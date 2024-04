Oncoclínicas&Co enregistre un chiffre d'affaires de 6 milliards de réaux brésiliens et un bénéfice de 313 millions de réaux en 2023

L'augmentation du nombre de patients traités et les gains d'efficacité opérationnelle expliquent les résultats record

SÃO PAULO, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Oncoclínicas (B3: ONCO3) — le plus grand groupe dédié au traitement du cancer en Amérique latine — a enregistré une croissance de 35,1 % de son chiffre d'affaires brut en 2023, pour un total de 6,0 milliards de réaux brésiliens. Cette performance est principalement due à l'accroissement du nombre de patients traités, avec environ 635 000 interventions réalisées, soit une augmentation de 26,8 % par rapport à 2022. Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires brut a atteint 1,6 milliard de réaux, soit une croissance organique de 18,7 % par rapport à la même période en 2022. L'entreprise a poursuivi sa croissance à un rythme accéléré, non seulement en raison du nombre accru de patients dans ses unités, mais aussi grâce à ses divers partenariats stratégiques avec des plans de santé et des opérateurs, sans compromettre l'excellence des soins aux patients.

En 2023, le bénéfice brut en espèces a totalisé 1,9 milliard de réaux, ce qui correspond à une marge de 35,4 %, soit une augmentation de 33,7 % par rapport à 2022. L'EBITDA a atteint 1,0 milliard de réaux pour l'ensemble de l'exercice (1,1 milliard de réaux excluant l'effet hors trésorerie du calcul comptable du plan d'incitation à long terme, ou sur une base ex-PILP), soit 58,9 % de plus qu'en 2022, ce qui reflète non seulement la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi les gains d'efficacité enregistrés dans les opérations.

Il s'agissait du sixième trimestre consécutif de bénéfice net, qui a atteint la barre des 87,0 millions de réaux pour le quatrième trimestre 2023. Le bénéfice net total pour 2023 s'est élevé à 312,6 millions de réaux, soit 174,7 % de plus qu'en 2022. Le bénéfice net sans effet du PILP s'est élevé à 359,4 millions de réaux en 2023. L'entreprise récolte aujourd'hui les fruits de son projet de rationalisation de la structure de l'entreprise, qui a commencé il y a environ deux ans. Des progrès considérables ont également été réalisés en ce qui concerne le niveau de participation minoritaire au bénéfice net. Le bénéfice net par action, à l'exclusion des actionnaires minoritaires, est passé de 0,08 réal par action en 2022 à 0,40 réal par action en 2023, soit une augmentation de 383,4 %.

« Ces chiffres reflètent notre engagement vis-à-vis des principes de l'entreprise, à savoir le recours à la technologie, à l'excellence médicale et à l'hyperspécialisation, en tenant toujours compte de la rentabilité et en recherchant continuellement des gains d'efficacité, au service de nos patients, médecins et partenaires », a souligné Bruno Ferrari, fondateur et directeur général d'Oncoclínicas&Co.

Pour en savoir plus, consultez http://www.grupooncoclinicas.com