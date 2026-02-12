تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يدخل موسوعة غينس للمرة الثانية

DUBAI, UAE, 11 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- دخلت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في بطولتها "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية على التوالي في "أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية (سوات) على مستوى العالم.

ونجحت شرطة دبي في كسر رقمها القياسي المُسجل في النسخة السادسة من التحدي في العام الماضي، والذي بلغ 46 دولة مشاركة، لتسجل في النسخة السابعة المقامة حالياً في المدينة التدريبية بالروية بدبي مشاركة 48 دولة، بزيادة دولتين.

UAE SWAT Challenge 2026 Concludes with A World Record

وتسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهادة غينيس، من إدارة موسوعة غينيس، مُمثلة بالسيدة كانزي الدفراوي ، كبير المحكّمين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وبحضور الضباط، وقادة الفرق التكتيكية من مختلف الدول المشاركة في التحدي العالمي.

وهنأت إدارة موسوعة غينيس، القيادة العامة لشرطة دبي على هذا الرقم الجديد بعد الالتزام بجميع الإرشادات والمتطلبات المُحددة من الموسوعة.

الجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى زيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة.

وأصبح التحدي واحد من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، ويشهد مشاركة من مختلف دول العالم، الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية، والأمريكتين، فيما تخوض الفرق خمسة منافسات وتحديات، هي "تحدي الهجوم" في اليوم الأول، وتحدي " إنقاذ رهينة" في اليوم الثاني، وتحدي "إنقاذ ضابط" في اليوم الثالث، و"تحدي البرج" في اليوم الرابع"، و" تحدي الموانع" في اليوم الخامس والأخير.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902502/UAE_SWAT_Challenge_Media_Centre.jpg