تصاعد المشاركة النسائية في تحدي "|سوات"...حضور نوعي وكفاءة ميدانية

UAE SWAT Challenge 2026

مع انطلاق منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، تتجه الأنظار نحو مشاركة نسائية غير مسبوقة، تعكس تحوّلاً نوعياً في بنية الوحدات التخصصية حول العالم، وتُجسد واقعاً جديداً تُمارس فيه الكوادر النسائية أدواراً قيادية في أخطر وأدق المهام الشرطية، حيث تصاعدت المشاركة هذا العام لتصل إلى 8 فرقٍ نسائية، تمثلت في فريق شرطة دبي النسائي، و فريق من مملكة تايلند، وفريقين من جمهورية الصين الشعبية، وفريق من أندونيسيا، وفريق من جمهورية الدومينيكان، وفريق من كازاخستان، وفريق من البرازيل، بالإضافة إلى فريقين مُختلطين يتمثلان في تشيلي، وجنوب أفريقيا.

وتُشارك الفرق النسائية اليوم في قلب المنافسات التكتيكية، مدعومة بتدريب عالٍ، ورؤية مؤسسية تؤمن بالكفاءة والقدرة. وفي هذا التقرير، نُسلط الضوء على تجربة عدد من الفرق النسائية التي تُشارك في التحدي هذا العام.

كفاءة واقتدار

تُسجل الشرطة الوطنية في جمهورية الدومينيكان مشاركتها الأولى في المنافسات الدولية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، عبر حضور نوعي يضم 3 فرقٍ تخصصية، 2 من الرجال، وفريق نسائي بقيادة النقيب يوكايني دياز راميرز، في خطوة تعكس تطور قدراتها العملياتية وتوسّع حضورها على الساحة الأمنية العالمية.

وجاءت هذه المشاركة ثمرةً لبرامج تدريبية مكثفة جمعت بين الإعداد البدني المتقدم والتدريب التكتيكي عالي الاحتراف، شملت سيناريوهات تحرير الرهائن، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، بما عزّز جاهزية الفرق لمختلف التحديات الميدانية المعقدة.

وأكدت النقيب يوكايني أن رؤيتهن للإقبال المتزايد والحضور اللافت للعناصر النسائية في التحدي، سواء ضمن الفرق المختلطة أو الفرق النسائية، تمثل أحد أبرز مظاهر التطور في العمل الشرطي التخصصي، لما تعكسه من تصاعد لدور المرأة في العمليات الأمنية المتقدمة، وترسيخ الثقة بقدراتها وكفاءتها المهنية، وإبراز جاهزيتها لأداء المهام عالية الخطورة بكفاءة واقتدار.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز تبادل الخبرات مع الفرق الدولية، وترسيخ التعاون الأمني العابر للحدود، إلى جانب إبراز الإمكانات الاحترافية التي تمتلكها الشرطة الوطنية في جمهورية الدومينيكان، وقدرتها على مواكبة أعلى المعايير العالمية في العمل الشرطي التخصصي.

امرأة تقود "مكافحة الإرهاب"

كما تُسجّل إندونيسيا مشاركة فريقها النسائي "فيلق اللواء المتنقل C" للمرة الأولى، بقيادة ملازم أول نورا سيبتيانا، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مركز شرطة قوات الأمن الخاصة الإندونيسية، في خطوة تعكس التقدم النوعي في تمكين الكوادر النسائية ضمن الوحدات الشرطية التخصصية.

وأكدت قائدة الفريق أن العنصر النسائي يحظى بدعم مؤسسي كامل في إندونيسيا للانخراط في المهام العملياتية المتقدمة، والمشاركة في التحديات الأمنية عالية الاحتراف، مشيرة إلى أن الفريق خضع، إلى جانب الفرق الأخرى المشاركة، لبرامج تدريبية مكثفة في ميادين تحاكي تحديات المنافسات، شملت تدريبات البرج والموانع والرماية والجاهزية البدنية والتكتيكية.

وأضافت أن الفريق استفاد من خبرات زملائهم من الفرق الرجالية التي شاركت في النسخ السابقة من التحدي، حيث نقلوا إليهن التجارب الميدانية وأبرز الأساليب والتكنيكات العملياتية، إلى جانب الجوانب القانونية والانضباطية، بما أسهم في رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الجاهزية للمشاركة الدولية.

