Troisième Conférence internationale de philosophie de Riyad : unir différentes philosophies à l'ère numérique

RIYAD, Arabie saoudite, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Autorité de la littérature, de l'édition et de la traduction en Arabie saoudite a annoncé l'organisation de la Conférence internationale de philosophie de Riyad en 2023. Prévue du 7 au 9 décembre à Riyad, la conférence se concentre sur « les valeurs transculturelles et les défis éthiques à l'ère de la communication », avec une assemblée diversifiée d'experts internationaux en philosophie.

The Third Riyadh International Philosophy Conference: Uniting Diverse Philosophies in the Digital Era

L'événement de cette année explorera 11 sujets critiques liés aux valeurs transculturelles, à leurs dimensions philosophiques et éthiques, à leur impact sur la justice et l'éthique, et à leur influence sur la littérature humaine, les arts et l'avenir de l'humanité, y compris les intersections avec l'intelligence artificielle. Une vue d'ensemble complète fournira des informations approfondies sur les perspectives historiques et futures de ces concepts.

La conférence comprendra des discussions sur des propositions de chercheurs et d'étudiants du monde entier, et mettra l'accent sur la collaboration mondiale. Mohammed Hasan Alwan, directeur général de la Commission de la littérature, de l'édition et de la traduction, souligne l'aspect unique de la conférence : la diversité des origines académiques, scientifiques et culturelles des invités. Parmi les participants figurent des spécialistes de la philosophie, des chercheurs en sciences intellectuelles et critiques, des experts en sciences naturelles, des écrivains et des linguistes d'Arabie saoudite et de la communauté internationale.

Parmi les principaux intervenants figurent Suleiman Al-Nasser, un chercheur en philosophie de la religion, de l'éthique et du patrimoine, le professeur Malak Al-Juhani, un spécialiste du discours féministe contemporain, Joseph Cohen, un professeur de philosophie continentale à l'université de Dublin, Hamou El-Naqari, un professeur de logique, le professeur Simon Critchley, connu pour ses travaux en philosophie continentale et en éthique, le professeur François Jullien, professeur émérite à l'université de Paris Denis Diderot, et le professeur Najib El-Hassadi, dont les travaux se concentrent sur la logique et la philosophie des sciences.

M. Alwan souligne l'engagement de l'Autorité à rendre la philosophie accessible à divers publics et met en avant le riche programme de la conférence, notamment les ateliers éducatifs, les programmes destinés aux jeunes, l'exposition « Intersectionnalité de la philosophie et de l'art » et les débats philosophiques entre les étudiants de l'université.

La conférence verra également la Société saoudienne de philosophie rejoindre l'Union internationale des sociétés de philosophie, une étape importante pour l'Arabie saoudite dans le paysage philosophique mondial.

Cet événement vise à favoriser l'échange de connaissances entre l'Arabie saoudite et le monde, en renforçant le leadership scientifique et intellectuel du Royaume.

Pour conclure, M. Alwan a souligné le rôle de la Conférence internationale de philosophie de Riyad dans le renforcement de la recherche universitaire et philosophique, espérant qu'elle sera un événement marquant au Moyen-Orient et dans le monde entier, renforçant la position du Royaume en tant que centre d'échange intellectuel et d'innovation.