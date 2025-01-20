بورصة KuCoin تُطلق عُملة Trump الرسمية على منصة التداول الفوري

فيكتوريا، سيشيل، 20 يناير 2025 / PRNewswire/ -- يَسُر بورصة KuCoin، وهي بورصة عالمية رائدة، أن تُعلِن عن إضافة رمز Trump الرسمي (TRUMP) إلى منصة التداوُل الفورية الخاصة بها، وهو إنجاز يعكس التزامها بتوسيع محفظة التداوُل المتنوعة. يبدأ تداوُل سَهم TRUMP بمزاد البيع في 18 يناير 2025 من الساعة 13:00 حتى 14:00 بتوقيت جرينتش، يليه التداوُل العادي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ويتم فتح الودائع على الفور على شبكة SOL-SPL، مع بدء عمليات السحب في الساعة العاشرة من صباح يوم 19 يناير 2025.

يُجَسد رمز $TRUMP لحظة تحوَّلت إلى ميم شائع، لتُمثل مرحلة بارزة في الثقافة الرقمية؛ حيث تستفيد هذه العُملة من طبيعة الميمات العصرية لتقديم أصل فريد في عالم البلوكتشين. تدعم المنصة العُملَة من خلال روبوتات التداول بما في ذلك Spot Grid، وInfinity Grid، والاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يُعَزز مرونة التداوُل، وخيارات المستخدمين.

للاحتفال بهذا الإطلاق، سيحصُل المستخدمون الذين يودعون $TRUMP قبل 22 يناير 2025 على خصم 30 دولار رقمي USDT على رسوم التداوُل، مما يُحَسن تجربة التداول. لمزيد من التفاصيل حول الرمز، والمُشارَكة في العرض، قم بزيارة الموقع الرسمي لبورصة KuCoin .

نبذة عن بورصة KuCoin

تأسست KuCoin في عام 2017، وهي واحدة من منصات التكنولوجيا الرائدة والأكثر شُهرة عالميًا التي تدعم الاقتصادات الرقمية، وهي مبنية على أساس قوي من البنية التحتية المتطورة للبلوكتشين، وحلول السيولة، وتجربة مُستخدم استثنائية. مع قاعدة مُستخدمين مُتصلة تتجاوَز 38 مليونًا في جميع أنحاء العالم، تُقَدم KuCoin حلولًا شاملة للأصول الرقمية عبر المَحافِظ، والتداوُل، وإدارة الثروات، والمدفوعات، والأبحاث، والمشاريع، والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. حصلت KuCoin على جوائز مثل "أفضل تطبيقات وبورصات للعملات المشفرة" من قبل مجلة فوربس وتم الاعتراف بها ضمن "أفضل 50 شركة Unicorns ناشئة عالمية" من قِبَل Hurun في عام 2024، وتَعكِس هذه الاعترافات التزامها بالمبادئ والقِيم الأساسية التي تُرَكز على المستخدم، والتي تشمل النزاهة والمُساءلة، والتعاوُن، والسعي المُتواصل نحو التميُّز.

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