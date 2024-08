TECNO s'associe à TRANSFORMERS pour une nouvelle édition spéciale percutante de la série SPARK 30

HONG KONG, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie innovante TECNO a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec la franchise TRANSFORMERS de Hasbro. Cette promotion exaltante impliquera la sortie d'une toute nouvelle édition de TRANSFORMERS sur la série TECNO SPARK 30 en septembre, renforçant l'engagement de TECNO à offrir des expériences de produits plus percutantes et personnalisées avec un design vibrant et emblématique pour la Génération Z et les jeunes consommateurs modernes.

Grâce à cette collaboration, TECNO diffusera des robots emblématiques tels qu'Optimus Prime et Bumblebee, le cœur de l'univers TRANSFORMERS, apportant des améliorations de performance et des innovations de conception de premier ordre à travers la prochaine série SPARK afin d'élever l'expérience smartphone de l'utilisateur. La nouvelle édition de TRANSFORMERS présentera des éléments emblématiques de TRANSFORMERS à l'extérieur et sur l'interface utilisateur, tout en conservant les performances sans faille exceptionnelles de la série SPARK et sa robustesse.

Jack Guo, directeur général de TECNO, a déclaré : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de la puissante franchise TRANSFORMERS. Cette collaboration témoigne de la quête incessante de TECNO en matière de design moderne et d'innovation technologique, reflétant nos efforts continus pour forger des partenariats stratégiques qui résonnent avec les passions des jeunes consommateurs du monde entier afin de renforcer notre lien avec eux. »

La franchise TRANSFORMERS a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde grâce à une histoire visionnaire et à des personnages qui incarnent un courage intrépide, un sens inébranlable de la justice et un esprit indomptable. La franchise jouit d'une immense popularité et compte un grand nombre de fans de tous âges dans le monde entier, et le chevauchement entre les passionnés de TRANSFORMERS et la base d'utilisateurs jeunes et de la génération Z de TECNO crée une puissante synergie. Le lancement de la série SPARK 30 sera d'autant plus mémorable qu'il coïncide avec le 40e anniversaire de la franchise TRAMSFORMERS et avec la sortie du nouveau film TRAMSFORMERS, TRANSFORMERS ONE. Les consommateurs peuvent s'attendre à ce qu'une série d'initiatives marketing conjointes et passionnantes soient lancées après le dévoilement officiel de la série SPARK 30.

« En travaillant avec TECNO, nous sommes ravis d'amener la franchise TRANSFORMERS auprès de nouveaux publics sous la forme d'un nouvel appareil intelligent avancé et puissant. Des promotions comme celle-ci nous permettent d'explorer de nouvelles façons d'engager et d'inspirer les fans de longue date et les nouveaux fans de l'univers TRANSFORMERS, en particulier au moment où nous célébrons son 40e anniversaire et le nouveau film théâtral mondial, TRANSFORMERS ONE », a déclaré Matt Proulx, vice-président principal des expériences mondiales, des partenariats et de la musique chez Hasbro.

TRANSFORMERS ONE, le premier film entièrement animé en images de synthèse des TRANSFORMERS, sortira le 20 septembre 2024. TRANSFORMERS ONE raconte l'histoire méconnue d'OPTIMUS PRIME et de MEGATRON, mieux connus comme des ennemis jurés, mais qui étaient autrefois des amis liés comme des frères qui ont changé le destin de Cybertron pour toujours. Premier film TRANSFORMERS entièrement animé en images de synthèse, TRANSFORMERS ONE met en scène une pléiade de stars, dont Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne et Jon Hamm.

La série TECNO SPARK a pour ambition d'être le smartphone le plus captivant conçu pour la génération Z et la jeune génération dans l'ensemble de l'industrie. Déjà appréciée par plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde, la série SPARK se distingue par sa jeunesse emblématique, son design vibrant et tendance, ses performances globales puissantes et ses capacités d'appareil photo polyvalent, ce qui en fait un choix de prédilection dans sa catégorie de prix. De plus amples détails sur les points forts et les caractéristiques personnalisées de la série TECNO SPARK 30 et de l'édition TRANSFORMERS seront bientôt publiés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491391/Image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491392/Image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2437666/TECNO_Logo.jpg