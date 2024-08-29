تتعاون TECNO مع TRANSFORMERS لإصدار نسخة خاصة من سلسلة SPARK 30 الجديدة والقوية

هونغ كونغ، 29 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت علامة التكنولوجيا المبتكرة TECNO اليوم عن تعاونها مع سلسلة TRANSFORMERS التابعة لشركة Hasbro. سيتضمن هذا العرض الترويجي المشوق إصدار نسخة TRANSFORMERS الجديدة كليًا على سلسلة TECNO SPARK 30 في سبتمبر، مما يعزز التزام TECNO بتقديم تجارب منتجات أكثر تأثيرًا ذات طابع شخصي بتصميم نابض بالحياة وأيقوني للمستهلكين الشباب العصرين وجيل الألفية.

من خلال هذا التعاون، ستقدم TECNO الروبوتات الشهيرة بما في ذلك Optimus Prime وBumblebee، نبض عالم TRANSFORMERS، مما يوفر أفضل تحسينات الأداء وابتكارات التصميم في فئتها من خلال سلسلة SPARK القادمة للارتقاء بتجربة الهاتف الذكي للمستخدم. ستتميز نسخة TRANSFORMERS الجديدة بعناصر TRANSFORMERS الشهيرة على التصميم الخارجي وتصميم واجهة المستخدم، مع الاحتفاظ بأداء سلس استثنائي ومتانة قوية من سلسلة SPARK.

قال Jack Guo، المدير العام لشركة TECNO: "نحن سعداء بتوحيد جهودنا مع فريق عمل سلسلة أفلام TRANSFORMERS العملاقة. هذا التعاون هو دليل على السعي المتواصل لـ TECNO للتصميم الحديث والابتكار التكنولوجي، مما يعكس مساعينا المستمرة لإقامة شراكات استراتيجية تتناغم مع شغف المستهلكين الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز ارتباطنا بهم".

استحوذت سلسلة TRANSFORMERS على قلوب الملايين في جميع أنحاء العالم بسردها القصص الحالمة وابتكارها الشخصيات التي تجسد الشجاعة بلا خوف والعدالة التي لا تتزحزح والروح التي لا تقهر. تتمتع السلسلة بشعبية هائلة ولديها متابعة قوية بين المعجبين من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، ويجد الترابط بين عشاق TRANSFORMERS وقاعدة مستخدمي TECNO من جيل الألفية والشباب تآزرًا قويًا. سيكون إطلاق سلسلة SPARK 30 حدثًا لا يُنسى حيث إنه يتزامن مع الذكرى الأربعين لسلسلة أفلام TRAMSFORMERS، وبالتزامن مع إصدار فيلم TRAMSFORMERS الجديد، TRANSFORMERS ONE. يمكن للمستهلكين توقع سلسلة من المبادرات التسويقية المثيرة والمشتركة التي سيتم طرحها بعد الكشف الرسمي عن سلسلة SPARK 30.

وقال Matt Proulx، نائب الرئيس للتجارب العالمية والشراكات والموسيقى في Hasbro "بالعمل مع TECNO، نحن متحمسون لتقديم سلسلة TRANSFORMERS إلى جمهور جديد في شكل جهاز ذكي جديد متقدم وقوي. تتيح لنا العروض الترويجية مثل هذه استكشاف طرق جديدة لإشراك وإلهام كل من المعجبين الجدد والقدامى بعالم TRANSFORMERS، خاصة وأننا نحتفل بالذكرى السنوية الأربعين لهذا العالم والفيلم السينمائي العالمي الجديد، TRANSFORMERS ONE".

إنه أول أفلام الرسوم المتحركة المنشأة بالكامل بواسطة الكمبيوتر من سلسلة TRANSFORMERS، من المقرر أن يتم إصداره في 20 سبتمبر 2024. ويُعد فيلم TRANSFORMERS ONE قصة لم تروى نشأت من علاقة OPTIMUS PRIME وMEGATRON، اللذين غيرا مصير Cybertron إلى الأبد، فهما معروفين بأنهما عدوان لدودان، ولكنهما كانا ذات يوم صديقين مقربين بل كانا مثل الأخوة. في أول فيلم رسوم متحركة تم إنشاؤه بالكامل بواسطة الكمبيوتر من سلسلة TRANSFORMERS، يضم TRANSFORMERS ONE مؤديين صوتيين من كوكبة من النجوم، بما في ذلك Chris Hemsworth، وBrian Tyree Henry، وScarlett Johansson، وKeegan-Michael Key، وSteve Buscemi مع Laurence Fishburne، وJon Hamm.

تطمح سلسلة SPARK من TECNO إلى أن تكون الهاتف الذكي الأكثر إقناعًا المصمم خصيصًا لجيل الألفية والجيل الأصغر سنًا في جميع أنحاء الصناعة. يحب بالفعل أكثر من 80 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم سلسلة SPARK، فهي تتميز بتصميمها الشبابي النابض بالحياة والعصري، والأداء الشامل القوي وقدرة الكاميرا الشاملة، مما يجعلها الخيار المفضل في فئته السعرية. سيتم إصدار المزيد من التفاصيل حول أبرز مميزات سلسلة SPARK 30 من TECNO ونسخة TRANSFORMERS والميزات المخصصة قريبًا.

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