سوات 2026 يُسدل الستار على النسخة السابعة بأرقام قياسية وجاهزية ميدانية متقدمة

أسدل تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026" الستار على نسخة حافلة بالمنافسات النوعية والإنجازات غير المسبوقة، مؤكداً مكانته كأكبر منصة دولية تجمع نخبة الوحدات الشرطية الخاصة من مختلف دول العالم. وعلى مدار أيام التحدي في المدينة التدريبية بالروية، تلاقت الخبرات، وتبادلت الفرق أفضل الممارسات، وسط تنظيم احترافي يعكس ريادة شرطة دبي في استضافة الفعاليات الأمنية العالمية.

48 Nations Joined UAE SWAT Challenge 2026

وفي هذا التقرير الختامي، نسلط الضوء على أبرز محطات البطولة، من التتويج العالمي وتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، إلى الجاهزية الطبية المتقدمة، والمشاركات الدولية الواسعة، والتصريحات التي عكست القيمة المهنية والإنسانية لهذا الحدث الفريد، وصولاً إلى الحضور النسائي النوعي الذي رسّخ تحولاً مهماً في مشهد العمل التكتيكي العالمي.

كازاخستان بطلاً للنسخة السابعة

تُوّج فريق كازاخستان "C" بلقب النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، بعدما تصدّر الترتيب العام برصيد 536 نقطة، في المنافسات التي أختتمت في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بمشاركة أكثر من 109 فرق من 48 دولة.

وجاء فريق كازاخستان "A" في المركز الثاني بعدما جمع 515 نقطة، فيما حل فريق الشرطة الصينية "C" ثالثاً برصيد 493 نقطة، ليكتمل بذلك عقد المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للبطولة.

غينيس للمرة الثانية

ودخلت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في بطولتها "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية على التوالي في أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية (سوات) على مستوى العالم، وذلك بعد مشاركة 48 دولة في التحدي هذا العام.

مستشفى ميداني مُتكامل في الميدان التدريبي لمنافسات سوات 2026

ضمن منظومة عمل متكاملة لتوفير أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية للمشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، والجمهور، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي وبالشراكة مع دبي الصحية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مستشفىً ميدانياً متكاملاً، في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لتعزيز الجاهزية الطبية في الفعاليات الكبرى.

القنصل العام الأمريكي خلال زيارته تحدي "سوات ":

دبي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم وتُسهم في تبادل أفضل الممارسات

أكد سعادة روبرت رينز القنصل العام الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية، خلال زيارته لمنافسات تحدي الإمارات للفريق التكتيكية " سوات 2026"، المقامة في المدينة التدريبية بالروية، أن دبي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وتُسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتساعد على جعل العالم مكاناً أفضل، مُشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده تحدي الإمارات للفرق التكتيكية عاماً بعد عام.

وقال سعادته حول تحدي "سوات :" إنه أمر مذهل حقاً. ففي كل عام يصبح الحدث أكبر وأفضل. وفي العام الماضي كنت مُنبهراً بالفعل بمدى روعة هذا التحدي، ولكن رؤية تحدي سوات وهو ينمو ويتطور أكثر هذا العام أمر أروع بكثير".

وتابع سعادته:" العام الماضي شارك فريقان أمريكيان في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، واليوم لدينا أربعة فرق أمريكية، وبصفتي القنصل العام للولايات المتحدة، أشعر بفخرٍ كبير جداً لرؤية ذلك.

وأضاف" لقد تحدثتُ إلى الفرق الأربعة، جميعهم منبهرون للغاية بحُسن تنظيم هذا الحدث، وكذلك بتجربتهم في دولة الإمارات، وبإتاحة الفرصة لرجال إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم للالتقاء وتبادل أفضل الممارسات، وهذا أمر مذهل بحق".

