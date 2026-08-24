تتويج نادي " اُوْل جيمرز جلوبال" (AG.AL) بطلاً لأندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بعد نسخة تاريخية في باريس

"اُوْل جيمرز جلوبال" ( AG.AL ) يحصد جائزة بطولة الأندية البالغة 7 ملايين دولار بعد سبعة أسابيع من المنافسات شهدت مشاركة أكثر من 2,000 لاعب و200 نادٍ في 25 بطولة.

850 مليون مشاهد و440 مليون ساعة مشاهدة، بنمو سنوي بلغ 13% و26% على التوالي، في نسخة حطمت أرقاماً قياسية جديدة.

بيع 175،000 تذكرة لمنافسات الرياضات الإلكترونية، بزيادة قدرها 94% مقارنة بعام 2025

إجمالي الزيارات إلى مواقع المنافسات والمهرجان المصاحب والفعاليات المقامة في أنحاء المدينة تجاوز 2 مليون زيارة.

الحقيبة الإعلامية

فيديو شكرًا باريس

باريس والرياض، المملكة العربية السعودية 24 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- تُوّج نادي " اُوْل جيمرز جلوبال" (AG.AL) بطلاً لأندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، مسدلاً الستار على سبعة أسابيع من المنافسات في العاصمة الفرنسية باريس، شهدت مشاركة أكثر من 2,000 لاعب يمثلون 200 نادٍ وأكثر من 100 دولة، تنافسوا في 25 بطولة ضمن 24 لعبة عالمية على مجموع جوائز قياسي بلغ 75 مليون دولار أمريكي.

President Emmanuel Macron and Esports Foundation CEO Ralf Reichert (L) present the Club Championship trophy to Esports World Cup 2026 winner AG.AL’s Kedeng Le Chairman, AG Esports Group CEO, AG Global; Abubaker Sheikhm, VP, AG Global (Business); and Xin Chang, VP, AG Global Special Assistant to Chairman at the Closing Ceremony of the Esports World Cup 2026 held at the Grand Palais in Paris, France.

وحسم نادي " اُوْل جيمرز جلوبال" لقب بطولة الأندية وجائزته البالغة 7 ملايين دولار أمريكي بعد أن جمع 5300 نقطة، عقب تحقيقه لبطولة "تراكمانيا" (Trackmania) ليختتم مشواراً مميزاً في البطولة التي شهدت فوزه أيضًا بلقب بطولة "تيكين 8" (TEKKEN 8)، واحرازه المركز الثاني في بطولات الشطرنج (Chess) و"فري فاير" (Free Fire) و"كأس العالم للعبة أونور أوف كينجز" (Honor of Kings World Cup)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في بطولة "تيم فايت تاكتيكس" (Teamfight Tactics).

وحل نادي فالكونز (Team Falcons) في المركز الثاني برصيد 4600 نقطة، يليه نادي فيتاليتي (Team Vitality) في المركز الثالث برصيد 3300 نقطة ونادي "ناتوس فينسيري" (Natus Vincere) صاحب المركز الرابع برصيد 2950 نقطة، ونادي "ليكويد" (Team Liquid) صاحب المركز الخامس برصيد 2700 نقطة.

وحُسم اللقب خلال الأسبوع الأخير، عندما نجح لاعب نادي " اُوْل جيمرز جلوبال"، غويندال "غوين" دو بارك، بتحقيق لقب النسخة الافتتاحية من بطولة "تراكمانيا" ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليضمن لناديه لقب بطولة الأندية.

ودخل نادي فالكونز، حامل لقب بطولة الأندية في النسختين الماضيتين، الأدوار الإقصائية لبطولة "تراكمانيا" وهو يتصدّر الترتيب العام، إلا أن خروج نجمه كارل-أنتوني "كارل جونيور" كلوتييه، بطل العالم في "تراكمانيا" سبع مرات، من الدور ربع النهائي، جعل السباق نحو الصدارة أكثر إثارة وتشويقًا.

