تحذير إطلاق #VelocitySeries 2.0: انغمس في عصر الفن القائم على البيانات القابلة للتجزئة مع البث الحي الحصري لـ Bybit مع Oracle Red Bull Racing

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Bybit ، وهي واحدة من أفضل ثلاثة بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، بالتعاون مع Oracle Red Bull Racing (ORBR)، وهم أبطال العالم في Formula One™، عن حدث البث المباشر الحصري في 9 أبريل 2024، في الساعة 2 مساءً بالتوقيت العالمي، ويدعون عشاق Web3 و NFT للتعمق في العالم الرائع للفن القائم على البيانات وتوجهات NFT الرائجة. يَعِدُنا الحدث المباشر بأفكار مثيرة وفرصة للفوز بجوائز لا تصدق، بما في ذلك Velocity Pass 2.0 ذات الطلب الشديد عليها.

تعرف إلى لوحة Velocity Series 2.0 Powerhouse:

#VelocitySeries 2.0 Launch Alert: Dive into The Era of Data-Driven, Divisible Art with Bybit's Exclusive Livestream with Oracle Red Bull Racing

Max Wu، Bybit Web3: احصل على رؤى مباشرة من فريق Bybit's Web3 .

Dan Mitchell، Oracle Red Bull Racing: انغمس بعمق في عالم F1 مع ممثل عن الفريق الفائز بالبطولة.

Federica من AOI (ArtOnInternet) : استكشف تقاطع الفن والتكنولوجيا مع خبيرة بارزة من AOI .

Pop Punk من DN-404 (Divisible NFT-404) : احصل على لمحة عن مستقبل NFTs مع العقل المدبر وراء القواعد الريادية للتوكنات الهجينة غير القابلة للتبديل ( NFT ).

الكشف الحصري والمواضيع الساخنة:

احتفل ب 20 عامًا من مجد Oracle Red Bull Racing : شاهد الدمج بين التكنولوجيا المتطورة والاستعراض الفني احتفالًا بفترة حكم Oracle Red Bull Racing التي استمرت عقدين.

ثورة NFT المجزّء من Bybit : كن من أوائل الأشخاص الذين يشهدون كشف Bybit عن NFT المجزّء، والذي سيحدث ثورةً رياديةً تفتح الأبواب للمبدعين والمجمعين على حد سواء.

مستقبل NFTs في 2024: ألقِ نظرة سريعة على الاتجاهات والابتكارات التي أُعدَّت لإعادة تشكيل المظهر العام ل NFT هذا العام.

لا تفوت العطاءات المجانية!

سيكون لدى الطيور المبكرة التي ستسجّل مسبقًا وتشارك في مسابقتنا فرصة للفوز بـ Velocity Pass 2.0 – التذكرة الذهبية لتجربة NFT الحصرية هذه. ولكن هذا ليس كل شيء! استمع للبث المباشر للحصول على المزيد من فرص الفوز بجوائز مثيرة.

احجز مكانك في انطلاق الشبكة! سجّل مسبقًا الآن على https://i.bybit.com/1ANEab3X

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نبذة عن Bybit Web3

تعيد تقنية Web3 من Bybit تعريف مفهوم الانفتاح في عالم اللامركزية، وتخلق بيئةً أكثر بساطةً وانفتاحًا ومساواةً للجميع. نحن ملتزمون بترحيب البنائين والمبدعين والشركاء في عالم blockchain، مقدمين دعوة لكل من محبي العملات الرقمية والفضوليين، مع مجتمع يضم أكثر من مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية، وأكثر من 10 شركاء رئيسيين في النظام البيئي، والرقم ما زال في ازدياد.

وتوفر تقنية Web3 من Bybit مجموعة شاملة من منتجات Web3 المصممة لجعل الوصول إلى أصول Web3 ومبادلتها وجمعها وتنميتها أمرًا بسيطًا ومتاحًا للجميع. إن محافظنا وأسواقنا ومنصاتنا مدعومة بالأمان والخبرة التي جعلت من Bybit ضمن أفضل 3 بورصات متخصصة في العملات الرقمية في العالم، فهي منصة موثوق بها من قبل 25 مليون مستخدم على مستوى العالم.

انضم الآن إلى الاتجاه الثوري السائد وافتح آفاق المستقبل لتقنية Web3 مع منصة Bybit.

لمزيد من المعلومات حول Bybit، ترجى زيارة Bybit Web3. .

نبذة عن Bybit

Bybit هي واحدة من أفضل ثلاثة بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول مع 25 مليون مستخدم. تأسست في عام 2018، وتقدم منصةً احترافيةً حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر Bybit شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من المعلومات حول Bybit، ترجى زيارة القسم الصحافي في شركة Bybit .

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: [email protected]

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع الآتي: https://www.bybit.com

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