وقال سعادته "بالنسبة لي، هذا أحد الجوانب الرائعة في دبي؛ سواء كان الأمر يتعلق ببرامج الرعاية الصحية، أو معرض جيتكس، أو القمة العالمية للحكومات، أو هذا التحدي الخاص بسوات، وقمة الشرطة العالمية، فإن دبي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وتُسهم في تبادل أفضل الممارسات، وتساعد على جعل العالم مكاناً أفضل".

وتابع" لذلك أنا أحب هذا الحدث كثيراً، وسعيد بأن أكون جزءاً منه، وفخور جداً بالمشاركة فيه، الفرق الأمريكية رائعة، فهؤلاء ضباط يعملون ميدانياً بالفعل... لم يكن لديهم وقت كافٍ للتدريب، أنا فخور جداً بما يقدمونه، وبمستواهم، وبمن يمثلون، حيث يمثلون الولايات المتحدة ويعكسون تنوع مناطقها المختلفة في هذه المنافسة.

وأضاف:" إنه أمر مذهل حقاً. لقد حضرتُ العام الماضي، وكان فريق دبي النسائي في الصدارة، وكان ذلك رائعاً للغاية. وتحدثتُ اليوم مع المنظمين، وأكدوا أن عدد الفرق النسائية يزداد عاماً بعد عام. وأنا متحمسة جداً لرؤية هذا التطور، وسعيدة للغاية برؤية هذا التمثيل القوي للنساء في برنامج بهذه الأهمية.

سفيرة باراغواي: تنظيم مُميز للتحدي

أكدت سعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية باراغواي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارتها لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، أن تنظيم التحدي الذي يجمع أكثر من 109 فرق من 48 دولة حول العالم يُعد حدثاً كبيراً ومميزاً، وتنظيم شرطة دبي له متميز عبر جمع نخبة الفرق التكتيكية والحدات الخاصة من مختلف دول العالم في مكان واحد.

وقالت: "يسعدني جداً أن أكون هنا، أشارك وأتعرّف إلى هذا الحدث الكبير، تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي تنظمه شرطة دبي، حيث تشارك باراغواي للمرة الأولى بوفد يضم ثمانية من أفراد الشرطة".

وتابعت: "نتقدم بجزيل الشكر إلى التنظيم المتميز لشرطة دبي، ونتطلع بالطبع إلى مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين بلدينا".

وكالة الحماية الخاصة في منغوليا: تحدي "سوات "منصة استثنائية لاختبار الاستعداد البدني والتكتيكي للوحدات الخاصة

قال أديلتولغا تسرينلكهام مُمثل وكالة الحماية الخاصة للدولة "SSPA"، في منغوليا، وقائد فريق وكالة الحماية الخاصة "SSPA" المُشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026:" يُعد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية منصة استثنائية لوحدات الخدمة الخاصة المتميزة مثل وحدتنا الخاصة لاختبار حدود قدراتها، وإظهار أقصى مستويات الاستعداد البدني والتكتيكي، والتواصل مع أفضل الفرق على مستوى العالم".

قادة "سوات": تحدي الإمارات للفرق التكتيكية منصة عالمية تجمع نخبة القوات الخاصة والوحدات الشرطية

أكد قادة فرق الوحدات الشرطية التكتيكية والخاصة المُشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية " سوات 2026"، أن التحدي أصبح منصة عالمية تجمع نخبة القوات الخاصة والوحدات الشرطية التكتيكية من مختلف دول العالم، مُشيرين إلى أن التحدي يساهم في تعزيز مهارات وقدرات أعضاء الفرق في الحياة الشرطية الواقعية من حيث الجاهزية الدائمة والاستعداد الذهني والبدني للتعامل مع السيناريوهات المختلفة والعمل ضمن فريق واحد للتغلب على التحديات.

وأشاد قادة فرق "سوات" بالتطور المستمر لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والذي تتنافس فيه الفرق ضمن 5 تحديات تكتيكية تخصصية للوحدات الشرطية الخاصة بشكل يومي للحصول على الجوائز التي تصل قيمتها إلى 260 ألف دولار أمريكي.

