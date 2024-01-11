تحتفل شركة Yutong Bus بعامها التاريخي الذي تجاوزت فيه المبيعات العالمية التراكمية لحافلات الطاقة المتجددة 175,000 وحدة

تشنغتشو، الصين, 11 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تحتفي شركة Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong, SHA:600066)، وهي مورد عالمي للحافلات، بكل فخر برحلتها التحويلية خلال عام 2023، وهو العام الذي شهد إنجازات رائدة والتزام راسخ بالنقل المستدام. كجزء من تقاليدها السنوية، تقدم شركة Yutong تقريرًا حول تقدمها، مع التركيز على الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها في تطوير وسائل النقل العام الكهربائية.

تفتخر شركة Yutong بالإعلان عن أنها باعت حتى الآن ما مجموعه 175,000 حافلة تعمل بالطاقة الجديدة. وفي عام 2023 وحده، باعت 36.518 وحدة، بزيادة 20.93% عن العام السابق.

Yutong Bus Reflects on the Landmark Year of 2023: Cumulative Global Sales of New Energy Buses Exceeded 175,000 Units. Yutong Bus showcasing four state-of-the-art electric bus models, the Micro-Mobility Electric Bus-E7S, the High-Capacity Trunk Line Bus-U18, the Ultra-Luxury Battery Electric Coach-T15E, and Double-Deck Battery Electric Sightseeing Bus-U11DD, at Busworld Brussels 2023.

شهد عام 2023 الإطلاق العالمي الناجح لشركة Yutong Electric Architecture (YEA)، مما يؤكد تفاني الشركة في استخدام التقنيات المتطورة لخلق قيمة أكبر مع تقديم منتجات أكثر ملاءمة ومتانة واقتصادية. وتمثل هذه المبادرات انعكاسًا مباشرًا لاستثمارات شركة Yutong الكبيرة في البحث والتطوير، والتي تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية.

كان من أبرز أحداث عام Yutong هو التقدير الذي حصلت عليه في Busworld Brussels 2023 ، حيث حصل طراز T15E على علامات التميز في فئتي البيئة والتصميم. لا تشير هذه الجائزة فقط إلى التزام شركة Yutong على مدار 26 عامًا بأبحاث وتطوير تكنولوجيا الطاقة الجديدة، بل تعزز أيضًا مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتوسع العالمي، حققت Yutong نجاحًا ملحوظًا، حيث سلمت طلبات كبيرة في أسواق متنوعة. وتشمل هذه الطلبات بشكل رئيسي:

تسليم 800 حافلة إلى أوزبكستان.

شحن 214 حافلة كهربائية إلى تشيلي.

التوصل إلى اتفاق التعاون من أجل تسليم 250 حافلة كهربائية إلى اليونان.

تسليم 126 حافلة تعمل بالطاقة الجديدة إلى الدنمارك.

وفي كازاخستان، لا تزال الحافلة الكهربائية Yutong E12، التي تعمل منذ 3 سنوات وسافرت أكثر من 200 ألف كيلومتر، قادرة على السفر لمسافة قصوى تبلغ 320 كيلومترًا من الشحن الكامل إلى الصفر، دون أي تدهور فعلي في المدى.

وقد تجاوز إجمالي عدد الأميال التراكمية للمركبات الكهربائية التي باعتها 37.8 مليار كيلومتر، وهو ما يعادل زراعة 120 ألف هكتار من الغابات، مما يبرز مساهمة Yutong الكبيرة في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

تواصل شركة Yutong رحلتها برؤية وهدف واضحين لتشكيل العالم من خلال حلول النقل المستدامة. إن ما حققته في عام 2023 ليست مجرد إنجازات فحسب، بل هي نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة في وسائل النقل العام.

يرجى زيارة https://en.yutong.com/ لمزيد من المعلومات.