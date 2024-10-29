تحسين دقة التقييم: دليل جديد لشركات رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تقرير صادر عن كلية إنسياد لإدارة الأعمال العالمية (INSEAD) وشركة صندوق الصناديق جدا Jada حلل تعقيدات التقييم في سوق رأس المال الاستثماري ويقدم خارطة طريق لتقييم الشركات في المرحلة الأولى

سنغافورة وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة وفونتينبلو، فرنسا, 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- كيف تقوم صناديق رأس المال الاستثماري بتقييم شركات محافظها الاستثمارية طوال فترة الحيازة؟ يصعب هذا السؤال عند التعامل مع الشركات الناشئة التي تفتقر إلى تاريخ مالي أو تشغيلي أو إنتاجي في الأسواق الناشئة.

كلوديا زايسبيرجر ، الأستاذة في ريادة الأعمال والمشاريع العائلية في إنسياد ودايفد مونرو، رئيس البحوث في 5 Quadrants، شاركا في كتابة التقرير "تقييم رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فحص الواقع" بتكليف من شركة جدا Jada حيث تناول المنهجيات الشائعة التي يستخدمها أصحاب رأس المال الاستثماري.

وبناءً على البيانات والاستطلاعات والمقابلات مع مديري الصناديق والمستثمرين ذوي الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على السياسات والممارسات والمخاوف وتطلعات المشاركين في أسواق رأس المال الخاصة المتطورة بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشهد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا متسارعًا مع وجود قوة دافعة من التركيبة السكانية الشابة ورأس المال الوفير والدعم الحكومي، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث جعلت مبادرات مثل رؤية 2030 من المملكة نقطة جذب لرأس المال الاستثماري. كما أن تطوير المعرفة بتقييمات أكثر دقة وموثوقية سيكون وسيلة لتعزيز نظام رأس المال الخاص في المنطقة الواعدة.

ويأتي هذا التقرير في الوقت المناسب، حيث أبرزت موجة بيع التكنولوجيا العالمية لعام 2022-2023 أهمية أساليب التقييم الدقيقة والشفافة والمتسقة. ويعد التقييم السليم أمرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة والشفافية في السوق، لا سيما في عالم رأس المال الخاص الغامض.

في بداية التقرير، أكد كل من زايسبيرجر ومونرو أن هناك اختلافًا في أنواع رأس المال الخاص: فبينما يعمل الاستثمار المباشر على تحسين الشركة، يقوم رأس المال الاستثماري بإنشاء شركة. ويأتي هذا التمييز مع اختلاف مستويات المخاطر، وآفاق الاستثمار، والعوائد المتوقعة، والأهم من ذلك اختلاف طرق التقييم.

يتناول التقرير عملية التقييم المعقدة للشركات الناشئة بمزيد من التفصيل، بالإضافة إلى قضايا مثل انتشار سندات SAFE وجداول رأس المال غير المنظمة، وتحليل أدوات التقييم الشائعة مثل تقييم الشركات الناشئة وتحليل الشركات المماثلة. والأهم من ذلك، يشرح التقرير الأسباب التي تدعو إلى توافق الأداة المختارة مع مرحلة الشركة الناشئة، وكيفية استخدام بعض المشاركين في الاستطلاع مجموعة من الأدوات في بعض الحالات. بعبارة أخرى، يُعد التقييم حرفة أكثر من كونه فنًا أو علمًا.

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