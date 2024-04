Oncoclínicas&Co behaalt een omzet van R$ 6 miljard en een winst van R$ 313 miljoen in 2023

Groter aantal behandelde patiënten en verbetering van de operationele efficiëntie leggen recordresultaten uit

SÃO PAULO, 2 april 2024 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3), de grootste groep die zich toelegt op de behandeling van kanker in Latijns-Amerika, rapporteerde een groei van 35,1% in zijn bruto inkomsten in 2023, met een totaal van R$ 6,0 miljard. Deze prestatie was vooral te danken aan de groei van het aantal behandelde patiënten, met ongeveer 635 duizend uitgevoerde procedures, een stijging van 26,8% ten opzichte van 2022. In het vierde kwartaal van 2023 (4Q23) bereikte de bruto-omzet R$ 1,6 miljard, een organische groei van 18,7% vergeleken met dezelfde periode in 2022. Het bedrijf bleef in versneld tempo groeien, niet alleen door het grotere aantal patiënten in de afdelingen, maar ook door de verschillende strategische partnerschappen met gezondheidsplannen en uitvoerders, zonder afbreuk te doen aan de uitmuntendheid in patiëntenzorg.

In 2023 bedroeg de bruto kaswinst R$ 1,9 miljard, wat overeenkomt met een marge van 35,4%, een stijging van 33,7% ten opzichte van 2022. De EBITDA bedroeg R$ 1,0 miljard voor het hele jaar (R$ 1,1 miljard exclusief het niet-contante effect van de boekhoudkundige berekening van het langetermijnbonusplan, of op ex-PILP-basis). Dit is 58,9% hoger dan in 2022 en weerspiegelt niet alleen de omzetgroei van het bedrijf, maar ook de efficiëntiewinst die werd gerealiseerd in de bedrijfsactiviteiten.

Dit was het zesde opeenvolgende kwartaal met nettowinst, waarmee de mijlpaal van R$ 87,0 miljoen voor 4Q23 werd bereikt. De totale nettowinst voor 2023 bedroeg R$ 312,6 miljoen, 174,7% hoger dan in 2022. De nettowinst zonder het effect van de PILP bedroeg R$ 359,4 miljoen in 2023. Het bedrijf plukt nu de vruchten van het rationalisatieproject voor de bedrijfsstructuur, dat ongeveer twee jaar geleden van start ging. Er is ook enorme vooruitgang geboekt bij het aanpakken het minderheidsaandeel in de nettowinst. De nettowinst per aandeel, exclusief minderheidsaandeelhouders, steeg van R$ 0,08 per aandeel in 2022 naar R$ 0,40 per aandeel in 2023, een stijging van 383,4%.

"Deze cijfers weerspiegelen onze toewijding aan de principes van het bedrijf om technologie, medische uitmuntendheid en hyperspecialisatie in te zetten. Hierbij houden we constant rekening met kosteneffectiviteit en zijn we voortdurend op zoek naar efficiëntieverbeteringen, ten dienste van onze patiënten, artsen en partners," benadrukt Bruno Ferrari, oprichter en CEO van Oncoclínicas&Co.

Ga voor meer informatie naar http://www.grupooncoclinicas.com