تحت عنوان "القيم العابرة للثقافات والتحديات الأخلاقية في العصر التواصلي"هيئة الأدب والنشر والترجمة تقيم النسخة الثالثة من مؤتمر الفلسفة

الرياض, 5 ديسمبر2023 تقيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، وحتى السبت الموافق 9 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة الرياض، تحت عنوان "القيم العابرة للثقافات والتحديات الأخلاقية في العصر التواصلي"، وذلك بمشاركة نخبة منوعة من المهتمين والمختصين في الفلسفة ونظرياتها وتطبيقاتها الحديثة حول العالم.

The Third Riyadh International Philosophy Conference: Uniting Diverse Philosophies in the Digital Era

وحسب برنامجه العلمي المُعلن عنه؛ يناقش المؤتمر هذا العام 11 محوراً حول طبيعة القيم العابرة للثقافات ونظريّاتها وأصولها النقدية والفلسفية، وأثرها على الأخلاق، والعدالة، والتبادل المعرفي، والنتاج الإنساني المتمثل في الآداب والفنون، وانعكاساتها على مستقبل البشرية، وتقاطعاتها مع الآلة والعقل الاصطناعي، وذلك في نظرةٍ شموليّة على هذا المفهوم، يحلّل بعمق تاريخه ثم يستشرف مستقبله.

وفي إطار هذا البرنامج، سيتطرق المؤتمر للمقترحات العلمية التي وصلت للهيئة من مئات الباحثين والطلاب من أقطارٍ مختلفة، وسيناقش المقترحات المقبولة منها بحضور كاتبيها وباحثيها.

ووفقاً للدكتور محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ فإن المؤتمر يتميّز بتنوّع اهتمامات ضيوفه وخلفياتهم العلمية والأكاديمية والثقافية، حيث يلتقي على منصته مختصون في الفلسفة، وباحثون في العلوم الفكرية والنقدية، وخبراء في العلوم الطبيعية، إضافةً إلى الأدباء وعلماء اللغويات؛ من المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء العالم.

وعطفاً على ذلك، يستضيف مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023 أسماء بارزة محلية ودولية، منها سليمان الناصر؛ الباحث في فلسفة الدين والأخلاق والتراث، والبروفيسورة ملاك الجهني؛ المهتمة ببحث ودراسة الخطاب النسوي المعاصر، وجوزيف كوهن؛ بروفيسور الفلسفة القارية بجامعة دبلن ورئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر، والبروفيسور حمو النقاري؛ الباحث في علم المنطق، والبروفيسور سايمون كريتشلي؛ المهتم بالفلسفة القارّية وفلسفة الأخلاق، والبروفيسور فرانسوا جوليان؛ الأستاذ الفخري بجامعة باريس دينيس ديدرو، والبروفيسور نجيب الحصادي؛ المهتم بمنطق وفلسفة العلم، والذين يستقبلهم المؤتمر ضمن متحدّثيه لمناقشة المحاور العلمية المتعددة.

وأعرب د. علوان عن اهتمام هيئة الأدب والنشر والترجمة بتقديم الفلسفة بطرق مبتكرة إلى جميع أفراد المجتمع بسائر خلفيّاتهم الثقافية أو الأكاديمية؛ ولفت إلى عدد نوعيّ من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، التي تشمل الورش التعليمية، وورش الأطفال واليافعين، ومعرض "تقاطعات الفلسفة والفن"، والمناظرات الفلسفية بين طلاب الجامعات، والتجارب التفاعلية والتعليمية.

كما أكد د. علوان على أهمية هذا الحدث ونوعيّته العلمية والاستراتيجية في الساحة العالمية، حيث سيشهد المؤتمر هذا العام توقيع مذكرة تفاهم تنصّ بانضمام الجمعية السعودية للفلسفة إلى الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، مما سيرسّخ جذور الحضور السعودي في المشهد الفلسفي العالمي، وسيمدّ جسور التواصل المعرفي بين الباحثين والطلاب السعوديين والمؤسسات الأكاديمية المختلفة من حول العالم. كما سيجمع المؤتمر شركاءه وضيوفه المحليين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والثالث بنظرائهم من شركائه الدوليين على طاولة الحوار سعياً إلى عقد الاتفاقيات الاستراتيجية المختلفة.

واختتم د. علوان بيانه بالإشارة إلى محوريّة مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة في دعم البحث الأكاديمي والفلسفي، وإلى زخمه الكبير في الأوساط العلميّة والإعلامية، حيث يُتوقّع أن يكون هذا المؤتمر السنوي في مصاف الأحداث الفلسفية الأكثر أهمية على مستوى الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم؛ ليكون خطوة سبّاقة تنمي التبادل المعرفي بين المملكة والعالم، وتحقق ريادة الوطن العلمية والفكرية.

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