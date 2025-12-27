جيتور تنضم إلى كأس العرب FIFA كشريك المركبات الرسمي، وتطرح رؤيتها "+Travel" على مسرح كرة القدم العالمي

الدوحة، قطر، 27 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة "جيتور أوتو" (JETOUR Auto) شراكة تنقل رسمية مع بطولة كأس العرب FIFA لعام 2025. من 1 إلى 18 ديسمبر، ستنشر جيتور أسطولاً يضم 400 سيارة، بما في ذلك سيارة الدفع الرباعي الفاخرة للطرق الوعرة G700، إلى جانب طرازي T2 وT1، وذلك لدعم عمليات النقل طوال فترة البطولة.

يُعرف كأس العرب FIFA بأنه أحد أبرز بطولات كرة القدم في العالم العربي، حيث يجذب مئات الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. وبعيداً عن أرض الملعب، تسلط الفعالية الضوء على الثقافة الرياضية والتنوع الإقليمي في الشرق الأوسط. طوال فترة البطولة، سينتشر أسطول جيتور عبر الملاعب والمدن المضيفة، لتوفير التنقل للرياضيين والمسؤولين والضيوف.

وتؤكد هذه الشراكة مكانة جيتور البارزة في الشرق الأوسط وخبرتها في حلول التنقل. وكجزء من التعاون، ستوسع جيتور فلسفتها "+Travel" لتتجاوز النقل وتشمل المجال الثقافي. وسيتضمن ذلك إطلاق الأغنية الرسمية للبطولة. واستلهاماً من الطابع المميز لطراز G700، تهدف الأغنية إلى الاحتفاء بالروح التنافسية لكرة القدم، والطاقة الحضرية، وشغف الاستكشاف، مما يعزز الثقافة الرياضية النابضة بالحياة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم جيتور: "يُعد كأس العرب أكثر من مجرد حدث رياضي، فهو احتفال ثقافي كبير. تتيح لنا هذه الشراكة التواصل مع الجماهير في الشرق الأوسط من خلال هوية علامة تجارية أكثر شباباً وحيوية. ومن خلال الجمع بين المركبات الموثوقة وفلسفتنا '+'Travel، نهدف إلى دمج التنقل الذكي مع الثقافة المحلية واستعراض رؤية جيتور العالمية".

تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية الحضور المتنامي لشركة جيتور في قطاع التنقل الفاخر في الشرق الأوسط. فمنذ إطلاقها في المنطقة، طورت العلامة التجارية مجموعة منتجات شاملة مصممة لنمط الحياة المحلي، إذ تشمل التنقل داخل المدن، والمغامرات الصحراوية، والسفر العائلي. وقد برزت جيتور كواحدة من أسرع علامات السيارات نمواً في المنطقة. وهي تحتل المركز الأول في قطاع سيارات الدفع الرباعي الخفيفة للطرق الوعرة عبر ستة أسواق في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت، مع ارتفاع مستمر في الحصة السوقية وقبول قوي من العملاء.

يرسخ التعاون مع كأس العرب FIFA هوية "+Travel" الخاصة بجيتور من خلال ربطها بحدث ثقافي كبير وإثبات قدرات تشكيلة سياراتها في ظل ظروف صعبة. كما يمثل منصة لتسريع النمو العالمي للعلامة التجارية ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه الشرق الأوسط.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2852002/image_5011064_47480619.jpg