وفي الدور النهائي، وأمام جماهير ناديه وبلاده، تواجه اللاعب الفرنسي غويندال "غوين" دو بارك مع عدد من أبرز اللاعبين من أندية "فيتاليتي" و "ليكويد" و "ناتوس فينسيري"، وكان أمامه مهمّة واضحة، وهي إنهاء البطولة في المركز الثالث أو أعلى لحسم لقب بطولة الأندية لصالح ناديه " اُوْل جيمرز جلوبال". وقدّم غوين أداءً ساحقاً، وفرض سيطرته على النهائي ليفوز بجائزة البطولة البالغة 130 ألف دولار، ويساهم بتتويج ناديه " اُوْل جيمرز جلوبال" رسميًا بلقب بطولة أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة، برصيد 5,300 نقطة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: "نحن فخورون بما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، وخصوصًا من ناحية نموها وتوسعها على المستوى الدولي. وصول البطولة إلى جمهور عالمي خارج المملكة العربية السعودية هو محطة مهمة في مسيرتها وتأكيد على الاعتراف المتزايد بالرياضات الإلكترونية كقطاع عالمي قادر على جمع المجتمعات والثقافات والجماهير من مختلف أنحاء العالم. وأشار سموّه إلى أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى جانب فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو دليل واضح على اهتمام القيادات العالمية المتزايد بالرياضات الإلكترونية، وعلى ما وصل إليه هذا القطاع من تطوّر ومكانة. وتقدّم سموّه بالتهنئة إلى جميع اللاعبين والأندية والناشرين والشركاء والمنظمين الذين أسهموا في إنجاح هذه النسخة، مشيرًا إلى أن باريس شكّلت فصلًا مهمًا في مسيرة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وأساس متين للبناء عليه خلال الأعوام المقبلة."

ومن جهته، قال إيدي تشين، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي " اُوْل جيمرز جلوبال" (AG.AL): "عندما بدأنا توسيع حضور نادي AG.AL عالمياً في عام 2024، وهو العام نفسه الذي انطلقت فيه بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كان هدفنا بناء نادٍ قادر على النجاح عبر مختلف الألعاب والمناطق والثقافات. ويُظهر هذا اللقب مدى التقدّم الذي حققته تلك الرؤية."

وأضاف تشين: "لقد عكست رحلتنا في باريس قوة المؤسسة بأكملها، من الإنجاز اللافت الذي حققه اللاعب M. Zubair في بطولة "تيكين 8"، وعروضنا القويّة عبر عدد من البطولات، وصولاً إلى فوز اللاعب غوين الحاسم في بطولة "تراكمانيا". هذا الكأس هو نتاج جهود كل لاعب ومدرب وعضو في النادي أسهم تفانيه في وصولنا إلى هنا."

واختتم تشين قائلًا: "أتوجّه بالشكر لرئيس مجلس إدارتنا، لاين لي، لثقته بالنادي وقيادته هذه الرحلة الرائعة، كما أشكر مؤسسة الرياضات الإلكترونية على إنشاء منصة عالمية تكافئ عمق وطموح النادي بأكمله. إن الفوز ببطولة الأندية يمثل محطة تاريخية للنادي، ولحظة فخر لكل من آمن بما نعمل على بنائه."

ومنذ انطلاقتها وحتى لحظاتها الأخيرة، قدّمت نسخة باريس من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 أعلى مستويات المنافسة وأفضل ما يقدمه عالم الرياضات الإلكترونية، حيث تألق نجوم كبار وبرز جيل جديد من الأبطال. وقاد الفرنسي كاليست "Caliste" هنري-هينبير نادي "كارمين كورب" (Karmine Corp) في رحلة استثنائية إلى نهائي بطولة "ليج أوف ليجيندز" (League of Legends) أمام جماهيره المحلية، فيما نجح التشيلي خايمي "Craime" بوستوس، البالغ من العمر 15 عاماً، في التفوق على بطلين من أبطال "إيفو" (EVO) ليصبح أصغر بطل في تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

كما تُوّج لاعب نادي " اُوْل جيمرز جلوبال"، خواجة "M. Zubair"، بلقب بطولة "تيكين 8" ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب حصوله على جائزة "جافونسو" (Jafonso) بعد انطلاقه من تصفيات الفرصة الأخيرة (Last Chance Qualifiers) وصولاً إلى التتويج باللقب. وفي منافسات الشطرنج، نجح الأستاذ العالمي ماغنوس كارلسن في الاحتفاظ بلقبه بطلاً للمسابقة دون أن يخسر أي مباراة.

وسجلت نسخة باريس 2026 أرقاماً قياسية جديدة على مختلف المستويات. فقد نُقلت منافسات البطولة عالمياً من خلال أكثر من 100 شريك للبث التلفزيوني والرقمي ومنصات OTT بأكثر من 47 لغة، إلى جانب مشاركة 5,000 صانع محتوى ومقدّم بث مشترك.

ووصلت البطولة إلى 850 مليون مشاهد، وحقّقت 440 مليون ساعة مشاهدة، بنمو سنوي بلغ 13% و26% على التوالي، فيما وصلت ذروة المشاهدة إلى 4.3 مليون مشاهد متزامن خلال بطولة "ليج أوف ليجيندز".

