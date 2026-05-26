تتعاون AppliedAI وMcKinsey & Company لإعادة هيكلة العمليات المؤسسية المُنظَّمة بسرعة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، ونيويورك، 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت AppliedAI وMcKinsey & Company عن تعاونهما بهدف تمكين المؤسسات الخاضعة للأنظمة التنظيمية من إعادة هيكلة عمليات المكاتب الوسطى والخلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. تجمع هذه الشراكة بين قدرات McKinsey الشاملة في التحول المؤسسي من البداية إلى النهاية، بما في ذلك العمق التقني لوحدة QuantumBlack، وبين منصة Opus التابعة لـ AppliedAI، وهي منصة تنفيذ العمليات الوكيلة. تركّز هذه الشراكة على القطاعات الخاضعة للأنظمة التنظيمية وإجراءات تشغيل الأعمال.

McKinsey & Company and AppliedAI collaborate to rapidly rewire regulated enterprise processes with AI.

تُظهر أبحاث McKinsey أن 62% من المؤسسات تُجري تجارب على وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلا أن 23% فقط نجحت في توسيع نطاق نظام وكيل داخل مؤسساتها. لم يعد التحدي الأساسي يتمثل في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. بل يتمثل التحدي الحقيقي في التنفيذ: أي القدرة على تحويل إمكانات النماذج إلى تدفقات عمل مُحكَمة وقابلة للتدقيق وجاهزة للتشغيل على مستوى الإنتاج، بما يصمد أمام متطلبات الرقابة والامتثال التنظيمي. صُمّم هذا التعاون لرأب تلك الفجوة، من خلال تقليص المدة اللازمة للانتقال من استراتيجية التحول إلى تدفقات العمل التشغيلية من عدة أشهر إلى بضعة أسابيع.

تُمكّن منصة Opus المؤسسات من اكتشاف وبناء وتشغيل وتحسين وإدارة تدفقات العمل الوكيلة، وذلك من خلال طبقة ذاكرة مؤسسية دائمة تُحوّل كل عملية نشر إلى معرفة مؤسسية متراكمة ومتنامية. تتميّز المنصة بكونها محايدة تجاه نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة، كما تتيح تنسيق وإدارة سير العمل عبر الأنظمة المؤسسية الحالية. وقد صُمّمت بحيث يتمكن أصحاب الأعمال والفرق التشغيلية - وليس فقط الفرق التقنية - من امتلاك تدفقات العمل التي تدير عملياتهم وتطويرها باستمرار، بما يعكس توجهًا أوسع نحو تمكين الأشخاص الأقرب إلى العمل من الاستفادة المباشرة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

يجمع هذا التعاون بين خبرات McKinsey المتخصصة في المجالات التشغيلية وإدارة التغيير، والعمق التقني لوحدة Quantum Black، إلى جانب قدرات منصة Opus، لمساعدة العملاء على إعادة تصور وتصميم ونشر تدفقات عمل مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل بسرعة. بموجب هذا التعاون، تتولى McKinsey قيادة جهود تحديد تدفقات العمل عالية التعقيد وإعادة ابتكارها، مع إشراك أصحاب المصلحة من الجانبين الإداري والتقني بأساليب جديدة تتيحها منصة Opus، إلى جانب ترسيخ نماذج الحوكمة والتشغيل اللازمة لتشغيل الأنظمة الوكيلة على نطاق واسع. توفّر AppliedAI المنصة التي يتم من خلالها بناء تدفقات العمل المُعاد تصميمها ونشرها وتحسينها بشكلٍ مستمر. تم تصميم هذا العرض المشترك لتسريع تحقيق القيمة المرجوة وتعزيز العائد الناتج عن التحول إلى العمليات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل.

"إن تعاوننا مع AppliedAI يلبي الحاجة المتزايدة إلى حلول ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لعمليات المكاتب الوسطى والخلفية. كما يقدّم أيضًا هذا التعاون أدوات جديدة تدعم خارطة طريق الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وتُسهم في الكشف السريع عن متطلبات الأعمال، وإعادة تصور تدفقات العمل بما يسرّع جهود تبنّي استخدام الذكاء الاصطناعي. يمنح هذا العملاء مسارًا مُحكَمًا وقابلاً للتدقيق للانتقال من استراتيجية التحول إلى تدفقات العمل التشغيلية خلال أسابيع بدلاً من أشهر"، حسبما قال Ben Ellencweig، القائد العالمي لشراكات وتحالفات QuantumBlack ضمن McKinsey & Company.

