة أخرى التزامها بالشفافية والأمن من خلال توسيع إثبات احتياطياتها، وتحقق في الوقت الحالي إجمالي 40 رمز مصادقة مشفر، مما يمثل أعلى مستوى في هذه الصناعة.

وتكشف Bybit في هذه الخطوة الأخيرة، أن كل من العملات الرقمية 40، بما في ذلك العملات المضافة حديثًا مثل WLD وAGI وAPEX وBEAM وFET وGALA وIMX وRNDR مدعومة بالكامل حتى 150٪. ويضع هذا الأمر Bybit كزعيم في الصناعة، متجاوزًا العدد الإجمالي للأصول التي تم تدقيقها من قبل المنافسين.

ويتضح بشكل جلي سعي Bybit المستمر للانفتاح، والذي ينعكس على درجة ثقة تامة 10/10 في أدائها من قبل CoinGecko و تصنيف "AA" في تقرير CCData Crypto Exchange Benchmark Report الأخير. وتسلط هذه الاعترافات الضوء على Bybit كأفضل مُنفّذ لممارسات لمبادلة التشفير في الصناعة.

وقال Ben Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Bybit "التزامنا الثابت بالتحقق من احتياطياتنا هو دليل على إيماننا ببناء الثقة من خلال الأدلة"، "وبالنسبة لنا، فإن تقديم مثل هذا الدليل على الاحتياطيات ليس مجرد ممارسة بل ضرورة، حيث يضمن لمستخدمينا أن استثماراتهم في أيدي آمنة، ويتم إدارتها بأعلى المعايير في الصناعة."

وتستخدم Bybit نظام محفظة دقيق، بما في ذلك المحافظ الباردة والدافئة والساخنة، لتحسين الأمان مع الحفاظ على السيولة اللازمة لعمليات المستخدم. وتضمن هذه البنية التحتية الأمنية القوية، التي تعززها الشراكات مع الوصيان المؤسسيين Fireblocks وCopper، قيادة Bybit في سوق تبادل العملات الرقمية، وتوفر السلامة والشفافية لعملاء التجزئة والمؤسسات.

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

بورصة Bybit هي واحدة من أفضل ثلاثة بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول مع 25 مليون مستخدم. تم تأسيسها في عام 2018، وهي تقدم منصة احترافية حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر المنصة شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

للمزيد من المعلومات عن Bybit، يرجى زيارة Bybit Press

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: [email protected]

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.bybit.com

للحصول على التحديثات، يرجى متابعة: مجتمعات Bybit وصفحات التواصل الإجتماعي

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube