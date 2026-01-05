بيع 622,590 وحدة عالميًا: شركة JETOUR تسرّع إستراتيجيتها العالمية في 2025

ووهو، الصين، 5 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في عام 2025، بلغت مبيعات JETOUR العالمية 622,590 وحدة، مُحققة نموًا بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. تعمل العلامة التجارية في أكثر من 100 سوق، مع شبكة مبيعات وخدمات تضم أكثر من 2,000 منفذ. وخلال سبع سنوات، تجاوزت مبيعات JETOUR العالمية 2.15 مليون وحدة — لتصبح العلامة التجارية الوحيدة في قطاع السيارات التي تحقق مثل هذا الإنجاز.

نمو بنسبة 80%: تأثيرات الرافعة المالية تؤثر على السوق العالمية

في عام 2025، حققت JETOUR مبيعات تجاوزت 70,000 وحدة في الشرق الأوسط، بزيادة تفوق 80% مقارنة بالعام السابق. في سوق سيارات SUV، ارتفعت حصة JETOUR إلى 8.45%، لتحتل المركز الثالث إجمالًا والمركز الأول بين العلامات التجارية الصينية. كما جاءت سلسلة T في المركز الأول ضمن فئة سيارات SUV الخفيفة للطرق الوعرة في الأسواق الرئيسية.

في شهر نوفمبر، تم إطلاق أول طراز من سلسلة G — وهو G700، في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يركّز على التصميم والأداء وتجربة المستخدم.

المنتج أولًا، والهوية أهم

في عام 2025، تعاونت JETOUR مع Alan Walker. كما اختارت قمة مجموعة العشرين (G20) طراز T2 ليكون مركبةً رسميةً للحدث. استضافت JETOUR أول مهرجان موسيقي للمعجبين هنا.

تتعاون JETOUR مع نادي كرة القدم الإفريقي، الأهلي، وترعى كأس العرب FIFA في قطر، وتدعم فعاليات كروية في المملكة العربية السعودية وتشيلي وبيرو. كذلك تدعم JETOUR الماراثون الوطني في ماليزيا، ورالي ليوا للطرق الوعرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مفتاح الميزة المستدامة — القوة القادرة على تشكيل السوق المبنية على القوة النظامية

في الشرق الأوسط، أنشأت JETOUR مستودعًا إقليميًا لقطع الغيار بمساحة 12,000 متر مربع. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تصل نسبة تلبية الطلبات إلى 95%.

في عام 2025، حصلت JETOUR على جائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة وجائزة NADA الذهبية؛ كما فاز طراز X70 Plus بجائزة أفضل سيارة SUV بسبعة مقاعد من حيث القيمة على منصتَي Carlist.my وWapCar.my، بينما حصل طراز T2 على جائزة Autocosmos للطراز الموصى به. وفاز طراز G700 بجائزة أفضل ميزة تصميم مبتكرة ضمن جوائز Turin Automotive Design.

انطلاقًا من شعار "كن في أي مكان، واعمل لصالحه، واصنع حضورك فيه"، تسعى JETOUR إلى خلق قيمة اجتماعية. تركّز شركة JETOUR على الأعمال الخيرية وتواصل تعاونها مع اتحاد الجمعيات الخيرية الصيني (CCF).

بالنظر إلى المستقبل، تواصل JETOUR التزامها بإستراتيجية +Travel، مع تعزيز تنافسية المنتجات وثقة المستخدمين.