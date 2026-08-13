تجاوز المبيعات العالمية لثلاجة LG INSTAVIEW™ 5.3 مليون قطعة

ثلاجة InstaView™ المبتكرة تواصل إعادة تعريف تجربة المطبخ في الإمارات العربية المتحدة

ملخص الأخبار

• احتفلت ثلاجة InstaView من إل جي إلكترونيكس بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاقها عام 2016، محققةً مبيعات عالمية تراكمية تجاوزت 5.3 مليون قطعة.

• تُقدم "إل جي" في الإمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من ثلاجات InstaView بتصاميم وسِعَات متعددة، لتلبية مختلف احتياجات المنازل وأنماط المطابخ العصرية.

• كسرت ميزة "اطرق مرتين، انظر للداخل" الشهيرة من "إل جي" المألوف، مُقدمةً مزيجاً من سهولة الاستخدام وكفاءة الطاقة والقيمة الجمالية، مما وضع معياراً جديداً في القطاع.

• تواصل ثلاجات InstaView من "إل جي" اكتساب شعبية متزايدة عالمياً، متصدرةً فئة الثلاجات في أمريكا الشمالية ومحققةً نمواً ملحوظاً في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

• حصدت ثلاجة InstaView من "إل جي" على مدار العقد الماضي العديد من جوائز التصميم والابتكار المرموقة، بما في ذلك جوائز Red Dot وiF وIDEA وCES.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- حققت ثلاجة InstaView من إل جي إلكترونيكس (إل جي)، والتي تتيح للمستخدمين رؤية ما بداخلها دون فتح الباب، إنجازاً مهماً في الذكرى السنوية العاشرة لإطلاقها، حيث تجاوزت مبيعاتها العالمية التراكمية 5.3 مليون قطعة منذ إطلاقها في عام 2016.

LG INSTAVIEW™ REFRIGERATOR SURPASSES 5.3 MILLION IN GLOBAL SALES

يمثل هذا الإنجاز عقداً من الابتكار المتواصل الذي حوّل الثلاجة إلى جهاز منزلي أكثر ذكاءً وسهولةً في الاستخدام. وتواصل "إل جي" في الإمارات العربية المتحدة تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية المتميزة من خلال مجموعتها الواسعة من ثلاجات InstaView، موفرةً للعملاء مجموعة متنوعة من التصاميم والسِعَات لتناسب مختلف أنماط الحياة وأحجام الأسر ومساحات المطابخ.

موثوقة لدى العملاء حول العالم

باعت "إل جي" منذ إطلاق ثلاجة LG InstaView في عام 2016 ما يقارب 5.3 مليون قطعة، أي ما يعادل بيع قطعة واحدة كل دقيقة تقريباً.

وشهدت ثلاجة LG InstaView طلباً قوياً من العملاء في كافة أنحاء العالم، حيث تمثل أمريكا الشمالية أقوى أسواقها بنسبة 30% من المبيعات التراكمية حتى الآن. ولاقت ثلاجة InstaView في أوروبا أيضاً استحساناً واسعاً لدى العملاء الذين يبحثون عن كفاءة الطاقة والاستدامة وأداء حفظ الأغذية. كما تشهد المبيعات أيضاً ارتفاعاً مطرداً في آسيا وأمريكا اللاتينية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الأجهزة المتميزة.

وتشمل مجموعة ثلاجات InstaView من "إل جي" في الإمارات العربية المتحدة ثلاجات بأبواب فرنسية وثلاجات جنباً إلى جنب وأخرى متعددة الأبواب بسعات متنوعة، مما يتيح للعملاء اختيار الثلاجة الأنسب لمنازلهم واحتياجاتهم اليومية. وتجمع بعض الطرازات المختارة في هذه المجموعة بين تقنية InstaView المميزة وابتكارات "إل جي" مثل Door-in-Door وLinearCooling وDoorCooling+ وHygiene FRESH+ وتقنية ThinQ لإدارة الإعدادات والبقاء على اطلاع وتقنية الضاغط العاكس الذكي، لتوفير راحة أكبر وحفظ أفضل للطعام.

ابتكار غيّر مفهوم الثلاجة

أحدثت تقنية InstaView نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع ثلاجاتهم، إذ تتيح لهم رؤية ما بداخلها دون فتح الباب. وتُمكّن هذه الميزة المستخدمين من التحقق من محتويات الثلاجة دون فتح الباب، مما يُسهم في الحدّ من فقدان الهواء البارد غير الضروري الناتج عن فتح الباب بشكل متكرر. وحظي هذا الابتكار على مدى العقد الماضي بتقدير وسائل الإعلام العالمية ونال العديد من الجوائز المرموقة في مجال التصميم والابتكار على مستوى العالم، بما في ذلك جائزة Red Dot للتصميم وجائزة iF للتصميم وجائزة IDEA وجائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار.

من الفوائد الوظيفية إلى القيمة المعززة في تسهيل نمط الحياة

أظهرت دراسة "إل جي" لآراء العملاء حول العالم أن تقدير العملاء لثلاجة InstaView وميزاتها المتطورة قد تغير بمرور الوقت، من التركيز الأولي على الفوائد الوظيفية إلى الشعور العام بالرضا الذي توفره. فبينما انصبت التعليقات المبكرة على سهولة الطرق مرتين لرؤية ما بداخل الثلاجة وتقليل فقدان الهواء البارد، تُبرز التعليقات الحديثة بشكل متزايد التصميم الأنيق لثلاجة InstaView والمتعة التي تُضفيها على الاستخدام اليومي في المطبخ.

ويظهر هذا التطور أيضاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزايد إقبال العملاء على الأجهزة المنزلية التي تجمع بين التصاميم الفاخرة والابتكارات العملية. وتقدم مجموعة ثلاجات InstaView الواسعة من "إل جي" خيارات متعددة من حيث التكوينات والسعات المصممة لتناسب المطابخ العصرية، مع توفير تخزين أفضل للأطعمة الطازجة وراحة أكبر في الاستخدام اليومي.

قال بايك سيونغ تاي، رئيس شركة "إل جي" لحلول الأجهزة المنزلية: "مثّلت ثلاجة LG InstaView على مدى عقد من الزمن دليلاً على ريادتنا في سوق الأجهزة المنزلية وفهمنا العميق لأنماط حياة عملائنا. ويعكس هذا الإنجاز نجاحنا في ابتكار المزايا الجديدة وتوفير تجربة مطبخ أكثر راحة ومتعة. وانطلاقاً من تقنياتنا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتبريد وحفظ الطعام، سنواصل ريادة تطوير تجربة المطبخ من خلال ابتكارات تركز على تلبية احتياجات العملاء".

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.