أثر مُثبت

في إطار نشرٍ مشترك مع أحد أبرز مصنّعي المواد الكيميائية في أوروبا، والذي يعمل ضمن متطلبات تنظيمية صارمة، استخدمت McKinsey وAppliedAI منصة Opus لتحويل عملية إدماج الموردين التي كانت يدوية وبطيئة وعرضة للأخطاء، حيث كانت البيانات موزّعة عبر أنظمة متعددة، وكان التقدّم يعتمد على متابعات متكررة. من خلال أتمتة عمليات جمع البيانات، وفحوصات الامتثال، والتواصل مع الأطراف المقابلة، حقق هذا التعاون المشترك النتائج التالية:

خفض بنسبة تتجاوز 99% في الجهد اليدوي للمعالجة

تقليص زمن الدورة التشغيلية من نحو أسبوعين إلى أقل من خمس دقائق من وقت المعالجة الفعلية

تحسينات جوهرية في دقة البيانات، ومستوى الامتثال، وإمكانية رؤية العمليات في الوقت الفعلي

يهدف هذا التعاون إلى تكرار هذا النموذج على نطاق واسع عبر القطاعات الخاضعة للأنظمة التنظيمية: من خلال تحديد تدفقات العمل التي تُشكّل فيها نقاط الاحتكاك أعلى تكلفة، وإعادة تصورها بالشراكة مع مالكي العمليات المسؤولين عن تشغيلها، ثم نشر عمليات وكيلة مُحكَمة الحوكمة بسرعة في بيئات الإنتاج.

"تنفق المؤسسات حول العالم تريليونات الدولارات على أعمال ضرورية لكنها ذات طابع إجرائي. وقد صُمّمت منصة Opus من منظورٍ تأسيسي لتلبية متطلبات المؤسسة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، من خلال تحويل عقود من المعرفة التشغيلية المرفقة في المستندات، والخبرة غير الموثقة، والأنظمة القديمة إلى تدفقات عمل مُحكَمة وقابلة للتشغيل الفعلي خلال دقائق. يمثل التعاون مع McKinsey الوسيلة التي نحول بها إعادة التصور هذا إلى واقع داخل القطاعات الخاضعة للأنظمة التنظيمية، وبالحجم الذي تحتاجه فعليًا من الخدمات المالية في نيويورك ولندن، إلى القطاعات الصناعية في فرانكفورت، وصولاً إلى برامج السيادة التقنية على مستوى دول الخليج".

— Arya Bolurfrushan، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة AppliedAI

"غالبًا ما تُطلق تحوّلات الذكاء الاصطناعي بطموحات كبيرة. لكن الطموح دون تنفيذ فعلي يُنتج الإحباط بدلاً من تحقيق القيمة. يوفّر هذا التعاون ما يطلبه العملاء فعليًا: طريقة لإعادة هيكلة عملياتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مُحكَمة، وقابلة للتدقيق، وسريعة التنفيذ. كما ينقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى تحقيق الأرباح والتأثير على الأداء المالي للمؤسسات."

— عبد الله افتاحي، شريك أول في McKinsey & Company؛ قائد ممارسة بناء الأعمال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMA)، الشرق الأوسط

نبذة عن AppliedAI

تُعدّ AppliedAI الشريك الوطني للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، تعمل على تطوير منصة Opus، وهي منصة لتنفيذ العمليات الوكيلة (APX) تُمكّن المؤسسات الخاضعة للأنظمة التنظيمية من اكتشاف وبناء وتشغيل وتحسين تدفقات عمل وكيلة مُحكَمة الحوكمة. ويقع المقر الرئيسي لشركة AppliedAI في أبوظبي، وتخدم عملاءها عبر الأميركيتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. تعرَّف على المزيد من المعلومات على opus.com.

نبذة عن McKinsey & Company

تُعدّ McKinsey & Company شركة استشارات إدارية عالمية تلتزم بمساعدة المؤسسات على تسريع النمو المستدام والشامل. تعمل الشركة مع عملائها في القطاعين الخاص والعام والقطاع الاجتماعي لمعالجة التحديات المعقدة وإحداث تأثير إيجابي لجميع أصحاب المصلحة. كما تجمع بين الاستراتيجيات الطموحة والتقنيات التحويلية لمساعدة المؤسسات على الابتكار بشكلٍ أكثر استدامة، وتحقيق مكاسب طويلة الأمد في الأداء، وبناء قوى عاملة قادرة على النجاح والازدهار في الحاضر والمستقبل. تفضَّل بزيارة www.mckinsey.com للحصول على المزيد من المعلومات.

لدى McKinsey مصلحة مالية مرتبطة بأداء AppliedAI. يُقدَّم هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط، ولا يُشكّل — ولا يجوز الاعتماد عليه بأي شكل — كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية، كما لا يُعد عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء أي حصة في أي من شركات مجموعة AppliedAI.