وأثنى قادة فرق "سوات"، على المستوى التنظيمي والميداني والإداري للجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وعلى مستوى السمعة العالمية التي بات يتمتع بها، ما جعله محط أنظار الفرق الشرطية للمشاركة والمنافسة والاستفادة من الخبرات.

نائب قائد عام شرطة بوليفيا ورئيس الأركان: التحدي منصة عالمية لتبادل المعرفة الأمنية وتعزيز التنسيق الدولي

للمرة الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، تُسجّل دولة بوليفيا حضورها في المنافسات الدولية بمشاركتها بفريقين تخصصيين، أولهما فريق القوة الخاصة لتنفيذ العمليات التكتيكية GEAT، والآخر الفريق الخاص بمكافحة الجريمة المنظمة CLAWS، وذلك بالتزامن مع احتفائهم بمرور 200 عامٍ على تأسيس الشرطة البوليفية.

وأكد الجنرال أول خوان بينيا روخاس، نائب القائد العام لشرطة بوليفيا، رئيس أركان وزارة الداخلية، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي لبلاده نحو تعزيز الانفتاح على التجارب الأمنية الدولية، وترسيخ علاقات التعاون والشراكات مع الأجهزة الشرطية حول العالم، مشيراً إلى أن اختيار هذا الحدث العالمي للمشاركة الأولى يحمل دلالة خاصة تتزامن مع احتفائهم بمرور 200 عامٍ على تأسيس الشرطة البوليفية.

8 فرقٍ نسائية وفريقين مُختلطين

تصاعد المشاركة النسائية في تحدي سوات...حضور نوعي وكفاءة ميدانية

ومع انطلاق منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، تتجه الأنظار نحو مشاركة نسائية غير مسبوقة، تعكس تحوّلاً نوعياً في بنية الوحدات التخصصية حول العالم، وتُجسد واقعاً جديداً تُمارس فيه الكوادر النسائية أدواراً قيادية في أخطر وأدق المهام الشرطية، حيث تصاعدت المشاركة هذا العام لتصل إلى 8 فرقٍ نسائية، تمثلت في فريق شرطة دبي النسائي، و فريق من مملكة تايلند، وفريقين من جمهورية الصين الشعبية، وفريق من أندونيسيا، وفريثق من جمهورية الدومينيكان، وفريق من كازاخستان، وفريق من البرازيل، بالإضافة إلى فريقين مُختلطين يتمثلان في تشيلي، وجنوب أفريقيا.

وتُشارك الفرق النسائية اليوم في قلب المنافسات التكتيكية، مدعومة بتدريب عالٍ، ورؤية مؤسسية تؤمن بالكفاءة والقدرة. وفي هذا التقرير، نُسلط الضوء على تجربة عدد من الفرق النسائية التي شاركت في التحدي هذا العام.

من بنما...أول فريق إنزال جوي بحري ضمن منافسات تحدي سوات 2026

ولأول مرة في التحدي، يُشارك من جمهورية بنما أول فريق إنزال جوي بحري تابع لوحدات الشرطة الأمنية الخاصة، الأمر الذي يُجسد التطور النوعي في طبيعة الفرق المتأهبة والراغبة بالانضمام إلى هذا التحدي العالمي.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

يهدف تحدي الإمارات للفرق التكتيكية منذ انطلاقه عام 2019 إلى توفير منصة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة.

وأصبح التحدي واحد من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، ويشهد مشاركة من مختلف دول العالم، الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية، والأمريكيتين، فيما تخوض الفرق خمس منافسات وتحديات، هي "تحدي الهجوم" في اليوم الأول، وتحدي " إنقاذ رهينة" في اليوم الثاني، وتحدي "إنقاذ ضابط" في اليوم الثالث، و"تحدي البرج" في اليوم الرابع"، و" تحدي الموانع" في اليوم الخامس والأخير.

