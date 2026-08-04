مهرجان الرياضات الإلكترونية المقدَّم من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 يستقطب آلاف الزوار في باريس

الكشف عن أول قميص رسمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

الحقيبة الإعلامية

● تدفّق الجماهير إلى شارع الشانزليزيه للاحتفال بصُنّاع المحتوى والأندية واللاعبين والمجتمعات، ضمن أكبر مهرجان مجاني مفتوح للجمهور من نوعه في مجال الرياضات الإلكترونية.

● الكشف عن القميص الرسمي لمنتخب فرنسا باعتباره أول قميص وطني لمنتخب مشارك في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية مُصمّم بالتعاون مع أديداس، تمهيداً لانطلاق النسخة الأولى من البطولة في المملكة العربية السعودية خلال نوفمبر، والاستعدادات جارية للكشف عن قميص الدولة المستضيفة.

باريس, 4 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- توافدَ آلاف الجماهير إلى شارع الشانزليزيه يوم الأحد 2 أغسطس للمشاركة في مهرجان الرياضات الإلكترونية المقدَّم من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، حيث تحوّل أحد أشهر الشوارع في العالم إلى أكبر احتفالية مجانية للألعاب والرياضات الإلكترونية تفتح أبوابها للجمهور.

ونقل المهرجان أجواءَ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مقرّ المنافسات في مركز باريس إكسبو بورت دي فرساي إلى الشارع بين الجماهير، ليُصبح مساحةً نابضة بالحيوية يتلاقى فيها عشّاق الألعاب وصُنّاع المحتوى واللاعبين والعائلات للاحتفاء بالمنظومة الثقافية لعالم المنافسات الإلكترونية.

Esports Festival by the Esports World Cup 2026 Draws Thousands to Paris in the Largest Free Public Gaming & Esports Celebration, Unveiling First Esports Nations Cup Jersey

وجاء تنظيم المهرجان بالشراكة مع لجنة الشانزليزيه، وقدّم للمجتمع المحلي مجموعة متنوعة من المنافسات المباشرة، وفرص لقاء أشهر صُنّاع المحتوى، والاستمتاع بتجارب الألعاب التفاعلية، وعروض الكوسبلاي، إلى جانب الفقرات الترفيهية، وجميعها تحمل الطابع المميز للبطولة. كما حظي الحضور بفرصة مشاهدة مباريات استعراضية مباشرةً في ألعاب إي أيه إف سي 26 وروكيت ليغ وتراكمانيا، إضافة إلى أنشطة ترفيهية تُخاطب عشاق الرياضات الإلكترونية والمتابعين لأول مرة على حد سواء. وشهد المهرجان، الذي قدمه "دويغبي" و"كاياني"، تجمعاً لنخبة من أبرز صناع المحتوى والموسيقيين ورواد الرياضات الإلكترونية، وفي مقدمتهم "بيجفلو وأولي"، و"أمين"، و"صامويل إتيان"، و"بيلي"، و"نيو"، و"بروكس".

وتمثّلت أبرز محطات المهرجان في الكشف أمام الجمهور لأول مرة عن القميص الرسمي لمنتخب مشارك في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية؛ وهو قميص المنتخب الفرنسي وبدلته الرياضية من تصميم العلامة الرياضية الغنية عن التعريف أديداس، ليمثل بداية العد التنازلي نحو النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026. وستجمع البطولة لاعبين من أكثر من 100 دولة وإقليم للتنافس في 16 من أشهر الألعاب العالمية، ومن المرتقب الكشف عن القميص الرسمي للمنتخب السعودي، إلى جانب أطقم عدد من المنتخبات الوطنية الأخرى خلال الاستعدادات للبطولة.

