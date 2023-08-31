تتبنى شركة البث التلفزيوني الأمريكية WQED تخزين Infortrend لسير عمل تحرير الوسائط السلس

تايبيه، 29 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. أعلنت (TWSE: 2495)، الشركة الرائدة في مجال تخزين المؤسسات، اليوم أن WQED، وهي شركة بث تلفزيوني مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد استفادت من EonStor GS حل تخزين بيانات المؤسسة الموحد لتحسين كفاءة سير العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج والبث التلفزيوني.

تأسست WQED في عام 1954 ومقرها في بيتسبرغ، بنسلفانيا، وهي شركة تلفزيونية رائدة مدعومة من المجتمع ومتخصصة في مرحلة ما بعد الإنتاج والإذاعة في وسائل الإعلام العامة. وبالنسبة للكمية المتزايدة من المحتوى، أي البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية، وكذلك بالنسبة لسير العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج، كانوا بحاجة إلى حل تخزين بسعة عالية وأداء عالٍ. لم يتمكن التخزين الحالي من تلبية احتياجات الشركة لا مع الإنتاجية ولا مع متطلبات السعة مما تسبب في التأتأة في تشغيل الفيديو، وعدم القدرة على تسريع وتحرير وترميز مقاطع الفيديو في الوقت المحدد، مما أدى إلى إبطاء مشاريعهم بشكل كبير. علاوة على ذلك، تطلب التخزين القديم صيانة مفرطة، الأمر الذي استغرق وقتًا وتكلفة كبيرة لقسم دعم تكنولوجيا المعلومات.

تمت ترقية WQED إلى وحدة تخزين موحدة EonStor GS 4060 تعمل في بيئة 100 جيجابايت، وذلك بفضل التكنولوجيا الذكية، شريك Infortrend. يتم إقرانها بخادم مشفر وأربع عشرة محطة عمل لتحرير الوسائط مزودة بوحدة معالجة مركزية Intel® ‎ عالية الأداء وتشغيل مجموعة Adobe Creative Cloud. يوفر حل التخزين سعة تخزين 1 بكسل في شكل 4 وحدات ويوفر قراءة بسرعة 10 جيجابايت/ثانية وأداء إنتاجية للكتابة بسرعة 5.5 جيجابايت/ثانية لضمان سير عمل سلس للمراقبة والتقييم.

قال جيسون زيلر، المدير العام لقسم اتصال العملاء في شركة إنتل: "نحن متحمسون لرؤية تلفزيون WQED يدمج حل التخزين الموحد Infortrend EonStor GS 4060 لحل المشكلات المتعلقة بالإنتاج الإعلامي وسير عمل البث. وأضاف قائلًا:، "لقد كان من دواعي سرور إنتل العمل مع Infortrend لتطوير سلسلة EonStor GS من منصات التخزين التي تتميز بمعالج Intel® Xeon®، مما يوفر أداءً ممتازًا لتسريع تطبيقات المراقبة والتقييم ومطالب الفيديو".

ولتخزين الحجم المتزايد من أصول الفيديو، تقدم GS خيارات بسيطة للتطوير: يمكن للشركة توسيع نطاق النظام من خلال تخزين GS جديد وتوسيع نطاقه مع JBOD. وعلاوة على ذلك، يحتوي على تصميم متكرر، مما يضمن توفرًا عاليًا والحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل. جميع المكونات معيارية وقابلة للتبديل السريع، مما يتيح سهولة الصيانة. يمكن لموظفي تكنولوجيا المعلومات مراقبة نظام GS من خلال واجهة الإدارة البديهية EonOne.

وقال بول بايرز، المدير التنفيذي للهندسة في WQED: "بعد أن كنت عميلاً لتخزين Infortrend لسنوات، كانت ترقية التخزين الحالي للبث إلى حل Infortrend خيارًا طبيعيًا. وأضاف، "نحن راضون للغاية عن استقرار وسعر حلول التخزين الخاصة بهم".

اعرف المزيد عن EonStor GS

تواصل مع Infortrend على LinkedIn

اتصل بـ Infortrend لإجراء استفسار

نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

Infortrend Technology SOURCE