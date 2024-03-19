تحديث Ethereum يعطي الشرارة لحدث Deposit Dash من Bybit

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Bybit

19 مارس, 2024, 03:41 AST

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تقوم Bybit، أحد أكبر ثلاثة منصات تبادل للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، بفرد السجادة الحمراء للمتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء بعرضها الأخير، "Deposit Dash". يمثل هذا العرض الترويجي بداية فعاليات Ethereum Dencun Upgrade المنتظرة بشدة، وهي خطوة شديدة الأهمية نحو تحسين قابلية توسع البلوكتشين وكفاءتها.

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Ethereum Upgrade Sparks Bybit’s Deposit Dash Event
Ethereum Upgrade Sparks Bybit’s Deposit Dash Event

من 13 مارس حتى 27 مارس، يوفر "Deposit Dash" من Bybit فرصة ذهبية لمحبي العملات المشفرة. المستخدمون الجدد الذين يشترون ما يعادل 100 دولار أمريكي على الأقل من عملة ETH من خلال الإيداع بالعملات التقليدية Fiat Deposit، أو الشراء بضغطة واحدة One-Click Buy، أو P2P Trading، سيتم مكافأتهم بقيمة 10 دولارات من رموز Layer-2 الغامضة أو USDT. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن المشاركون الذين يقومون بتداول المشتقات Derivatives أو التداول الفوري Spot trading، أو يستثمرون في Bybit Savings خلال فترة الحدث، مكافأة إضافية.

لكن الإثارة لا تتوقف هنا. Deposit Delight هو جزء من حملة أوسع تستمر حتى 7 أبريل. خلال هذا الوقت، يمكن للمشاركين كسب ما يصل إلى 305 من عملة USDT كمكافآت بمجرد التسجيل وإكمال سلسلة من المهام المحددة على صفحة الحدث. هذا الحدث المذهل متاح للوافدين الجدد، الذين يمكنهم فتح مكافأة سخية تصل إلى 305 من عملة USDT، وللمستخدمين الحاليين، الذين يمكنهم كسب ما يصل إلى 300 من عملة USDT كمكافآت.

قالت Emily Bao، والتي تشغل وظيفة Web3 evangelist في Bybit: "نحن متحمسون للاحتفال بـ Ethereum Dencun Upgrade من خلال تقديم فرصة لمستخدمينا لكسب جوائز كبيرة من خلال أحداث Deposit Dash و Deposit Delight الخاصة بنا. هذه فرصة رائعة لكلى المستخدمين الجدد والحاليين للاندماج، وتعظيم إيداعاتهم، واستكشاف إمكانيات رموز Layer-2.".

هذا الحدث هو جزء من التزام Bybit بتحقيق نظام بيئي حيوي ومتاح للعملات المشفرة، حيث يمكن للمستخدمين استكشاف أحدث الابتكارات في تكنولوجيا البلوكتشين مع الاستفادة من المكافآت السخية.

#Bybit / #TheCryptoArk

معلومات عن Bybit

Bybit هي إحدى أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية من حيث الحجم، إذ تضم 20 مليون مستخدم، وقد تم تأسيسها في عام 2018. وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: [email protected] 
لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.bybit.com 
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