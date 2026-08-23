بعد منافسة حماسية ونهائي تاريخي حقّق خلاله لقب بطولة "تراكمانيا"

اللاعب غوين يقود ناديه "أول جيمرز جلوبال" لتحقيق لقب بطولة الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

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باريس, 23 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- في لحظة تاريخية ستُخلّد في سجلّات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة، حقّق اللاعب الفرنسي غويندال "غوين" دو بارك المستحيل بعدما قاد ناديه "أول جيمرز جلوبال" (AG.AL) إلى التتويج بلقب بطولة الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، إثر فوزه بلقب بطولة لعبة "تراكمانيا" (Trackmania) في اليوم ما قبل الأخير من البطولة.

AG AL’s Gwen Snatches Esports World Cup Club Championship Glory In Unbelievable Trackmania Final

وبعد سبعة أسابيع من المنافسات الحماسية، انحصر حسم لقب بطولة الأندية في الأدوار الإقصائية لمنافسات "تراكمانيا". وكان نادي "فالكونز" (Team Falcons)، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، يتصدّر جدول الترتيب برصيد 4,600 نقطة، قبل أن يخرج نجمه كارل-أنتوني "كارل جونيور" كلوتييه، بطل العالم في "تراكمانيا" سبع مرات، من الدور ربع النهائي، ليصبح السباق نحو الصدارة أكثر إثارة وتشويقًا.

وفي الدور النهائي، وأمام جماهير ناديه وبلاده، تواجه اللاعب الفرنسي غويندال "غوين" دو بارك مع عدد من أبرز اللاعبين من أندية "فيتاليتي" (Team Vitality) و "ليكويد" (Team Liquid) و "ناتوس فينسيري" (Natus Vincere)، وكان أمامه مهمّة واضحة، وهي إنهاء البطولة في المركز الثالث أو أعلى لحسم لقب بطولة الأندية لصالح ناديه "أول جيمرز جلوبال".

وقدّم غوين في النهائي أداءً ساحقاً، وفرض تقدّمه منذ البداية بعد أداء شبه مثالي في أول خريطتين. ومن خلال فوز "غوين" ببطولة "تراكمانيا"، أنهى نادي "أول جيمرز جلوبال" بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة في صدارة الترتيب العام برصيد 5,300 نقطة، ليتوّج رسميًا بلقب بطولة الأندية.

واحتفل غويندال "غوين" دو بارك مع زملائه بهذا الانتصار التاريخي، وقال: "إنه شعور رائع للغاية. كل شيء ممكن. لقد فعلتها، لقد خضت مباراة حياتي. شكراً للجميع. هذا الكأس لكم، ولكل شخص."

وبهذا الفوز، حصل غوين على جائزة المركز الأول في بطولة "تراكمانيا" والبالغة 130 ألف دولار أمريكي، فيما حصد نادي "أول جيمرز جلوبال" الجائزة الكبرى لبطولة الأندية وقيمتها 7 ملايين دولار أمريكي.

وأنهى تتويج نادي "اول جيمرز جلوبال" آمال نادي "فالكونز" في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي. وكان النادي السعودي مرشحاً قوياً منذ انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلا أن عدداً من النتائج لم تصب في مصلحته خلال الأسابيع السبعة للبطولة، فيما ساهمت العروض القوية التي قدّمها لاعبو نادي "أول جيمرز جلوبال" في مختلف البطولات، ومن ضمنها الفوز بلقب بطولة "تيكين 8" (TEKKEN 8) وتحقيق ثلاثة مراكز وصافة، بانتزاع النادي اللقب من فالكونز في الأمتار الأخيرة.

وانضم رئيس نادي "أول جيمرز جلوبال" لو كيدينغ، إلى لاعبه على المسرح للاحتفال، وقال: "هذه هي السنة الثالثة لنا في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. في عام 2024 كنا ناديا جديدًا، وفي العام الماضي حللنا في المركز السادس، أما هذا العام، فسؤالي لكم هو: من هو أفضل نادي في العالم؟"

لمزيد من المعلومات حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يُرجى زيارة esportsworldcup.com، ومتابعة مؤسسة الرياضات الإلكترونية على منصة لينكد إن.

لمحة عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يُعد كأس العالم للرياضات الإلكترونية حدثاً رياضياً سنوياً واحتفالاً عالمياً بالتنافسية والتميز في مجال الرياضات الإلكترونية. تتمحور البطولة حول "بطولة الأندية"، التي تتميز بنظام تنافسي يجمع بين عدة ألعاب، حيث تتواجه أفضل أندية الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم للفوز بأكبر جائزة مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ومع انطلاق البطولة في العاصمة الفرنسية باريس في صيف عام 2026، سيتجدد اللقاء بين مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية لتتويج البطل القادم لبطولة الأندية. esportsworldcup.com