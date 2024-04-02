تبلغ إيرادات Oncoclinicas & Co 6 مليار ريال برازيلي مع أرباح قدرها 313 مليون ريال برازيلي في عام 2023

وما يفسر هذه النتائج القياسية هو الزيادة في عدد المرضى الذين تم علاجهم وأرباح الكفاءة التشغيلية

ساو باولو, 2 أبريل, 2024 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3) أكبر مجموعة مخصصة لعلاج السرطان في أمريكا اللاتينية – سجلت نموًا بنسبة 35.1٪ في إجمالي إيراداتها في عام 2023، بإجمالي 6.0 مليار ريال برازيلي. ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى زيادة عدد المرضى الذين تم علاجهم، حيث أجريت حوالي 635 ألف عملية، بزيادة قدرها 26.8% مقارنة بعام 2022. في الربع الرابع من عام 2023 (الربع الرابع من عام 23)، بلغ إجمالي الإيرادات 1.6 مليار ريال برازيلي، بنمو عضوي قدره 18.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. واصلت الشركة نموها بوتيرة متسارعة، ليس فقط بسبب العدد الكبير من المرضى في وحداتها، ولكن أيضًا بسبب شراكاتها الإستراتيجية المتنوعة مع الخطط والمشغلين الصحيين، دون المساس بالتميز في رعاية المرضى.

في عام 2023، بلغ إجمالي الربح النقدي 1.9 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل هامش 35.4%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.7% عن المبلغ المعلن عنه في عام 2022. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.0 مليار ريال برازيلي للعام بأكمله (1.1 مليار ريال برازيلي باستثناء التأثير غير النقدي لحساب محاسبة خطة الحوافز طويلة الأجل، أو على أساس PILP سابقًا)، بنسبة 58.9% أعلى من عام 2022، مما لا يعكس فقط نمو إيرادات الشركة، ولكن أيضًا أرباح الكفاءة المحققة في العملية.

كان هذا هو الربع السادس على التوالي من صافي الربح، والذي وصل إلى 87.0 مليون ريال برازيلي للربع الرابع من عام 23. بلغ إجمالي صافي الربح لعام 2023 312.6 مليون ريال برازيلي، أي أعلى بنسبة 174.7٪ عن المبلغ المسجل في عام 2022. بلغ صافي الربح بدون تأثير PILP 359.4 مليون ريال برازيلي في عام 2023. وتجني الشركة الآن ثمار مشروع ترشيد الهيكلة المؤسسية الذي بدأته منذ حوالي عامين. وكان هناك أيضًا تقدم هائل في معالجة مستوى مشاركة الأقلية في صافي الربح. ارتفع صافي دخل السهم، باستثناء صغار المساهمين، من 0.08 ريال برازيلي للسهم في عام 2022، إلى 0.40 ريال برازيلي للسهم في عام 2023، بزيادة قدرها 383.4%.

"تعكس هذه الأرقام التزامنا بمبادئ الشركة المتمثلة في توظيف التكنولوجيا والتميز الطبي والتخصصات الفائقة، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا فعالية التكلفة والسعي المستمر لتحقيق مكاسب الكفاءة، في خدمة مرضانا وأطبائنا وشركائنا"، وفقًا لما أشار إليه Bruno Ferrari، مؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Oncoclinicas & Co.

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