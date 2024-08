تتصدر الشركات العالمية جونسون آند جونسون وشركة بيك وفاين القابضة الأردنية ومجموعة زيورخ للتأمين نسخة 2024 من قمة Break the Ceiling Touch the Sky في الشرق الأوسط وأفريقيا

توفر القمة وسيلة فعالة للشركات لتبادل أفضل الممارسات ودعم التوازن بين الجنسين والتأثير إيجابيًا على أداء الأعمال التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أغسطس 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة، الرائدة عالمياً في مجال تنمية القيادات التنفيذية النسائية، عن مشاركة وقيادة كبار المسؤولين في شركات عالمية لمجموعة المتحدثين الرئيسيين في قمة Break the Ceiling Touch the Sky، والتي ستعقد في التاسع من أيلول في دبي. ويشمل صف المتحدثين قادة من شركات جونسون آند جونسون وشركة بيك وفاين القابضة الأردنية ومجموعة زيورخ للتأمين.

وفي نسختها السابعة في الشرق الأوسط، ستجمع القمة أنجح المدراء التنفيذيين في المنطقة لمشاركة أفضل الممارسات في القيادة والتنوع والشمول والنجاح بالاضافة إلى تمكين الشركات والحضور من اكتساب الخبرة والتواصل مع بعضهم والبعض ومع أصحاب المصالح. وتسعى شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة من خلال هذه القمة إلى مساهمتها في دعم الإمارات العربية المتحدة على التوازن بين الجنسين.

وتشمل لائحة شركاء قمة Break the Ceiling Touch the Sky غرفة التجارة الأمريكية في دبي، وغرفة التجارة الأمريكية في أبو ظبي، ومجلس الأعمال الكندي لدبي والإمارات الشمالية، ويحق لأعضاء هذة المؤوسسات الحصول على أسعار تفضيلية، كما يمكن للشركات التي ترغب بالانضمام وحضور القمة بالمشاركة بالضغط على الرابط بأسعار تفضيلية (4500 دولار أمريكي لكل 10 موظفين). أما الشركات المهتمة برعي القمة فبامكانها التواصل مع منظم الحفل السيد أنتوني روز على البريد الاكتروني [email protected].

ويشمل متحدثي القمة كل من بشارة بن سعود المدير العام لشركة داناهر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ومفزل كاجيجي الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين في الشرق الأوسط، وفرح حمدان المدير العام للأسواق غير المباشرة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا زيمر بيوميت، وبيتر فان دين بروك نائب الرئيس الأول والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة بيك، وكارا نزاري الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في دبي، وجايمز مايكل لفارتي الرئيس التنفيذي لشركة فاين القابضة الأردنية، وبيدرو ماتوس روزا المدير العام لشركة جونسون آند جونسون للطب المبتكر في دول الخليج، ووليد سمارة نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إيمرسون إلكتريك، وساندرين الخضري نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا الشرقية والوسطى وأفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الناشئة) في شركة الكاتيل، وكاتيرينا بيشوجوفا المدير العام في دول الخليج لشركة مارس المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وليز بينيسكي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي، ودورساف ايسوسي الرئيس الإقليمي السابق لمنطقة شمال أفريقيا ومصر وروسيا ورابطة الدول المستقلة في شركة فياتريس، والمستشار الأول الحالي لشركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة، وديانا سيزسزكا بومباي المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي في دبي والإمارات الشمالية، واليكس فون بيهر رئيس شركة vBAssosciates Inc ورئيس قسم CEOSmith® في شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة، وانتوني روز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة ومؤسس قمة Break the Ceiling Touch the Sky، ودالي سانغيرا مدير العمليات التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أكسنتشر، ونهى مختار نائب الرئيس الإقليمي لخدمة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة اللوجستيات العالمية والشحن الدولي المسار DHL.

وقالت كارا نزاري الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في دبي: "يسعدنا اختيار شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة لدبي مجدداً لتكون مدينة استضافة نسخة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من قمة

Break the Ceiling Touch the Sky، ونؤمن في غرفة التجارة الأمريكية في دبي إيماناً راسخاً بقوة التنوع والشمولية بين الجنسين، تجديد شراكتنا مع القمة ودعم مسيرة تعزيز التنوع بين الجنسين، الذي يُعد أولوية رئيسية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وبالنسبة لشركاتنا الأعضاء".

وأضاف بيدرو ماتوس روزا المدير العام لشركة جونسون آند جونسون للطب المبتكر في دول الخليج: "نحن متحمسون للشراكة مع Break the Ceiling Touch the Sky لإظهار التزامنا بالانتماء والإندماج في جونسون آند جونسون، ويشكل التنوع والشمول جزء لا يتجزأ من عملياتنا اليومية ويمثل أساس نهجنا المبتكر، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز بيئة تقود فيها وجهات النظر المتنوعة مستقبل الرعاية الصحية."

ومن جهته قال بيتر فان دين بروك نائب الرئيس الأول والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة بيك: "نفخر بتجديد شراكتنا مع هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة للسنة الرابعة على التوالي، الأمر الذي يؤكد أهمية المساواة بين الجنسين لدينا وصدارته في سلم أولوياتنا على جميع الأصعدة. نحن ملتزمين بتعزيز بيئة عمل متنوعة ومتساوية، وهذا ينعكس على فعالياتنا ومبادراتنا وحملاتنا الخارجية. وتوفر لنا هذه الشراكة الاستراتيجي مع هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة المنصة لتبادل المعرفة مع المؤسسات والأفراد الذين يشاركوننا نفس الرؤية، لنتمكن معاً من تحقيق أهداف التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل ككل."

وصرح مفزل كاجيجي الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين في الشرق الأوسط قائلاً: ""نحن نفخر بتنوع موظفينا ونقدر قيمتهم العالية، كما أن الشمولية وتكافؤ الفرص من أولويتنا بالأخص بوجود نسبة متساوية بين الجنسين في شركتنا وتولي النساء مناصب رئيسية في مختلف الوظائف لدينا. تعاوننا مع قمة Break the Ceiling Touch the Sky ، المنتدى العالمي للمرأة في القيادة، سيمكننا من تبادل أفضل الممارسات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تدفع الابتكار وتساعد في تعزيز أعمالنا."

وتعتبر قمة Break the Ceiling Touch the Sky رائدة عالمياً في مجال تنمية القيادات التنفيذية النسائية مع إصدارات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2015. وستعقد القمة في اصدارتها العالمية في سنغافورة في 11 تشرين الثاني 2024. للشركات المهتمة برعي القمة، الرجاء التواصل مع منظم الحفل السيد أنتوني روز على البريد الاكتروني [email protected].

كما أن شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة هي شركة رائدة في تطوير القيادات التنفيذية النسائية العالمية وتقدم خدمات دولية في مجالات الموهبة عديدة منها الموهبة، BeliEVE، والتدريب، Break the Ceiling Touch the Sky، والتحول، CEOSmith. ومنذ انشائها عام 2014 مكنت شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة ما يقارب 40 الف امرأة في القيادة وتحقيق نجاحات مبهرة على مستوى العالم. وتملك شركة هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة القمة السنوية Break the ceiling touch the sky® 101 لأفضل الشركات العالمية للنساء في القيادة وهو أول تقييم إحصائي وحيد في العالم للتنوع بين الجنسين في جميع المجالات والإدارة التنفيذية لأكبر 500 شركة في العالم.