عنصر السرعة

وتشارك تايلند في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026 بفريقها النسائي للمرة الثالثة هذا العام، في تأكيد واضح على التزامها بتطوير قدرات كوادرها التخصصية، وتعزيز جاهزيتهن العملياتية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكدت قائدة الفريق النسائي التايلندي، كانشانك سوبانارات، أن المشاركة للمرة الثالثة تُشكل محطة تطوير نوعية تعزز من جاهزية الفريق وترفع مستوى أدائه العملياتي. وأضافت "كل مُشاركة في هذا التحدي العالمي تُمثل لنا تجربة تعلم متكاملة، نراجع خلالها الأداء، ونبني على نقاط القوة، وهو ما انعكس بشكل واضح على تطور مستوانا من عام إلى آخر. وبتنا نُدرك أننا بحاجة إلى العمل على عنصر السرعة في تنفيذ المهام التكتيكية، باعتباره عاملاً حاسماً في طبيعة هذه المنافسات الميدانية. لذلك ركّزنا خلال استعداداتنا الأخيرة بشكل خاص على رفع وتيرة الاستجابة الزمنية، وتنفيذ السيناريوهات بسرعة أعلى دون المساس بالدقة أو سلامة المهمة".

وأشارت إلى أن الفريق خضع لبرنامج تدريبي مكثف استمر قرابة ثلاثة أشهر، تضمن محاكاة واقعية لمراحل التحدي داخل تايلند، بما أسهم في تعزيز الجاهزية البدنية والذهنية لعناصر الفريق قبل انطلاق المنافسات.

وأكدت سوبانارات أن المشاركة في هذا الحدث الدولي لا تقتصر على المنافسة فحسب، بل تمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات مع نخبة الوحدات التخصصية العالمية، قائلة "التحديات المباشرة مع فرق من مختلف دول العالم يمنحنا معرفة ميدانية ثمينة، ويدفعنا للعمل المستمر على تطوير قدراتنا لنكون أكثر جاهزية في ميادين العمل الحقيقي."

تشيلي...حرص سنوي على انخراط العناصر النسائية في التحدي

يُشارك فريق شرطة التحقيقات التشيلية PDI ضمن منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026 بتشكيل مختلط، يضم ستة عناصر من الرجال وعنصرين من الكوادر النسائية، في تجسيد متقدم للتكامل العملياتي والكفاءة المهنية داخل الوحدات التخصصية.

وعلى الرغم من الحضور المتواصل لتشيلي في نسخ التحدي السابقة، تُسجّل كل من فرانسيسكا أريانو أفييلا، ومارسيلا بيرييرا كابيو، مشاركتهما الأولى هذا العام ضمن الفريق، في خطوة تعكس التطور النوعي لمشاركة العنصر النسائي في المهام التكتيكية عالية الاحتراف.

وأكدت المشاركتان أن التجارب السابقة لتشيلي في التحدي شكّلت مرجعية ميدانية مهمة، أتاحتا لهما الاستفادة من خبرات الزملاء من العنصرين الرجالي والنسائي، والاطلاع على أساليب العمل المتقدمة، والتي أسهمت في رفع الجاهزية وتعزيز الأداء العملياتي.

وأوضحتا أن كل مشاركة جديدة تمثل مرحلة تطويرية تتجاوز سابقتها، من خلال تحليل الأداء، وتصحيح الأخطاء، وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة جوانب الضعف بأسلوب احترافي قائم على التقييم المستمر، ما أسهم في تحقيق تحسّن ملموس في نتائج الفريق واستعداده.

وأضافتا أن الفريق خضع لبرامج تدريب مكثفة تحاكي سيناريوهات التحدي الواقعية، مع الحرص على دراسة خبرات الدول ذات الظروف العملياتية المشابهة، لا سيما فرق الإكوادور والبرازيل وعدد من دول أمريكا اللاتينية، بهدف تبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات التكتيكية المعتمدة دولياً.

وأكدتا أن المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تمثل منصة عالمية لتطوير القدرات، والاحتكاك بأفضل الوحدات التخصصية الدولية، وتعزيز الجاهزية الميدانية وفق أعلى المعايير الاحترافية.

الجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يستمر حتى 11 فبراير ويمكن للمشاهدين متابعة البث الحي على القناة الرسمية للتحدي على يوتيوب.