وشارك في مراسم الكشف عن القميص كل من مدير المنتخب الفرنسي بورا كيم"YellOwStaR" ، وسفير بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في فرنسا كامل كبير "Kameto"، إلى جانب اللاعبين الفرنسيين، في أول ظهور رسمي لهم أمام الجمهور.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: "يُعد مهرجان الرياضات الإلكترونية تجسيداً حقيقياً لرؤيتنا الرامية إلى خلق تجارب تتلاقى فيها الجماهير بالألعاب واللاعبين والمجتمعات التي يعشقونها في مساحةٍ احتفاليةٍ واحدة. وقد أثبت هذا المهرجان الاحتفالي بالألعاب والرياضات الإلكترونية، في قلب شارع الشانزليزيه في باريس، قدرةَ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على خلق تجارب ولحظات مميزة للجماهير في جميع أنحاء العالم، بما ينقل هذا الحدث خارج الحدود التقليدية للمنافسة والمسابقات. ووسط هذه الاحتفالات، حملَ أول كشف عن قميص رسمي في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية أهميةً خاصة، باعتباره تجسيداً للعالميّة المتنامية للبطولة والزخم التشويقي الآخذ بالنمو بين الجماهير ترقّباً لنسختها الأولى على الإطلاق في المملكة العربية السعودية".

وبصفتها الشريك العالمي والشريك الرسمي للأطقم لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، تتولى أديداس تصميم قمصان وأطقم التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة، التي تمثّل أكثر من 100 دولة وإقليم وتتنافس في 16 من أشهر الألعاب العالمية . وتتزيّن هذه التصاميم برسومات مستوحاة من عالم الألعاب، وتتميز بخطوط كتابة مخصصة تحاكي شاشات تسجيل الأرقام القياسية في ألعاب الـ "آركيد" (Arcade) الكلاسيكية، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة على الأكمام تُحاكي ميداليات البطولة وتحمل ألوان كل دولة. وسيتم الكشف عن المزيد من قمصان المنتخبات الوطنية تباعاً خلال الفترة التي تسبق انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة.

وشكّل مهرجان الرياضات الإلكترونية في باريس محطةً جديدة في مسيرة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تُقام للمرة الأولى خارج المملكة العربية السعودية في نسخة عام 2026. ويعكس تنظيم الحدث في باريس استمرار التوسع الدولي للبطولة وقدرتها على الوصول إلى جماهير جديدة، بالتوازي مع حشد اهتمام الجماهير وبناء الزخم لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية المقررة في الرياض قريباً.

لقد نجح مهرجان الرياضات الإلكترونية المُقدَّم من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في جمع مختلف صُنّاع المحتوى والأندية واللاعبين والشركاء والجماهير في شارع الشانزليزيه، أحد أشهر الشوارع في العالم، مؤكداً بذلك اتساع دور الرياضات الإلكترونية إلى ما هو أكبر بكثير من مجرّد المنافسة والبطولات. كما قدّم الكشف عن القميص الأول لمحةً موجزة ومعبّرة عن روح الفخر الوطني ونطاق المشاركة العالمية اللتين ستشكلان هوية النسخة الافتتاحية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في نوفمبر المقبل. وسيتم الكشف عن المزيد من قمصان المنتخبات الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، لترسم ملامح الانطلاقة الأولى لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض.

لمحة عن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية أبرز بطولة سنوية عالمية مخصصة لأندية الرياضات الإلكترونية المحترفة، واحتفالاً عالمياً بالتنافسية في مجال الرياضات الإلكترونية. وتنفرد البطولة بنظام تنافسي يجمع بين عدة ألعاب، والذي يُتوّج أفضل نادٍ في العالم استناداً إلى أدائه عبر مجموعة متنوعة من الألعاب. كما تمثل البطولة منصة عالمية واحدة تجمع تحت مظلتها نخبةً من اللاعبين والأندية والناشرين والجماهير من مختلف أنحاء العالم. وتُقام البطولة في العاصمة الفرنسية خلال صيف عام 2026، لتواصل دعم رسالة مؤسسة الرياضات الإلكترونية المتمثلة في ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة عالمية رائدة. esportsworldcup.com

لمحة عن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

تُعد كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية بطولة عالمية للرياضات الإلكترونية تُقام كل عامين، وقد أسستها مؤسسة الرياضات الإلكترونية لترسيخ روح الفخر الوطني على الساحة العالمية. وتنطلق النسخة الأولى من البطولة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر عام 2026، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين الذين سيتنافسون ممثلين لأكثر من 100 دولة وإقليم في 16 من أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية. وتتكامل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية مع منافسات الأندية ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية، باعتبارها تقدم للاعبين والجماهير منصةً دولية للمنافسة والتشجيع تحت راية أوطانهم ومنتخباتهم الوطنية. esportsnationscup.com