كما شهد الحدث بيع 175،000 تذكرة لمنافسات الرياضات الإلكترونية، بزيادة قدرها 94% مقارنة بنسخة عام 2025. وباحتساب الزيارات إلى مواقع المنافسات والمهرجان الجماهيري المصاحب والفعاليات المقامة في أنحاء المدينة، سجلت البطولة إجمالي 2 مليون زيارة على مدار الأسابيع السبعة.

وشكّلت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 المحطة الختامية لمسيرة تنافسية امتدت على مدار العام، حيث شارك أكثر من 1.5 مليون لاعب في 330 فعالية ضمن برنامج "الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، في منظومة ربطت بطولات الناشرين ومسارات التأهل وبطولة الأندية ضمن موسم عالمي متكامل، أتاح للأندية واللاعبين والجماهير متابعة رحلة المنافسة منذ أولى مراحل التأهل وحتى لحظة رفع الكأس اليوم.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: "لطالما كان طموحنا أكبر من تنظيم حدث واحد؛ فهدفنا هو تنمية الرياضات الإلكترونية بأكملها وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الرياضات العالمية. وتجسّد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذه المهمة على أرض الواقع، من خلال جمع أفضل الألعاب واللاعبين والأندية والمجتمعات على مسرح عالمي واحد. احتضنت باريس بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ومنحتها طابعها الخاص، وأثبتت المدينة أن المنافسات الإلكترونية تستحق أن تتواجد على أكبر المسارح العالمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الخصائص التي تجعل الرياضات الإلكترونية فريدة من نوعها. أتوجّه بالشكر إلى مدينة باريس على سبعة أسابيع استثنائية من الدعم والشغف الجماهيري، وأهنئ نادي " اُوْل جيمرز جلوبال" (AG.AL) على انتصاره المميز في بطولة الأندية، وعلى حجز مكانه المستحق في تاريخ الرياضات الإلكترونية."

وباعتبارها أوّل نسخة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُقام خارج الرياض، شكّلت باريس محطة مهمة في مسيرة التطور العالمي للبطولة. وخاضت الأندية الفرنسية منافساتها أمام مدرجات جماهيرية ممتلئة، فيما انتشرت أكثر من 22،600 مساحة إعلانية وإعلامية للبطولة في أنحاء العاصمة، لتصل إلى 94% من سكان باريس.

كما ظهرت هوية البطولة في عدد من أشهر معالم المدينة، بما في ذلك شارع الشانزليزيه والمناطق المحيطة بـبرج إيفل، فيما بلغت مبيعات التذاكر إلى مستويات قياسية في نهاية الأسبوع الختامي الذي شهد انتقال منافسات "كاونتر سترايك" (Counter-Strike) إلى قاعة "أكور أرينا" التي تتسع لـ 20 ألف متفرج.

ويتواصل أثر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في فرنسا لما بعد أسابيع المنافسات، حيث أرست مذكرة تفاهم بين مؤسسة الرياضات الإلكترونية ووزارة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية الفرنسية إطاراً للتعاون طويل الأمد في مجالات تطوير الشباب، والمهارات الرقمية، والمشاركة في الرياضات الإلكترونية، ودعم المواهب الفرنسية، بما يبني على الروابط التي أسستها البطولة مع فرنسا خلال صيف هذا العام.

وبعد سبعة أسابيع حافلة، تدفع باريس اليوم كأس العالم للرياضات الإلكترونية نحو مرحلة جديدة من مسيرتها، بأبطال جدد وأرقام قياسية جديدة وقاعدة عالمية تتيح للبطولة مواصلة التوسع واستضافة منافساتها في أبرز مدن العالم. وبصفتها أول مدينة دولية تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية خارج المملكة العربية السعودية، تحتفظ باريس بمكانة دائمة في تاريخ البطولة.

وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2027.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة esportsworldcup.com ، ومتابعة حسابات كأس العالم للرياضات الإلكترونية على منصتي X وانستجرام، وحساب مؤسسة الرياضات الإلكترونية على منصة لينكد إن.

لمحة عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يُعد كأس العالم للرياضات الإلكترونية حدثاً رياضياً سنوياً واحتفالاً عالمياً بالتنافسية والتميز في مجال الرياضات الإلكترونية. تتمحور البطولة حول "بطولة الأندية"، التي تتميز بنظام تنافسي يجمع بين عدة ألعاب، حيث تتواجه أفضل أندية الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم للفوز بأكبر جائزة مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ومع انطلاق البطولة في العاصمة الفرنسية باريس في صيف عام 2026، سيتجدد اللقاء بين مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية لتتويج البطل القادم لبطولة الأندية. esportsworldcup.com