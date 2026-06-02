AppliedAI公司與麥肯錫咨詢公司攜手合作，利用AI人工智能快速重構受監管的企業營運流程

此次合作將麥肯錫的業務領域與變革管理方面的專長、包括QuantumBlack的深厚技術實力，與Opus的自身強大功能相結合，幫助客戶快速重新構想並部署代理式企業工作流程。雙方的合作模式如下，麥肯錫主導識別和重構企業現有繁瑣低效工作流程，利用Opus智能流程管理平台上的人工智慧功能協調業務和技術相關人員，並大規模嵌入代理式系統運作所需的治理和運營模式變革。AppliedAI公司則提供平台，在其上構建、部署並持續改進這些重新構想的工作流程。這一聯合方案旨在加速縮短價值實現時間，提升代理式流程轉型的投資回報。

麥肯錫QuantumBlack環球合作及聯盟主管Ben Ellencweig表示：「我們與AppliedAI公司的合作，正好滿足了中後台工作流程對代理式解決方案的需求。同時，它還引入了支持企業AI路線圖的新工具，能夠快速梳理業務需求，重新設計工作流程，從而加速我們的AI推進進程。客戶現時只需數周，就能完成由轉型策略到落地營運、兼備監管及審計功能的整個流程，而非以往的數個月。」

實際應用案例

歐洲一間大型化工製造商受嚴格監管，其供應商入職審批流程一向依賴人手、步驟繁緩且容易出錯。相關數據分散於多個系統，團隊亦需不斷跟進進度。麥肯錫與 AppliedAI 透過 Opus 平台自動化數據收集、合規審查及合作方溝通流程，取得以下成果：

人工處理工作量減少99%以上

流程週期從約兩周壓縮至實際處理時間不到五分鐘

數據準確性、合規水平和實時流程透明度得到顯著提升

雙方計劃將这套成功模式，在各受監管行業大規模推廣：先找出營運成本最高、流程最繁瑣的環節，聯同前線負責人員重新設計工序，再快速將符合監管要求的智能代理流程正式上線。AppliedAI 公司創辦人兼行政總裁阿里亞・波爾弗魯尚（Arya Bolurfrushan）表示：

「全球企業每年花費龐大資源處理各類必要但機械化的工序。我們從根本出發打造 Opus 平台，專為運用智能代理技術的企業而設，把數十年來散落於文件、員工經驗及舊系統內的流程知識，在短短數分鐘內轉化為符合監管、可正式營運的智能工作流程。透過與麥肯錫合作，我們得以將這套流程重塑方案，大規模引入各受監管行業，涵蓋紐約、倫敦的金融服務業，法蘭克福的工業企業，以至海灣地區國家級大型項目。」

麥肯錫資深合夥人、中東歐非地區業務拓展主管阿卜杜拉・伊夫塔希（Abdellah Iftahy）指出：

「不少企業開展 AI 轉型時都滿懷宏大目標，但空有構想而無法落地，只會徒添挫敗，無法創造實際價值。是次合作正好回應客戶訴求：以符合監管、可審查且高效的人工智能重塑營運，真正為企業的損益表帶來正面影響。」

AppliedAI公司簡介

AppliedAI公司是阿聯酋的AI領軍企業，也是一家全球化的企業級AI公司，主力開發人工智能流程管理平台- Opus，協助受監管企業設計、建立、執行及優化各類合規智能代理工作流程。公司總部設於阿布扎比，服務範圍覆蓋美洲、歐洲、中東及亞洲各地。詳情請瀏覽官方網站：opus.com。

麥肯錫咨詢公司簡介

麥肯錫是一家全球管理咨詢公司，致力於幫助組織機構加速可持續和包容性增長。我們為私營、公共和社會部門解決複雜問題，為其所有持份者創造積極變革。憑藉前瞻策略與創新科技，幫助組織機構以更可持續的方式進行創新，實現持久的績效提升，並培育能迎合現今及未來發展的團隊。垂詢詳情，請訪問www.mckinsey.com。

麥肯錫與AppliedAI公司的業績存在財務利益關聯。本新聞稿僅供參考，不構成、且不得以任何方式被視為——法律、稅務或投資建議，亦不構成出售或要約購買AppliedAI企業集團任何成員權益的要約/招攬。

SOURCE AppliedAI