هديرٌ عبر الكثبان الذهبية! مهرجان جيتور العالمي للمعجبين ينطلق قريباً في ليوا

ووهو، الصين، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في 20 ديسمبر، تُدشّن جيتور (JETOUR) مهرجانها العالمي للمعجبين ضمن مهرجان ليوا، الحدث الأبرز لسيارات الصحراء خلال فصل الشتاء في الشرق الأوسط. وبصفتها الشريك الرئيسي للحدث، ستستعرض جيتور قدراتها على الطرق الوعرة، إلى جانب عشّاق المغامرة من مختلف أنحاء العالم. وتحت شعار GO WILD GO BEYOND (انطلق على سجيتك وتجاوز الحدود)، يَعِد الحدث بتقديم مزيج فريد من الثقافة والسفر والمغامرة لمجتمع الطرق الوعرة العالمي ومعجبي جيتور.

ومع توسّع استراتيجية "Travel+" الخاصة بجيتور عالمياً، تصل ثقافة العلامة المميّزة للطرق الوعرة إلى آفاق جديدة. ومن خلال الابتكار في تقنيات طرق وعرة ميسّرة وتعزيز مجتمع عالمي متنامٍ، تفتح جيتور آفاقاً أوسع لعشّاقها، وتقدّم لهم بوابة نحو مغامرات أكثر حرية واتساعاً.

وخلال المهرجان، ستستعرض جيتور طرازاتها، بما في ذلك G700 وسلسلة T، مع فرص حصرية لتجارب قيادة تجريبية. كما يمكن للحاضرين الاستمتاع بإثارة موكب صحراوي يضم 100 سيارة، وحضور عرض موسيقي تشاركي، واستكشاف عروض التخصيص والتعديلات المخصّصة. وقد صُمّم كل نشاط لتقديم تجربة غامرة تجمع بين شغف الطرق الوعرة وثقافة "Travel+". كما ستكشف جيتور لأول مرة عن طراز "G700 TOPFIRE EDITION" (نسخة (TOPFIRE، المُهندَس خصيصاً لظروف صحراء ليوا القاسية، مؤكِّداً قدرات جيتور الرائدة على الطرق الوعرة.

وإضافة إلى ذلك، سيشهد الحدث حضور أسطورة الطرق الوعرة وسائق الراليات العالمي روبي غوردون. وسيتلقى الحاضرون على يديه تدريباً مباشراً يجمع بين أساسيات القيادة على الطرق الوعرة والتطبيق العملي، مع فرصة لاختبار قدرات جيتور والاستمتاع بأساليب القيادة الصحراوية الأصيلة عن كثب وسط الكثبان الآسرة.

حيثما تلتقي ثقافة الطرق الوعرة والمجتمع العالمي والكثبان الذهبية في ليوا، تنتظر الجميع مغامرة ملحمية لعام 2025. ترقّبوا المزيد من المفاجآت التي ستنكشف من قلب صحراء دولة الإمارات العربية المتحدة.