تتعاون سلطة موانئ وطرق سواحل جيبوتي (DPCR SA)، ومنصة RapidCanvas، وشركة 4C Solution لإحداث ثورة في البنية التحتية للطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي

مدينة جيبوتي، دولة جيبوتي, 13 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت سلطة موانئ وطرق سواحل جيبوتي (DPCR SA) ، ومنصة RapidCanvas ، وشركة 4C Solution مشروع DPCR CorridorVision AI لتطوير إدارة البنية التحتية للطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور. تدعم هذه المبادرة رؤية جيبوتي الوطنية 2035، التي تهدف إلى جعل البلاد مركزًا لوجستيًا حيويًا لشرق أفريقيا مع تعزيز دورها في التجارة الإقليمية.

Djibouti Ports Corridor Road SA (DPCR SA), RapidCanvas, and 4C Solution launch the DPCR CorridorVision AI project to transform road infrastructure management using cutting-edge artificial intelligence. Abdi Ibrahim, CEO of DPCR SA and Rahul Pangam, CEO of RapidCanvas. DPCR SA Logo

يستخدم مشروع DPCR CorridorVision AI منصة RapidCanvas للذكاء الاصطناعي لمراقبة حالة الطرق، واكتشاف المشكلات مثل الشقوق والحُفَر في الوقت الفعلي، ما يتيح صيانة أسرع وتخصيص الموارد بشكل أفضل. يضمن المشروع طرقًا أكثر أمانًا وأكثر استدامة تربط جيبوتي بالدول المجاورة مثل إثيوبيا، ما يعزز التجارة الإقليمية والاستقرار الاقتصادي، بفضل النهج الاستباقي المُتّبع.

قال Rahul Pangam، الرئيس التنفيذي لشركة RapidCanvas: "إن الشراكة في هذا المشروع تمثل علامة فارقة في مهمتنا المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات البنية التحتية". "نحن نهدف إلى تمكين الفِرق التي تعالج مشاكل العالم الحقيقي مثل البنية التحتية للطرق، وتوفير التكنولوجيا التي تعزز الكفاءة وتدعم النمو المستدام".

أكد السيد/ عبدي إبراهيم، الرئيس التنفيذي لسلطة موانئ وطرق سواحل جيبوتي (DPCR SA)، قائلًا: "إن مشروع DPCR CorridorVision AI يمكننا من اكتشاف المشكلات بشكل استباقي، ما يتيح صيانة سريعة وفعالة وميسورة التكلفة. حيث تضمن هذه القدرة ممرات اقتصادية أكثر أمانًا وأكثر مرونة تدعم الاتصال الاقتصادي لجيبوتي مع العالم، وتضمن تدفق السلع دون انقطاع."

تلعب شركة 4C Solution دورًا حاسمًا في هذا المشروع، بصفتها شريكًا رئيسيًا للتحول الرقمي. قال السيد/ مؤمن صالح، الرئيس التنفيذي لشركة 4C Solution: "من خلال الشراكة مع منصة RapidCanvas، نهدف إلى مساعدة المزيد من الشركات الأفريقية على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار على نطاق واسع". "تُظهر مشاركتنا في مشروع DPCR CorridorVision AI التزامنا بتحسين الكفاءة في جميع أنحاء المنطقة".

تماشيًا مع رؤية 2035، تركز هذه المبادرة على تحديث البنية التحتية وتعزيز الترابط الإقليمي. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، تقوم الشركة بتبسيط صيانة الطرق وتعزز المرونة الاقتصادية لجيبوتي عبر ضمان موثوقية طرق النقل التي تدعم التجارة والتكامل الإقليمي.

نبذة عن RapidCanvas

RapidCanvas هي منصة ذكاء اصطناعي تجمع بين دقة الذكاء الاصطناعي الوكيل وقدرته على الأتمتة، مع المعرفة المتعمقة لخبرائها لتوفير نتائج تجارية موثوقة وقابلة للقياس. بفضل RapidCanvas، تتمكن الشركات من إنشاء حلول ذكاء اصطناعي جاهزة لبيئة الإنتاج ومخصصة وعالية الأداء أسرع بـ 10 مرات وبتكلفة أقل بنسبة 80% مقارنة بالحلول المخصصة التقليدية.

تم الاعتراف بـ RapidCanvas كأحد أفضل 5 منصات لعلوم البيانات والتعلم الآلي من قبل شركة الأبحاث المستقلة G2 لإرضاء العملاء. تعمل RapidCanvas مع قادة الصناعة في مجالات التصنيع، والبيع بالتجزئة، والخدمات المالية؛ للاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

تفضل بزيارة www.rapidcanvas.ai لمزيد من المعلومات.

نبذة عن سلطة موانئ وطرق سواحل جيبوتي (DPCR SA)

تدير سلطة موانئ وطرق سواحل جيبوتي (DPCR SA)، التي تأسست في عام 2017، شبكات الطرق الحيوية التي تربط موانئ جيبوتي بالدول المجاورة، لتعزيز دور البلاد كمركز لوجستي إقليمي. تعرف على المزيد من المعلومات في www.dpcr.dj

نبذة عن 4C Solution

4C Solution هي شريك رائد في التحول الرقمي في شرق أفريقيا، متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة في قطاعات مثل الموانئ، والنقل، وسلسلة التوريد. بصفتها الشريك الأفريقي لشركة RapidCanvas، تلعب 4C Solution دورًا حيويًا في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة لدعم النمو الإقليمي. تعرف على المزيد من المعلومات في https://www.4csolution.com/

للتواصل: Vinay Chaganti، [email protected]