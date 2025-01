Djibouti Ports Corridor Road, RapidCanvas et 4C Solution s'associent pour révolutionner l'infrastructure routière grâce à l'IA

DJIBOUTI-VILLE, Djibouti , 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Djibouti Ports Corridor Road SA (DPCR SA), RapidCanvas et 4C Solution ont lancé le projet DPCR CorridorVision AI pour transformer la gestion des infrastructures routières en utilisant une intelligence artificielle de pointe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Vision nationale 2035 de Djibouti, qui vise à faire du pays un hub logistique essentiel pour l'Afrique de l'Est et à renforcer son rôle dans le commerce régional.

Le projet DPCR CorridorVision AI utilise la plateforme IA RapidCanvas pour surveiller l'état des routes et détecter des problèmes tels que les fissures et les nids-de-poule en temps réel, ce qui permet d'accélérer l'entretien et d'optimiser l'allocation des ressources. En adoptant une approche proactive, le projet garantit des routes plus sûres et plus durables reliant Djibouti aux pays voisins tels que l'Éthiopie, renforçant ainsi le commerce régional et la stabilité économique.

« Le partenariat dans le cadre de ce projet représente une étape importante dans notre mission d'utiliser l'IA pour relever les défis liés aux infrastructures », a déclaré Rahul Pangam, PDG de RapidCanvas. « Nous souhaitons outiller les équipes qui s'attaquent à des problèmes concrets tels que ceux touchant à l'infrastructure routière, fournissant une technologie qui améliore l'efficacité et favorise une croissance durable. »

M. Abdi Ibrahim, PDG de DPCR SA, a souligné : « DPCR CorridorVision AI nous permet une détection proactive, ce qui permet des interventions de maintenance rapides, efficaces et économiques. Cette capacité garantit des corridors plus sûrs et plus résilients qui sont à la base de la connectivité économique de Djibouti et assure la circulation ininterrompue des marchandises. »

En tant que partenaire clé de la transformation numérique, 4C Solution joue un rôle crucial dans ce projet. « En nous associant à RapidCanvas, nous souhaitons aider davantage d'entreprises africaines à accéder à l'IA, en favorisant la transformation numérique et l'innovation à grande échelle », a déclaré M. Moumin Saleh, Cofondateur de 4C Solution. « Notre participation à DPCR CorridorVision AI démontre notre engagement à améliorer l'efficacité dans toute la région. »

Alignée sur la Vision 2035, cette initiative se concentre sur la modernisation des infrastructures et le renforcement de la connectivité régionale. En adoptant une approche pilotée par l'IA, elle rationalise l'entretien des routes et renforce la résilience économique de Djibouti en garantissant des réseaux de transport fiables qui soutiennent le commerce et l'intégration régionale.

À propos de RapidCanvas

RapidCanvas est une plateforme d'IA qui combine la précision et l'automatisation des agents d'IA avec les connaissances approfondies d'experts humains pour fournir des résultats commerciaux fiables et mesurables. Avec RapidCanvas, les entreprises créent des solutions d'IA personnalisées, très performantes et de niveau production 10 fois plus rapidement et à un coût 80 % inférieur à celui des solutions personnalisées traditionnelles.

RapidCanvas est reconnue comme l'une des 5 meilleures plateformes de science des données et d'apprentissage automatique par le cabinet d'études indépendant G2 pour la satisfaction de ses clients. RapidCanvas travaille avec des leaders de l'industrie manufacturière, de la vente au détail et des services financiers pour libérer tout le potentiel de l'IA.

Visitez le site www.rapidcanvas.ai pour plus d'informations.

A propos de DPCR SA

Fondée en 2017, DPCR SA gère des réseaux routiers vitaux reliant les ports de Djibouti aux pays voisins, renforçant ainsi le rôle de hub logistique régional du pays. Pour en savoir plus : www.dpcr.dj

À propos de 4C Solution

4C Solution est un partenaire de premier plan pour la transformation numérique en Afrique de l'Est, spécialisé dans les technologies d'IA visant à améliorer l'efficacité dans des secteurs tels que les ports, les transports et la chaîne d'approvisionnement. En tant que partenaire africain de RapidCanvas, 4C Solution joue un rôle essentiel dans la fourniture de solutions numériques innovantes pour soutenir la croissance régionale. Pour en savoir plus : https://www.4csolution.com/

